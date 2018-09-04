СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-04T12:35:40+03:00

Бархатный сезон в Самарской области: где отдохнуть с пользой для здоровья этой осенью. Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

«Детская» смена для взрослых, скидки на санаторное лечение и интересные маршруты выходного дня – далеко не все варианты интересного и полезного отдыха в Самарской области осенью 2018 года.

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Изучай Самару с аудио-гидом!

Чемпионат мира по футболу показал, что туристический потенциал Самарской области только начинает раскрываться. В регионе известно огромное количество мест, где можно отлично отдохнуть, а сколько уголков еще неизведанно!

Глава областного департамента туризма Михаил Мальцев в пресс-центре "КП-Самара" уверенно завил: вариантов для интересного досуга и полезного отдыха у нас предостаточно.

- В первую очередь – это многочисленные мероприятия в центре города. Продолжают работать проекты, запущенные перед чемпионатом - это формат самостоятельных пешеходных экскурсий с аудио-гидами, которые можно скачать на телефон, и проект samara.travel. Информационный портал и мобильное приложение привязаны к туристическому центру, - рассказал Михаил Мальцев.

На портале samara.travel и в одноименном мобильном приложении есть информации о всех новых туристических проектах, причем данные все время обновляются, здесь же можно купить билет в любой музей города, узнать о культурных программах в развлекательных центрах и ресторанах, воспользоваться скидками.

Кстати, городские музеи стали доступнее для тех, кто самостоятельно планирует свой досуг – теперь купить билет на одного стало проще, даже в музей "Бункер Сталина".

Михаил Мальцев также отметил, что пока погода позволяет, не лишним будет посетить Национальный парк "Самарская лука", осенняя красота которого точно придется по вкусу даже самым капризным туристам.

Популярны и пешеходные экскурсииФото: Евгения ВАСИНА

Выходные на здоровье

Развиваются и межрегиональные туристические направления, железная дорога готовит тур проекты по территории Самарского региона, например, "Краеведческий экспресс". По словам главы департамента, востребованы осень будут автобусные маршруты и круизы.

- Чаще всего самарские туристы спрашивают речные круизы выходного дня до Казани, а также пешеходные экскурсии по городу. Тема таких экскурсий — космическая, промышленная, тема развития техники, ведь наш город - это не только красивая природа, но и огромный научный потенциал. Понравились самарцам и туры выходного дня в Тольятти, - дополнила начальник туристического отдела ООО ТК "Авитекс" Ольга Макеева.

Целебный воздух, близость реки Кондурча, уникальный природный ландшафт - это загородный комплекс "Циолковский"

Глава департамента туризма в свою очередь подчеркнул, что наш регион - один из лидеров по курортно-санаторному лечению.

- Своим гостям мы предлагаем различные оздоровительные путевки по трем тарифам: профилактика (продолжительностью от пяти дней), курсовая программа (от 7 дней) и санаторное лечение (от 10 дней). Все путевки разработаны нашими медицинскими специалистами. Свежий целебный воздух и близость реки Кондурча, уникальный природный ландшафт и восхитительные пейзажи, современные лечебные методики и комплексный подход квалифицированных специалистов – те преимущества, которые всегда выделяли «Циолковский». Помимо лечения самой природой, врачи санатория широко используют и возможности аппаратной медицины и помогают не только аллергикам и пациентам с заболеваниями органов дыхания, но и тем, кто страдает сахарным диабетом, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом и желудочно-кишечным трактом, а также нуждающимся в восстановлении после операции больным и беременным женщинам, которым требуется реабилитация. Приятным бонусом к лечению станет кабинет косметологии с современными омолаживающими процедурами и SPA-центр, в котором есть кедровая бочка, хаммам, процедуры обертывания и прессотерапии, - рассказала руководитель отеля загородного комплекса "Санаторий Циолковский" Наталья Топоркова.

Врачи санатория "Циолковский" широко используют и возможности аппаратной медицины

Этой осенью в Санатории Циолковский запущен совершенно новый продукт — путевка "Прокачай свое здоровье". Она станет настоящим подарком для желающих разобраться в причинах своих недугов на физическом, эмоциональном и энергетическом уровнях. Большое значение во время заезда уделяется работе с психологом и психосоматике, и, конечно, в состав путевки входят медицинские оздоровительные процедуры: фито и кислородная терапия, УЗИ-диагностика. Рассчитана путевка на пять дней, санаторно-курортной карты не требуется.

- Еще один сюрприз этой осени – это новая ценовая политика, которая наверняка понравится нашим постоянным и новым гостям. Необходимость пересмотра стоимости обосновывается развитием новых технологий в сфере развития санаторно-курортного лечения в России. Сегодня каждый санаторий должен предоставить гостю возможность забронировать свою путевку быстро и любым удобным способом, в том числе и с помощью сайта, а подобрать идеальную путевку поможет специальная программа-конструктор. В скором времени такая возможность появится и у наших гостей, - представила новинки Наталья Топоркова.

Газовые уколы и лечение европейского уровня – в черте города

Возможности для общего оздоровления и лечения есть и в городской черте - санаторий Matreshka Plaza круглый год ждет желающих подкрепить свое здоровье.

- У нас есть большой выбор лечебных путевок, которые включают широкий спектр восстановительных физиопроцедур. Вариантов лечения в нашем санатории несколько — круглосуточное проживание или визит только на процедуры, то есть амбулаторное лечение без проживания. На каждую группу заболеваний разработана своя программа. Осенью особое внимание уделяем лечению заболеваний опорно-двигательной системы, в частности, заболеваниям позвоночника и крупных суставов, лечению заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, сердца и сосудов. Мы предлагаем эффективное радонолечение, в Самаре сейчас это является эксклюзивным. У нас постоянно обновляется физиотерапевтическое оборудование, мы предлагаем PRP-терапию, карбокситерапию (популярные "газовые" уколы"), проводим кинезиотейпирование, широко используем ударно-волновую терапию и многое другое. К нам можно приехать и на неделю, но полезней приобретать путевки длительностью от 14 дней. Мы гибко подходим к ценовой политике, лечение можно оформить в рассрочку, - пригласила всех в санаторий главный врач лечебно-оздоровительного центра Matreshka Plaza Светлана Корчажкина

Matreshka Plaza предлагает большой выбор лечебных путевок, которые включают широкий спектр восстановительных физиопроцедур

Назад в детство

Интересное решение придумали в "Циолковском" для тех, кто с ностальгией воспоминает советское прошлое и увлечено рассказывает детям о пионерских лагерях. Уникальный продукт назвали "Детский лагерь для взрослых".

- Для наших гостей мы организует отряд с настоящим вожатым, с пионерскими песнями прогулками, вечерами у костра, все как в детстве. Погружаем вас в атмосферу праздника, так ваши выходные станут незабываемыми, - заинтриговала руководитель культурно-развлекательного центра загородного комплекса "Санаторий Циолковский" Ольга Локутова.

"Детский лагерь для взрослых" ждет вас

По-прежнему популярен вариант семейного отдыха в "Циолковском" - детский развлекательный тур для мамы с ребенком. Длительность его пять дней. В это время мама и ребенок могут посещать оздоровительные процедуры, но самое гласное, что за пять дней можно открыть творческий потенциал своего ребенка. Для этого в «Циолковском» есть мастер-классы по прикладному искусству, эстрадные выступления. Дети сами организуют концерт, учатся выступать перед публикой, радуют родителей, поэтому семьи возвращаются сюда снова и снова.