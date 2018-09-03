Горе люковое: как и зачем в Самаре сохраняют крышки люков

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-03T21:20:28+03:00

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Лазейку в законе нашли за 5 минут

Это не мистика и не происки нечистой силы. В Самаре ежегодно приходится менять 600 крышек от водопроводных и канализационных люков. А ведь есть еще «блины», которые закрывают доступ к тепловым сетям, к коммуникациям, принадлежащим связистам к имуществу газовиков и пожарным гидрантам. Нечистым на руку дворникам и креативным алкоголикам, что в активном поиске денег, есть чем поживиться. Дело в том, что каждый круг весит, как миниатюрная девушка, - коло 50 кг. А в пункте приема лома металлов один килограмм – от 13 руб. Конечно, закон запрещает принимать колодезные люки, но буквально со второй попытки мы договорились по телефону с металлоприемщиком. Нам подсказали лазейку – «люковая» запчать должна иметь повреждение. Ну, а где вы видели сорванные крышки в идеальном состоянии?

- Воруют во всех районах города примерно одинаково, чаще в тех местах, где мало людей, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Мария Алмазова, начальник отдела по связям с общественностью ООО «СКС». – Так пару лет назад в Красноглинском районе Самары одновременно украли 28 крышек на одном коллекторе. Просто кто- то снимал все «круги» подряд. Воруют крышки, конечно, для сдачи в металлолом. Реже - для своего участка на даче.

Мундиаль исправил ситуацию

В Самаре ЧП, когда дети, животные, и машины проваливаются в колодцы, становятся резонансными. Последнее известное - в начале минувшего июня на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ново-Вокзальной через колодец ушла под асфальт часть «Рено». Месяцем раньше в открытый люк частично «съел» уборочную машину.

- Сейчас эти ЧП пошли на спад, благодаря мундиалю, – рассказывает директор МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев. - Была доктрина: все люки должны быть заварены. Поэтому 2018 год выпадает из статистики. Надеюсь, крышки нескоро откроют. Примерно два раза в месяц мы достаем животных из отверстий - так недели три назад доставали провалившуюся в дыру собаку, но там стройка рядом, это немного другая история.

Спасение антикварных люков

Недавно известный самарский градозащитник и архитектурный обозреватель Армен Арутюнов провел операцию по спасению круга 1915 года, он принадлежал правительственной телефонной сети Самары. Во дворе дома Армена на ул. Молодогвардейской клали асфальт, а чугунной крышке из прошлого века грозил пункт приема металлов. Градозащитник обратился в мэрию и к коммунальщикам, антикварную вещь удалось сохранить.

- Я с удовольствием встроил находку Армена около крыльца кофейни «White cup», и мы его забетонировали, - рассказывает Дмитрий Храмов, архитектор, владелец кофейни. – Нельзя использовать его по назначению, заменив какой-то из новых, невозможно, - диаметр на 10 см больше стандартного. Тогда мы создали арт-объект – ведь его «собрат» долго находился под сценой музея Модерна. Люки подсветили прожекторами. Если на них указана принадлежность, год установки, они обладают культурной ценностью. К слову, интересно обыграна тема люков в Амстердаме. Идешь, а из-под земли доносится голос экскурсовода, рассказ о районе. Интересно было бы что-то подобное обыграть у нас.

КСТАТИ

От воров защищает брендирование

Чтобы сохранить имущество и обезопасить людей, производят крышки с антивандальными механизмами. Однако они делают «блины» дороже на 30%. Как нам рассказал в «СКС», дорогие механизмы полностью не решают проблему и создают трудности в обслуживании сетей. Пока самым эффективным считается нанесение логотипа на крышку, т.к. быстро выявляется собственник. Брендируют крышки в Самаре уже 2 года.

КОММЕНТАРИЙ СПАСАТЕЛЯ

Андрей ДЕРБИНЕВ, директор МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти»:

- Вызовы к люкам называются «спасением из труднодоступного места», эвакуируем либо пострадавших, либо погибших. В основном это касается людей без определенного места жительства. Весной, когда коммунальщики начинают проводить сезонные работы, находят тела, а в октябре бездомные начинают поиск места для зимовки, и вызывают к ним. Сейчас для этого вида спасения у нас уже есть специализированное оборудование, все отработано. Все люки разные, а ситуация спасения – стандартная.

КОММЕНТАРИЙ ГРАДОЗАЩИТНИКА

Армен АРУТЮНОВ, градозащитник, архитектурный обозреватель:

- Крышками от колодцев я занимаюсь 6 лет. Мне удалось спасти несколько крышек 1915 года. Первую я, к сожалению, упустил. Вторую, что тоже во дворе музея Модерна, я увидел на ул. Куйбышева, помогли Дмитрий Азаров, когда работал мэром, и Игорь Рудаков. Я договорился с «Ростелекомом», чтобы выдали новую крышечку, получилось их поменять. А еще аналогичный артефакт есть около детской картинной галереи, интересный экземпляр находится на хранении в Литературном музее. Кстати, существует принципиальная позиция - не сдавать старинные крышки в музеи. Это живой элемент городской среды, он не должен пылиться на полках. Сейчас я буду налаживать работу с городскими службами, чтобы они сообщали о старинных кругах. Крышки люка - специфическая вещь, на любителя, безусловно, она обладает историко-культурной и материальной ценностью. Я читал в соцсетях, что старинную крышку приобретали в подарок знакомым коммунальщикам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

72 тысячи только водопроводных и канализационных колодцев находятся в Самаре. В среднем в месяц пропадает около 50 штук. За 65 000 продают часть старинного люка в интернете.

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