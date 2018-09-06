СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-06T12:31:05+03:00

"Экономим время и деньги": Пять причин идти за покупками в "Ленту". Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

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Самара - один из лидеров по количеству торговых центров и магазинов в стране. Как выбрать тот, где можно сэкономить время, деньги и нервы?

По мнению покупателей, во-первых, в таком магазине должно быть все: от хлеба до одежды и других элементов быта. Во-вторых, он должен быть грамотно устроен, чтобы покупатели смогли быстро в нем ориентироваться, и, конечно же, не стоять часами в очередях.

И такие гипермаркеты в Самаре есть – три магазина сети "Лента". За 25 лет своего существования она растянулась по всей стране, а в 2007 году добралась и до Самарской области.

Два гипермаркета "Лента" в торговых центрах "Гудок" и "Аврора", а также недавно открывшийся магазин на ул. Физкультурной, 141, который занимает свою собственную площадь, открыты для посетителей 24 часа в сутки. И это первый из пяти главных плюсов, которые отмечают покупатели.

+ 1 Работает круглосуточно

Не смотря на обилие торговых площадей в Самаре, крупные круглосуточные магазины здесь встречаются нечасто.

- Бывает, что нужно и после десяти вечера что-то купить. В этом плане "Лента" удобная, - поделился мнением Александр Меликов.

+2 Удобная парковка

Припарковаться около "Ленты" тоже можно в любое время суток, даже в вечерний покупательский час пик.

- Каждую неделю приезжаем сюда. Место на парковке есть всегда, - рассказывает самарец Вячеслав Осипов. - У меня есть опыт посещения американских магазинов, там везде просторные парковки. Вот, "Ленту" я называю американским магазином, потому что здесь сделано все по тому же типу. А значит, на машине спокойно можно подъезжать.

Для тех, у кого нет личных автомобилей, доступность "Ленты" тоже не проблема. Все магазины сети специально расположены рядом с остановками общественного транспорта.

+ 3 Понятная логистика

Покупатели легко ориентируются в «аллеях» магазина. Каждая из них названа по категории товара, который там представлен, а по пути встречаются "островки" с акциями и распродажами. Все понятно и красиво. В качестве подсказки на входе в "Ленту" висит план гипермаркета с обозначением всех отделов. Одно фото на телефон - и карта при себе.

+ 4 Здесь есть все

Главное, что отмечают покупатели "Ленты", - это огромный ассортимент. На вопрос, что вы чаще приобретаете, каждый отвечал - "продукты" и "бытовая химия", но затем в списке появлялись и автомобильные шины, и зонты, и мангалы, и даже раскладушки.

- Стол покупали по акции складной за тысячу рублей, - похвалилась Мария Полякова. - А дочь моя канцтовары к школе здесь накупила.

Ассортимент в "Ленте" широкий даже в рамках одного товара. Чего только стоят 14-ть видов шашлыка! Есть в "Ленте" и уникальные предложения. Только здесь можно найти молочную продукцию местных фермеров и хлеб, испеченный по старинным рецептам без дрожжей.

+5 Экономия

Акции на мясо и птицу в гипермаркете проходят каждую неделю. И с таким же завидным постоянством появляются скидки на другие товары. Приятный сюрприз на кассе- по карте "Ленты" можно сэкономить до 30% стоимости всей покупки. Этот плюс отмечают все посетители "Ленты", поэтому карту держат всегда под рукой.

ЧТО ЕЩЕ?

Приятные бонусы «Ленты»:

- Бесплатные тележки, без залога в 10 рублей, в том числе специальные для грудных детей;

- Качественные товары под собственными торговыми марками "365", "Лента", "Дольче Альберо»;

- Блюда собственного производства: второе, гарниры, салаты, натуральные морсы и лимонады.

Справка "КП":

В Самарской области открыты 5 магазинов "Лента". Два из них располагаются в Тольятти и три - в Самаре (в ТЦ "Гудок", Аврора и на ул. Физкультурной, 141).