"Экономим время и деньги": Пять причин идти за покупками в "Ленту"
"Экономим время и деньги": Пять причин идти за покупками в "Ленту".Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
Самара - один из лидеров по количеству торговых центров и магазинов в стране. Как выбрать тот, где можно сэкономить время, деньги и нервы?
По мнению покупателей, во-первых, в таком магазине должно быть все: от хлеба до одежды и других элементов быта. Во-вторых, он должен быть грамотно устроен, чтобы покупатели смогли быстро в нем ориентироваться, и, конечно же, не стоять часами в очередях.
И такие гипермаркеты в Самаре есть – три магазина сети "Лента". За 25 лет своего существования она растянулась по всей стране, а в 2007 году добралась и до Самарской области.
Два гипермаркета "Лента" в торговых центрах "Гудок" и "Аврора", а также недавно открывшийся магазин на ул. Физкультурной, 141, который занимает свою собственную площадь, открыты для посетителей 24 часа в сутки. И это первый из пяти главных плюсов, которые отмечают покупатели.
+ 1 Работает круглосуточно
Не смотря на обилие торговых площадей в Самаре, крупные круглосуточные магазины здесь встречаются нечасто.
- Бывает, что нужно и после десяти вечера что-то купить. В этом плане "Лента" удобная, - поделился мнением Александр Меликов.
+2 Удобная парковка
Припарковаться около "Ленты" тоже можно в любое время суток, даже в вечерний покупательский час пик.
- Каждую неделю приезжаем сюда. Место на парковке есть всегда, - рассказывает самарец Вячеслав Осипов. - У меня есть опыт посещения американских магазинов, там везде просторные парковки. Вот, "Ленту" я называю американским магазином, потому что здесь сделано все по тому же типу. А значит, на машине спокойно можно подъезжать.
Для тех, у кого нет личных автомобилей, доступность "Ленты" тоже не проблема. Все магазины сети специально расположены рядом с остановками общественного транспорта.
+ 3 Понятная логистика
Покупатели легко ориентируются в «аллеях» магазина. Каждая из них названа по категории товара, который там представлен, а по пути встречаются "островки" с акциями и распродажами. Все понятно и красиво. В качестве подсказки на входе в "Ленту" висит план гипермаркета с обозначением всех отделов. Одно фото на телефон - и карта при себе.
+ 4 Здесь есть все
Главное, что отмечают покупатели "Ленты", - это огромный ассортимент. На вопрос, что вы чаще приобретаете, каждый отвечал - "продукты" и "бытовая химия", но затем в списке появлялись и автомобильные шины, и зонты, и мангалы, и даже раскладушки.
- Стол покупали по акции складной за тысячу рублей, - похвалилась Мария Полякова. - А дочь моя канцтовары к школе здесь накупила.
Ассортимент в "Ленте" широкий даже в рамках одного товара. Чего только стоят 14-ть видов шашлыка! Есть в "Ленте" и уникальные предложения. Только здесь можно найти молочную продукцию местных фермеров и хлеб, испеченный по старинным рецептам без дрожжей.
+5 Экономия
Акции на мясо и птицу в гипермаркете проходят каждую неделю. И с таким же завидным постоянством появляются скидки на другие товары. Приятный сюрприз на кассе- по карте "Ленты" можно сэкономить до 30% стоимости всей покупки. Этот плюс отмечают все посетители "Ленты", поэтому карту держат всегда под рукой.
ЧТО ЕЩЕ?
Приятные бонусы «Ленты»:
- Бесплатные тележки, без залога в 10 рублей, в том числе специальные для грудных детей;
- Качественные товары под собственными торговыми марками "365", "Лента", "Дольче Альберо»;
- Блюда собственного производства: второе, гарниры, салаты, натуральные морсы и лимонады.
Справка "КП":
В Самарской области открыты 5 магазинов "Лента". Два из них располагаются в Тольятти и три - в Самаре (в ТЦ "Гудок", Аврора и на ул. Физкультурной, 141).