«Это пламя, которое согревало в годы войны»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-03T14:24:14+03:00

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Символичное газовое пламя появилось на Аллее Трудовой Славы. Арт-объект увековечивает трудовой подвиг строителей первого в СССР магистрального газопровода Бугуруслан-Куйбышев, проложенного в 1942-1943 годах.

- По газопроводу Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев газ начал поступать на оборонные предприятия запасной столицы, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин. – Начало транспортировки газа стало точкой отсчета истории нашего предприятия и началом создания крупнейшей в мире газотранспортной системы. На той первой стройке люди работали самоотверженно, с полной отдачей – и в жару, и в холод. Практически вручную прокладывали траншею. Тогда закладывались традиции, которым газовики следуют и сейчас. История развивается по спирали, и мы помним строителей того первого газопровода и всех последующих. Память делает нас сильнее.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин подарил Николаю Брусникину копию постановления Государственного Комитета Обороны № 1563 о строительстве газопровода Бугуруслан-КуйбышевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Постамент выполнен из натурального балтийского гранита, а три устремленных вверх элемента – «языки пламени» – из полимерных смол. Технология, которую использовали создатели стелы, применяется также в судостроении.

- Для нас очень значим этот проект, - рассказывает Татьяна Журавлева, руководитель архитектурного бюро, которое и занималось проектированием композиции. – Нас попросили создать стелу, увековечивающую подвиг. Мы согласились из глубокого уважения перед трудом тех людей, которые проложили первый газопровод. Как ни странно, об этом подвиге мало кто знает. Самарцам хорошо известно о самоотверженном труде работников авиационных заводов, а вот о строителях первого газопровода знают буквально единицы. По авторскому замыслу, во внешнем виде стелы можно усмотреть не только языки газового пламени, но и силуэт палатки. Во время работы над проектом мне попала в руки фотография Безымянки 40-х годов. Вся наша Безымянка была заполнена палатками. В них и жили, и нередко работали. Приглашаю прогуляться по аллее в сумерки. Включается освещение, и палатка превращается в газовый огонь, - объясняет задумку автор стелы.

Ветеран предприятия Владимир Чернопазов, который больше 20 лет проработал в газовой отрасли, считает: это памятник не только в честь строительства первого газопровода.

На открытии стелы была и глава Самары Елена ЛапушкинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Долгое время считалось, что первым был газопровод Саратов – Москва, построенный в 1946 году. Хорошо, что восстановлена историческая справедливость. Первый магистральный газопровод СССР Бугуруслан – Куйбышев - это большой вклад в победу. Топливо было нужно для работы заводов, производивших самолеты, боеприпасы и другую продукцию для фронта. И первые километры газовой трассы – это первые шаги на пути создания ныне существующей единой системы газоснабжения.

Цветы к мемориалу возложили почетные гости мероприятия. Среди них – врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин и глава Самары Елена Лапушкина.

Цветы к мемориалу возложили почетные гости мероприятияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Строительство первого магистрального завода в истории региона занимает особое место, - поздравил газовиков Николай Брусникин. – Первым строителям было тяжело вдвойне - не хватало самого основного: техники, материалов, людских ресурсов… В основном женщины и дети построили газопровод протяженностью 160 километров, чтобы давать топливо для производства техники. Мы отдаём должное трудовому подвигу строителей газопроводов.

Генеральный директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин подарил Николаю Брусникину копию постановления Государственного Комитета Обороны № 1563 о строительстве газопровода Бугуруслан-Куйбышев. Торжественное открытие завершилось ретро-вальсом в исполнении солистов ансамбля бального танца «Сеньоры».