Модернизация ради благополучия людей и природы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T20:55:34+03:00

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Несколько лет продолжается процесс модернизации производства Куйбышевского НПЗ. Ее цель, как и для остальных дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», - увеличение глубины переработки нефти, объемов выпуска топлива стандарта Евро-5, повышение эффективности и промышленной безопасности и уменьшение воздействия на экологию региона.

Эффективность и экология

В 2014 году на КНПЗ заработала установка изомеризации, которая позволила начать производство присадок для высокооктанового топлива. В 2016 году были пущены комплекс каталитического крекинга и установка по производству метилтретбутилового эфира (МТБЭ). Новые объекты позволили увеличить выработку светлых нефтепродуктов и заменили устаревшие установки каталитического крекинга, построенные еще в 50-х годах XX века. Более того, установка МТБЭ на КНПЗ позволила обеспечить дорогостоящим компонентом высокооктанового бензина и другие предприятия «Роснефти».

Но модернизация продолжается. Вместе с технологическими установками на заводе строят и реконструируют объекты, призванные повысить экологическую безопасность. Не так давно введены в эксплуатацию новые блоки оборотного водоснабжения. Это позволило решить сразу две задачи - экономическую и экологическую. Современное оборудование надежно, высокопроизводительно, меньше потребляет электроэнергию и экономит воду. Вместе с тем на 100% сократилось влияние на атмосферу.

В 2017 году на КНПЗ заработал новый инженерно-производственный корпус, где сейчас работают специалисты многих заводских служб и подразделений. Совсем скоро будет пущено новое здание центральной заводской лаборатории, оснащенное современным оборудованием, с помощью которого можно исследовать новые виды нефтепродуктов Куйбышевского НПЗ.

Эффективность этой работы демонстрируют награды, полученные КНПЗ по итогам 2017 года. Например, предприятие победило в X областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области.

Кадры - мера всему

Сейчас на Куйбышевском НПЗ работают 2900 человек, каждый из которых должен не только быть квалифицированным специалистом, но и постоянно повышать свой профессионализм. Для этого на заводе есть программа кадрового резерва, которая дает работникам возможность роста.

Большая работа ведется здесь с молодыми кадрами. Для вчерашних выпускников вузов действует программа адаптации: за каждым молодым специалистом закрепляется опытный наставник, ребята участвуют в научно-технических конференциях, тренингах, где могут продемонстрировать свои способности и попасть в кадровый резерв предприятия.

Не только производством живут нефтепереработчики. Для спортсменов и творчески одаренных сотрудников созданы условия для раскрытия талантов. Есть секции баскетбола, волейбола, фитнес-зал и даже клуб скандинавской ходьбы. А в 2018 году в рамках фестиваля «Роснефть зажигает звезды» пять творческих номеров от сотрудников КНПЗ попали на финал в Москву.

Особая гордость завода - социальные программы. На предприятии работает своя поликлиника, действует система добровольного медицинского страхования. Санаторий-профилакторий КНПЗ за год принимает более 1000 заводчан и членов их семей. Сотрудники предприятия могут выбрать льготные путевки и в другие санатории, в том числе в Краснодарском крае и Крыму. А для ветеранов производства существует корпоративная пенсия.

На КНПЗ особое внимание уделяется вопросам безопасности труда и производства. Каждый работник обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, в том числе портативными газоанализаторами. Закуплены изолирующие костюмы для проведения газоопасных работ и современных средств индивидуальной защиты.

Ко Дню нефтяника КНПЗ приготовил подарок для всех жителей Куйбышевского района. После масштабной реконструкции, которая продолжалась несколько лет, откроется Дворец культуры «Нефтяник». Большую часть средств на ремонт - 70 млн рублей - направил завод.