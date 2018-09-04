Самарская область - вторая по объему переработки нефти. Как это сказывается на экономике и экологии региона?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T21:12:28+03:00

В самом начале сентября свой профессиональный праздник отмечают более 19 тысяч жителей Самарской области. И это нефтяники

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О том, что в Самарской губернии есть нефть, догадывались еще в XVIII веке. Много раз пытались искать нефтеносные залежи, но безуспешно. Серьезные попытки увенчались успехом как раз вовремя, накануне Великой Отечественной. В 1936 году в Сызранском районе на буровой №8 с глубины 683,7 м забил первый фонтан, обещающий добычу в промышленных масштабах. С тех пор и стал Самарский (тогда - Куйбышевский) край нефтяным, краем «черного золота», «вторым Баку».

В 2017 году открыто 10 новых месторождений нефти

Сегодня полезных ископаемых на нашей территории предостаточно - почти в любом поле, кажется, работают трудолюбивые качалки. Нефть - одна, бренды - разные. В прошлом году в общей сложности эти предприятия извлекли на поверхность 16,3 млн тонн нефти (98,7% к уровню добычи за 2016 год). Объем инвестиций в производство составил более 48 млрд рублей, а в 2018-м - 42,6 миллиарда.

Нефтедобывающие компании не только разрабатывают старые месторождения, но и активно ищут новые - проводят сейсморазведочные и поисковые работы. Благодаря геологам прирост разведанных запасов нефти в 2017 году составил свыше 30 миллионов тонн - пробурено 59 скважин, открыто 10 месторождений нефти.

Нефть еще не бензин

А вот в топливо ее превращают коллективы нефтеперерабатывающих заводов. Благодаря стараниям самарских нефтепереработчиков наша область уверенно занимает второе место по объему переработки нефти в России. За 2017 год ими превращено в нефтепродукты 19,5 млн тонн углеводородного сырья, что составляет 98,8% к объему переработки нефти за 2016 год. Эта небольшая тенденция к снижению, характерная для всей нефтеперерабатывающей промышленности страны, не сказывается на объеме выпуска «светлых» нефтепродуктов - растет глубина переработки. Для этого сегодня НК «Роснефть» проводит масштабную программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов Самарской области. Она направлена на обеспечение конкурентоспособности продукции НПЗ (соответствие европейскому экологическому классу Евро-5), увеличение объема выпуска бензинов и дизельного топлива, увеличение глубины переработки нефти и снижение негативного воздействия на окружающую среду. В 2017 году глубина переработки нефти уже поднялась до 73%, а после завершения модернизации составит более 90%.

Использование новых технологий позволило НПЗ региона с ноября 2015 года перейти на полный выпуск бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5.

Объем инвестиций в 2017 году составил 44,3 млрд руб., а в 2018 году планируется направить на развитие 68,1 млрд руб.

Ледовые дворцы - на «нефтяные» деньги

Любой бизнес должен тесно работать с властью - чем лучше понимание, тем выше производственные показатели. Между правительством Самарской области и нефтяными компаниями заключены Соглашения о сотрудничестве, и они способствуют созданию режима максимального благоприятствования работе компаний нефтяной промышленности региона. В свою очередь нефтяники безвозмездно направляют финансовые средства на содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований и реализацию региональных спортивных проектов. За последние пять лет в рамках Соглашений на развитие территорий и спорта производственниками уже направлено свыше пяти миллиардов рублей.

Так, в 2017 году в селе Большая Глушица появился великолепный спортивный комплекс «Ника», построенный с помощью ЛУКОЙЛа. А в марте этого года введен в эксплуатацию крытый Ледовый дворец «Роснефть - Арена» в Новокуйбышевске (спасибо НК «Роснефть»). Сейчас продолжается реконструкция здания бывшего ресторана «Аквариум» - в нем разместится Международный центр развития культуры в Самарской области.

Благотворительность - верхушка денежного айсберга, вложенного в регион. Предприятия нефтяной промышленности Самарской области в 2017 году перечислили в бюджет региона свыше 15 млрд рублей. Самый крупный налогоплательщик - «Самаранефтегаз».

В 2017 году в нефтяной отрасли Самарской области трудились более 19 тысяч человек - это, для сравнения, население 23-х Ватиканов! Нефтяники трудолюбивые, мужественные люди, не пасующие перед трудностями. И если выпускники школ еще не определились с будущей профессией - смело идите в нефтянку. Потребность у предприятий есть в таких интересных специальностях: нефтегазовое дело, прикладная геология, физические процессы горного или нефтегазового производства, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. А самой популярной специальностью в регионе сегодня является оператор по добыче нефти и газа - тот, кто стоит у самых истоков, у скважины. Хотите стать нефтяником? Вперед!

Кто добывает нефть и газ?

АО «Самаранефтегаз» (ПАО «НК «Роснефть»)

ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» (ПАО «ЛУКОЙЛ»)

ЗАО «Санеко»

ООО «Татнефть-Самара» (ПАО «Татнефть»)

АО «Самараинвестнефть»

ООО «Регион-нефть»

ООО «Благодаров-Ойл»

ООО «ТНС-Развитие».

Кто перерабатывает нефть и газ?

АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

АО «Отрадненский ГПЗ»

АО «Нефтегорский ГПЗ»

ООО «Самаратранснефть-терминал».

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