Боня и Моня знакомятся с людьми: в Самарском зоопарке представили молодых енотов

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-03T17:07:13+03:00

Им всего два месяца, но уже видно, кто будет звездой фотографий

Два пушисты комочка с цепкими коготками - именно так сейчас выгладят два брата-енота Боня и Моня. Юные обитатели Самарского зоопарка появились на свет две месяца назад, но публике их показали только сейчас.

Братья впервые увидели столько людейФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Боня и Моня родились 24 июня, хорошие енотики, физически абсолютно здоровы. Растут как на дрожжах, едят как не в себя. Очень любознательные, какими и должны быть дети. Непослушные, что им тоже простительно, потому что они дети. Сегодня, 3 сентября, они впервые увидели других людей, другие краски, солнце вместо лампы и попробовали, что такое поработать во время акции «Погладь меня», - представил своих юных воспитанников заведующий отделом млекопитающих Самарского зоопарка Никита Березин.

Моня капризничал и тянулся к братуФото: Альберт ДЗЕНЬ

Моне акция «Погладь меня» как-то не очень понравилась. Он все время чего-то требовал и куда-то спешил, а вот Боня с удовольствием позировал фотографам и улыбался школьникам, пришедшим в зоопарк.

Их первые шаги по дорожкам зоопарка выглядели забавноФото: Альберт ДЗЕНЬ

Как только сотрудники зоопарка отпустили малышей на землю, еноты попытались сбежать в траву, но были вовремя пойманы.

Боня был спокоен и уверен в себеФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Енотики любят творог с молоком и начинают есть мясо, потому что у них уже прорезались зубы, пора пробовать взрослую еду, - показал хищные зубы юных енотов Никита Березин.

У малышей уже прорезались зубы и они пробуют взрослую еду - мясоФото: Альберт ДЗЕНЬ

Пока еноты только привыкают к повышенному вниманию, учатся себя вести на людях, но успехи в этом направлении уже есть. Кстати, сразу видно у кого какой характер. Моня более подвижный и требовательный, а Боня спокойный и всем довольный.

Братьям всего два месяцаФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Родителей Бони и Мони - еноты-полоскуны Лиза и Матроскин - уже приносили потомство несколько лет назад. Матроскин - серьезный мужчина, на контакт ни с кем не идет, всегда сам по себе, считает себя лидером. Лиза ближе к народу, ее и погладить можно, правда, только сотрудникам зоопарка, она с нами дружелюбная, добрая, а он - ну мужик мужиком, - отмечает Никита Березин, а в это время Боня пригрелся у него на руках.

- Засыпает? - интересуюсь я.

- Нет, Боня мой палец нащупал и пытается его достать, - отвечает терпеливый Никита. – Они же полоскуны, у них природой заложено, что-то отовсюду доставать.

Боня оказался более приветливым и даже позволил себя погладитьФото: Альберт ДЗЕНЬ

Акция «Погладь меня» в зоопарке проходит регулярно. На этот раз маленькие еноты первыми покинули площадку акции, сотрудники зоопарка решили дозировать их общение с людьми, чтобы малыши не утомились. Черепаха Кирпич дожевывала свое яблоко, черный кролик отдыхал в углу, королевский питон грелся на шее заведующего отделом рептилий, а гости зоопарка гадали, кто осмелится взять на руки мадагаскарских тараканов.