2018-09-03T17:07:13+03:00
Дом. Семья

Боня и Моня знакомятся с людьми: в Самарском зоопарке представили молодых енотов

Им всего два месяца, но уже видно, кто будет звездой фотографий
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Енот Моня пришел на акцию "Погладь меня", надев бабочкуЕнот Моня пришел на акцию "Погладь меня", надев бабочкуФото: Альберт ДЗЕНЬ

Два пушисты комочка с цепкими коготками - именно так сейчас выгладят два брата-енота Боня и Моня. Юные обитатели Самарского зоопарка появились на свет две месяца назад, но публике их показали только сейчас.

Братья впервые увидели столько людей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Братья впервые увидели столько людейФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Боня и Моня родились 24 июня, хорошие енотики, физически абсолютно здоровы. Растут как на дрожжах, едят как не в себя. Очень любознательные, какими и должны быть дети. Непослушные, что им тоже простительно, потому что они дети. Сегодня, 3 сентября, они впервые увидели других людей, другие краски, солнце вместо лампы и попробовали, что такое поработать во время акции «Погладь меня», - представил своих юных воспитанников заведующий отделом млекопитающих Самарского зоопарка Никита Березин.

Моня капризничал и тянулся к брату Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Моня капризничал и тянулся к братуФото: Альберт ДЗЕНЬ

Моне акция «Погладь меня» как-то не очень понравилась. Он все время чего-то требовал и куда-то спешил, а вот Боня с удовольствием позировал фотографам и улыбался школьникам, пришедшим в зоопарк.

Их первые шаги по дорожкам зоопарка выглядели забавно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Их первые шаги по дорожкам зоопарка выглядели забавноФото: Альберт ДЗЕНЬ

Как только сотрудники зоопарка отпустили малышей на землю, еноты попытались сбежать в траву, но были вовремя пойманы.

Боня был спокоен и уверен в себе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Боня был спокоен и уверен в себеФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Енотики любят творог с молоком и начинают есть мясо, потому что у них уже прорезались зубы, пора пробовать взрослую еду, - показал хищные зубы юных енотов Никита Березин.

У малышей уже прорезались зубы и они пробуют взрослую еду - мясо Фото: Альберт ДЗЕНЬ

У малышей уже прорезались зубы и они пробуют взрослую еду - мясоФото: Альберт ДЗЕНЬ

Пока еноты только привыкают к повышенному вниманию, учатся себя вести на людях, но успехи в этом направлении уже есть. Кстати, сразу видно у кого какой характер. Моня более подвижный и требовательный, а Боня спокойный и всем довольный.

Братьям всего два месяца Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Братьям всего два месяцаФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Родителей Бони и Мони - еноты-полоскуны Лиза и Матроскин - уже приносили потомство несколько лет назад. Матроскин - серьезный мужчина, на контакт ни с кем не идет, всегда сам по себе, считает себя лидером. Лиза ближе к народу, ее и погладить можно, правда, только сотрудникам зоопарка, она с нами дружелюбная, добрая, а он - ну мужик мужиком, - отмечает Никита Березин, а в это время Боня пригрелся у него на руках.

- Засыпает? - интересуюсь я.

- Нет, Боня мой палец нащупал и пытается его достать, - отвечает терпеливый Никита. – Они же полоскуны, у них природой заложено, что-то отовсюду доставать.

Боня оказался более приветливым и даже позволил себя погладить Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Боня оказался более приветливым и даже позволил себя погладитьФото: Альберт ДЗЕНЬ

Акция «Погладь меня» в зоопарке проходит регулярно. На этот раз маленькие еноты первыми покинули площадку акции, сотрудники зоопарка решили дозировать их общение с людьми, чтобы малыши не утомились. Черепаха Кирпич дожевывала свое яблоко, черный кролик отдыхал в углу, королевский питон грелся на шее заведующего отделом рептилий, а гости зоопарка гадали, кто осмелится взять на руки мадагаскарских тараканов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тольятти 15-летнюю девушку нашли мертвой в собственной квартире
В центре Самары из-за празднования Дня города перекроют несколько улиц
В Самаре в доме ребенка малыши спали без простыней и ели из разбитой посуды
В Самарской области девушка попросила у пенсионера обезболивающее и обокрала его
Газету «Комсомольская правда» в Самаре теперь можно получить бесплатно
В Самарской области трое неизвестных средь бела дня ограбили турецкого бизнесмена
В Сызрани водитель ВАЗа отправил пенсионера в больницу
В Самаре в День знаний прошла торжественная линейка для учащихся «Роснефть-класса» школы №129
Из Самары стартует автопробег десантников по городам России
Владельцам интернет-магазинов Самары предлагают скидку на услуги службы доставки
В Тольятти эксперты обсудят стратегии развития Самарской области
В Самаре возле заведения на Волжском проспекте задержали чемпиона России по дзюдо
Появилось видео момента массового ДТП под Самарой, в котором погибли трое детей и двое взрослых
В Самаре на площади Куйбышева будут торговать в огромных шатрах
В мэрии Самары объяснили, почему улицу Куйбышева не сделают пешеходной на День города
Начало сентября порадует жителей Самарской области теплой погодой
В Самаре в сквере на площади Куйбышева установят скульптурную композицию «Архитектура танца»
80% против 14%: большинство жителей Самары доверяют полиции
В Самарской области спасатели эвакуировали семью с ребенком с заглохшей лодки
В Самарской области полицейские скосили вручную около 2 гектаров конопли
Самарское мини-футбольное «Динамо» обыграло в первом матче чемпионата России «Норильский никель»