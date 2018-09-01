Как хулиганил в Самаре Алеша Толстой и почему не учил физику Эльдар Рязанов

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-31T20:03:48+03:00

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На начальника гимназии нападали вооруженные грабители

25-й школа Самары три года назад отметила 120-летие. За историческими подробностями своей альма-матер ученики даже ездили в Казань.

- Самара на рубеже XIX-XX веков входила в Казанский учебный округ, поэтому о деятельности сестер Харитоновых - основателей нашей школа - были только в казанских архивах. К 100-летию в 1995 году ребята привезли оттуда интересную информацию, а потом выступали с серьезными исследованиями на Алабинских чтениях. До сих пор мы пользуемся той фактурой, - рассказала Анна Кумашова, заместитель директора по воспитательной работе школы № 25.

Советские школьники на занятиях в школе № 25Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В материалах школьного музея сказано, что Мария Харитонова, приехав в Самару из Санкт-Петербурга, в 1895 году открыла здесь частную женскую гимназию, бизнес записала на имя дочерей - Ольги и Анны. Ольга Харитонова (Харизоменова) возглавила и успешно развивала семейное дело. Через 9 лет для обучения 250 девочек арендовали «дом со слонами и бабочками», что на пересечении улиц Рабочей (Почтовой) и Самарской, построенный по проекту Михаила Квятковского Алексеем Нуйчевым в стиле модерн.

За аренду особняка платили 2000 рублей в год, а отопление, воду и мелкий ремонт брал на себя владелец. У учебного заведения был солидный попечительский совет, туда входили купцы Ларион Аржанов и Константин Курлин, а также Альфред Фон-Вакано, почетной попечительницей стала Вера Толстая, родственница Алексея Николаевича.

Начальница женской гимназии Ольга Харитонова создала в Самаре успешное учебное заведение.Фото: Майя БРОД

Интересно, что начальница гимназии ездила перенимать опыт в Европу, как только вернулась, ввела физвоспитание девочек. В финансовый кризис 1904 г. учителя оставались без зарплаты, но они не переставали работать, а многие у себя дома размещали по 4-5 учениц. Ежегодно гимназия вносила плату за малоимущих девочек, их количество менялось: от 8 до 24 человек, снимала для них жилье.

Впрочем, в обычной жизни педагогов приравнивали к госслужащим, давали льготы, пенсии и отпуска. Но, отдых заграницей позволяли себе единицы.

Однажды, чтобы завладеть деньгами респектабельной гимназии на начальницу напали вооруженные грабители. Ольга Александровна пережила сильное нервное потрясение, заболела и по состоянию здоровья уволилась.

Дневник учащейся гимназии сестер ХаритоновыхФото: Майя БРОД

Как Леша Толстой убежал от наказания

- С 5 по 7 классы школы «красный граф» Алексей Толстой учился в Самаре, в реальном училище, - рассказывает краевед Валерий Ерофеев. – Там давали

среднее образование, как в гимназии, среди «реалистов» были только дворянские дети. Интересны воспоминания о юном Алеше его одноклассника Евгения Гана, в советское время Ган стал доцентом Куйбышевского политехнического института: «Он уже тогда проявлял ту склонность и способность к юмору, которые в развитой уже форме сказались впоследствии на его произведениях»

По словам Валерия Ерофеева, в средних классах будущий классик с удовольствием хулиганил. Однажды Алеша Толстой с двумя товарищами пришли по делу домой к учителю немецкого языка Кригеру, по прозвищу Циркуль. Но немца дома не оказалось, прислуга разрешила подождать его в гостиной, где был накрыт обед. Ученики вдруг решили отведать хлеба с ветчиной и запить пивом. Когда тарелки оказались пустыми, дети услышали голос Циркуля и удрали через окно. Слуга не знал имен и фамилий детей, поэтому все им сошло с рук.

К слову, есть вероятность, что здание реального училища отреставрируют, и тат разместят школу.

Где губернские депутаты пишут гусиными перьями

В селе Усолье Шигонского района губернии отец Ленина, открыл в 1874 году начальное училище. По статусу – это средняя школа. Сейчас там музей Усольского района. Специально для детища Ульянова построили деревянный дом с множеством больших окон, он полностью сохранился. Дети учились в светлое время суток и важно, чтобы они видели много солнечного света. Первым директором был отец 11 детей Михаил Павлович Андронов. Семья жила при школе, вела хозяйство, держала конюшню. На территории росли яблоневый и вишневый сады и сосны.

Интерактивный класс, где наши депутаты упражняются в каллиграфии. Фото: предоставлено районным музеем в Усолье

- Один из самых интересных залов музея - интерактивный класс с партами, рассказывает Ольга Лисина, заведующая музеем. - Там можно попробовать писать гусиными перьями, макая их в «непроливайки» с чернилами на водной основе, посмотреть на образцы каллиграфии.

