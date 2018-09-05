Не пенсионеры, а ветераны нефтепереработки!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T20:43:01+03:00

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Инженер, кадровик, нумизмат

Выпускник авиационного института, инженер-механик Сергей Вьюшков пришел в нефтепереработку не сразу. Сначала отслужил в Ракетных войсках, потом трудился в орготделе горкома комсомола, затем - партии. КПСС и направила своего проверенного человека налаживать работу Новокуйбышевского треста столовых и ресторанов. В 32 года Сергей Вьюшков стал самым молодым директором в Куйбышевской области, под началом которого пять лет трудились 1200 человек. Новокуйбышевский НПЗ и Сергея Михайловича судьба свела в 1993 году. Кто помнит эпоху 90-х, знает: рыночные отношения диктовали новые правила. Вот и Новокуйбышевский НПЗ планировал строительство гостиницы для иностранных специалистов, которые должны были прибыть на предприятие для реконструкции установок. Вьюшкову предложили возглавить этот проект, и он его успешно реализовал. В 2001 году Сергей Михайлович занял пост начальника управления кадровой политики. А на пенсию ушел в декабре 2017-го с должности ведущего специалиста по связям с общественностью. Так что 23 года - большую часть своего трудового стажа - Вьюшков проработал среди нефтепереработчиков.

- Авиационный институт в свое время давал очень хорошее образование: мы не просто получали технические знания, но и учились мыслить, структурировать, анализировать. Поэтому я без особого труда, с помощью специалистов, учебных программ освоил основы нефтепереработки. Хотя учиться много пришлось, - признается ветеран. И добавляет: завод открыл для него новые горизонты. Во время строительства гостиницы он побывал в лучших отелях России, Германии, Финляндии, где приобрел значительный опыт. Позже вместе с группой коллег постигал мастерство работы с персоналом в Англии и опыт оттуда привез колоссальный, прошел много учебных курсов, организованных Компанией. До сих пор есть о чем рассказать молодежи.

- Нашему предприятию довелось встречать двух президентов страны - Дмитрия Медведева и Владимира Путина, - с гордостью говорит Сергей Вьюшков. - Надо понимать, что завод - предприятие градообразующее. Без его участия в Новокуйбышевске не проходит ни одно событие, ни одно значимое мероприятие. С 1997 года всем городом отмечаем профессиональный праздник нефтепереработчиков… Годы работы вспоминаю с удовольствием!

Вот ведь - всего год на пенсии, а уже тоскует по заводской проходной. Впрочем, скучать без дела наш герой не привык. Наконец появилось время для увлечений: Вьюшков изучает историю, архивные материалы, увлеченно смотрит документальные фильмы. В планах - попробовать себя в качестве старшего по дому и навести порядок в родном дворе. Есть и давнее увлечение - нумизматика. К тому же Сергей Михайлович - болельщик. Поэтому одно из направлений в коллекции - олимпийская тематика, которая начинается с первой олимпийской монеты 1952 года в Хельсинки.

При этом у Вьюшкова всегда остается время, чтобы зайти на родной завод. Тем более предприятие о своих ветеранах не забывает: ни одно значимое событие не проходит без приглашения старейших, а значит, самых почетных гостей.

Молодежи - мама, ветеранам - коллега

В трудовой книжке Людмилы Валентиновны Степанюк всего одно место работы - АО «Новокуйбышевский НПЗ». В 1977 году пришла на завод совсем девчонкой, студенткой заочного обучения первого курса Политеха. А где на практике лучше всего постигать азы будущей профессии? Правильно, на крупнейшем предприятии региона! Три года девушка трудилась оператором технологической установки - это основная рабочая профессия на заводе. Ей было интересно все. Активистку вскоре заметили и предложили поменять специфику работы - 15 лет Людмила Степанюк заведовала сектором учета сначала по комсомольской, а потом и по партийной линии. В 1991 году, после того как Коммунистическая партия Советского Союза официально приостановила свою деятельность, Людмила Валентиновна перешла на работу в заводскую библиотеку, затем в Управление капитального строительства. А в 1997 году открылся отдел оценки и развития персонала - новое, интересное направление, которое предстояло внедрить и научиться использовать.

Людмила Степанюк раньше опекала молодых специалистов, а теперь нефтяников-пенсионеров. Фото: АО "НК НПЗ"

- Мы осваивали тестирование, призванное оценить профессиональные и личностные компетенции сотрудников НК НПЗ, их лидерские способности. Испытывали, как говорится, на себе. Были разработаны стандарты для рабочих специальностей, для инженерно-технических сотрудников. Это было настолько интересно, что в сорок с лишним лет я получила второе высшее образование - выучилась на психолога! - улыбается Людмила Валентиновна. Параллельно с этим она стала «мамой молодых специалистов» - под ее опекой оказались и школьники профильных классов «Роснефти».

- Ребята ко мне шли с любыми вопросами: и рабочими, и личными, - говорит Людмила Степанюк. - Шутки шутками, но на моих глазах юноши и девушки поднимались по карьерной лестнице, создавали семьи.

Буквально несколько месяцев назад Людмила Валентиновна вышла на пенсию, но по-прежнему работает с заводчанами. Правда, уже не с молодежью, а с ветеранами (а это 2600 человек!), будучи избранной председателем совета ветеранов АО «НК НПЗ». Завод своих ветеранов поддерживает - это одно из немногих предприятий в регионе, полностью сохранившее социальную инфраструктуру. Бывшие заводчане получают дотации на лечение, путевки в санатории, регулярно посещают концерты и спектакли, путешествуют по историческим местам Самарской области.

- Я не чувствую себя пенсионеркой: я востребована, у меня масса дел, - счастлива Людмила Степанюк.