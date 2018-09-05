«Поползут наши высотки!»: самарцы против точечной застройки у набережной

СЕГОДНЯ 16:51 2018-09-05T17:09:56+03:00

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Сегодня в полдень рядом со стройплощадкой собралась толпа из жителей близлежащих домов. Люди потребовали от властей объяснений: почему разрешили точечно застраивать первую линию перед набережной Волги.

- Во-первых, когда построят этот дом, ползут все наши высотки, - утверждают горожане. – У нас здесь плавучий грунт и особая карстовая порода, мы ни раз ощущали вибрацию. Еще в 1994 году канадцам заказывали экспертизу, они определили, что здания выше 4-х этажей здесь вообще запрещено строить. Мы уже находимся в каменном мешке!

На встречу с возмущенными гражданами прибыла глава города Елена Лапушкина, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, представители прокуратуры и чиновники из департамента строительства. Туда пришли представители застройщика и дольщики.

29 декабря 2017 года министерство строительства области выдало разрешение на строительство 7-этажного дома. Фото: Александр ХинштейнФото: Twitter.com

- 29 декабря 2017 года министерство строительства области выдало разрешение на строительство 7-этажного дома, - говорит Дмитрий Славецкий, представитель жилсобственников, юрист. – Мы об этом узнали, когда площадку расчистили от машин и начали сгонять технику. Считаем, что эти документы выданы с нарушениями: по закону можно построить дом с отклонениями от предельной высотности, но для этого надо провести публичные слушанья. Однако их никто не проводил. Кроме того, по закону застройщик обеспечивает строительство своим участком с парковочными местами. Где этот участок?

Собственники уже написали письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, а желающих его подписать было больше чем строк в заготовленной таблице. Люди жалуются, что вокруг нет спортивных площадок, детских садиков, а корпус для дошколят в три этажа никому бы не помешал. А в близлежащих школах – переаншлаг.

- Даже сейчас, пока детей не привезли из школ, здесь скопище машин, а еще через час наступит коллапс. А если надо будет вызвать «скорую», как она подъедет?! – возмущались люди.

Впрочем, на встрече звучало и противоположное мнение.

- Я вложила деньги в квартиру в будущем здесь доме, - говорит корпулентная брюнетка. – Чем мы вам помешаем? Не надо будоражить людей!

Пользователи соцсетей утверждают, что собственников квартир этого микрорайона настигла карма. Ведь при строительстве их мало эстетичных высоток снесли несколько старинных домов и двориков с интересными постройками, аркой и деталями. «Обещали все воссоздать, собрали и пронумеровали старинный кирпич, но вышло совсем не то», - сообщает seleste_RUSa.

Представители застройщика уверяли, что у них все законно, все разрешительные документы собраны. Народ бегом бежит резервировать жилплощадь в будущей новостройке.

Собственники жилья боятся, что из-за скопления машин к ним не доедет "скорая".Фото: Майя БРОД

Тем временем соседи на 5 секунд зазвали Александра Хинштейна к себе во двор, чтобы показать, сколько там машин. Политик пообещал передать всю документацию и пожелания обеих сторон главе губернии Дмитрию Азарову, а также предать скандальному конфликту максимум огласки.

- Вопросов, действительно, много, с 2017 г. предельная высотность здесь -12 м. Детально во всем разберёмся. Центр - не для высоток! – написал общественный деятель в своем Твиттере.