Отдыхая в Усолье, захаживают на мастер-классы по каллиграфии наши губернские депутаты, был экс-губернатор Константин Титов, навещала супруга космонавта Гречко. Писать гусиными перьями пытаются художники во время Усольских пленэров – недавно были живописцы из Польши. Любят бывшее творение Ульянова-старшего испанцы и немцы. Туристы из Германии даже переписываются с музейными работниками.

Эльдар Рязанов бегал в 7-й класс

В Куйбышеве семиклассник Эльдар Рязанов ходил в школу № 58 на ул. Льва Толстого, сейчас там расположен корпус педагогического университета.

- Эльдар Рязанов здесь учился 1941-1942 учебный год, - рассказывает зав. музеем Э.А. Рязанова Глеб Чечевин. – В 7-м классе начинают изучать физику, но учитель ушел на фронт, преподавать предмет было не кому. Но, зато в Куйбышеве Эльдар сформировался как гуманитарий - еще больше заинтересовался литературой, мечтал стать писателем, с удовольствием ходил слушать солистов Большого театра, которые тоже были эвакуированы в Куйбышев. Правда, подросток тогда не сразу понял, почему артисты выступали без костюмов и декораций.

Глеб Чечевин: "Вот с таким портфелем бегал на уроки Эльдар Рязанов"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В своих воспоминаниях знаменитый режиссер писал: «Я раз 17 смотрел «Сильву», раз 12 «Баядеру». И «Принцесса цирка» здесь шла. И с тех пор я очень полюбил оперетту, музыкальную комедию. И я думаю, что это-то и наложило отпечаток на мою дальнейшую биографию»

«Баржа» воспитала гроссмейстера и математиков

Куйбышевская «6-я ломоносовская» славилась уникальным преподаванием математики и точных наук. Туда в годы войны в 6-й класс пришел эвакуированный новичок - Лева Полугаевский. Потом он стал великим советским шахматистом, двукратным чемпионом СССР, гроссмейстером. Городская легенда гласит, что там блестяще преподавала математику Дарья Алексеевна Булкина по прозвищу «Баржа». Она была очень строгой, если что не так, сразу вызывала родителей и рекомендовала пороть нерадивых учеников. «Муштра» давала непревзойденные результаты: все ее ученики, включая «троечников», поступали в технические вузы, а «отличники» становились обладателями научных степеней – не менее «кандидатской».

Дмитрий Кабалевский и Роберт Рождественский воспитывали детей с Безымянки

Легендарной считалась безымянская школа № 88, что напротив дворца спорта Авиационного завода. Мало, кто вспоминал, что сначала там был ужасный контингент, подростки носили с собой ножи, разнесли новое здание. В начале 60-х школу возглавил Ефим Кнохинов, и постепенно ситуация поменялась.

- Ефим Михайлович Кнохинов собрал коллектив выдающихся учителей – Исай Львович Фишгойт, Александр Александрович Столяров - единственный в области учитель - Герой социалистического труда, - вспоминает адвокат Дмитрий Завершинский, выпускник школы № 88. – Кнохинову приходили в голову невероятные идеи, а Исай - яркий самарский интеллигент, один из создателей знаменитого ГМК-62 - и другие учителя блестяще их воплощали. Ключевая идея – постоянное общение – в школе и вне ее - которое формировало личности. Мы же до сих пор все встречаемся, классом, меж классами.

88-ю школу посетили десятки бардов, для ребят пел Александр Городницкий, выступал Роберт Рождественский, неоднократно приезжал композитор Дмирий Кабалевский, вместе с детьми выходили на школьную сцену ансамбли из филармонии. Учителя с учениками ходили в походы, прошли все Поволжье и Урал, пели под гитары у костров. Своих личных знакомых педагоги приводили к ребятам. Так на этой школе совместно Дмитрием Кабалевским подтвердили новую теорию: с каждым ребенком надо заниматься музыкой, чтобы разносторонне развивать. Каждый выпускник здесь получал помимо аттестата – свидетельство об окончании музыкальной школы. Сейчас на базе 88-й работает музыкально-математическая гимназия.

Об известном в Самаре учителе 88-й школы издали книгуФото: Соцсети

КСТАТИ

«А завтра была война-2»

В школьном музее 25-й школы собрали информацию о судьбе целого класса, на ее основе Борис Васильев мог бы написать «А завтра была война -2». Ребятам раньше времени директор раздал аттестаты, многие отправились учиться на военных переводчиков. Это один из самых сильных классов школы 1942 года, там была история любви: мальчик с девочкой всю войну вели переписку, а потом поженились. Была искалеченная репрессиями судьба семьи, у девочки, похожей на ангела, расстреляли отца, а ее и мать – учительницу этой школы - выслали из города по национальному признаку, путаница вышла, они были венграми, а кто-то написал, что немцы. Были и истории успеха. Школа объединила потомков и знакомых учеников этого класса, они встретились и подарили музею уникальные экспонаты.