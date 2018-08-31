2018-08-31T11:11:39+03:00
Спорт

Милан – Рома 31 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Серии А

Футбол, матч Милан – Рома. Прямая онлайн-трансляция 3 тура Серии А (чемпионата Италии по футболу) 31 августа на стадионе «Сан-Сиро». Состав команд, статистика личных встреч
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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Матч «Рома» - «Милан» открывает третий тур в чемпионате Италии. Фото: acmilan.comМатч «Рома» - «Милан» открывает третий тур в чемпионате Италии. Фото: acmilan.com
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Третий тур чемпионата Италии по футболу откроется игрой «Милана» и «Ромы». Дерби двух столиц начнется в 21:30 по московскому времени на стадионе «Сан-Сиро».

Команды подходят к матчу с разным багажом. Римляне сыграли два матча и расположились на пятом месте в турнирной таблице Серии А с четырьмя очками. Подопечные Эусебио ди Франческо обыграли на выезде «Торино» 1:0 и вырвали ничью у «Аталанты» 3:3, проигрывая по ходу матча два мяча.

Прошлый сезон «Рома», безусловно, может занести себе в актив. Римляне заняли третье место в Серии А и добрались до полуфинала Лиги чемпионов, оставив за спиной «Барселону». В летнее трансферное окно футболки «Ромы» примерили голкипер сборной Швеции Робин Ольсен, который занял место в рамке вместо ушедшего в «Ливерпуль» Алиссона Бекера, Стивен Нзонзи, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт. Еще одной летней потерей римлян стал бельгиец Раджа Наингголан.

«Милан» прошлый сезон закончил на 6 месте. В этом году «россонери» сыграли только одну игру и очков не набрали. Подопечные Дженнаро Гаттузо упустили победу в матче с «Наполи», ведя по ходу встречи 2:0. В итоге игра закончилась со счетом 3:2 в пользу неаполитанцев.

Укрепить ряды «Милана» летом призвали бывшего нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, а также Диего Ласкальта из «Дженоа», Саму Кастильехо из «Вильярреала» и Ивана Стринича из «Сампдории».

Статистика личных встреч на стороне «Милана». «Россонери» выиграли у «Ромы» 78 матчей из 178. На счету римлян 47 побед. 53 раза команды расходились миром.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Милан» и «Рома» в матчах друг с другом победили по разу. Во встрече в Риме победу праздновал «Милан», а в Милане сильнее были римляне. За «Рому» тогда забили Джеко и Флоренци. Последний в пятничном мачте на «Сан-Сиро» своей команде не поможет. Он получил травму в игре с «Аталантой» и пропустит несколько недель.

Трансляция матча «Милан» - «Рома» начнется в 21:30 по московскому времени.

Трансляция Милан - Рома.

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