Уникальный этнопарк, четырехметровая сова и сюжетный салют: Как в Самаре будут праздновать День города

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-06T17:38:24+03:00

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В пресс-центре «КП»-Самара» раскрыли интригу предстоящих массовых гуляний. В эти выходные, 8 и 9 сентября, Самара отметит сразу три праздника: День города, День дружбы народов и Фестиваль студентов. Череду музкальных событий откроет уже в пятницу 7 сентября фестиваль «От классики до джаза», который пройдет в амфитеатре у склона на площади Славы. Выступление оркестров, юных самарских вокалистов, трио Григория Файна, а в финале - трио Олега Бутмана,Нино Катамадзе и группы Insight порадует горожан и настроит на праздничные выходные. А в субботу начнутся мероприятия с сюрпризами.

Розыгрыш пяти айфонов

Веселье начнется с празднования Дня дружбы народов в ЭкоГраде "Волгарь" 8 сентября. В 11.00 на Софийской площади там начнется большой концерт, на котором выступят национальные коллективы и известные артисты. На большой сцене выступят баянист Дмитрий Храмков, инструментальный квартет "Наши люди", танцевальный коллектив "Тодес", и настоящее шоу на сцене устроят барабанщики из LoudStreetGirls.

Также в программе спектакли "Не хочу быть собакой" и "По дороге с облаками" от культурного центра "Дети солнца" и дефиле в национальных казахских костюмах. Будет работать фотозона, батутные аттракционы, игры, мастер-классы по народному творчеству, розыгрыши призов - пяти iPhoneX. Выиграть их может каждый, кто станет участником группы ЭкоГрад "Волгарь" ВКонтакте и приедет туда 8 сентября.

Кстати, провести такой масштабный праздник в "Волгаре" решили не случайно.

- Ведь на территории ЭкоГрада "Волгарь" создается уникальный этнокультурный комплекс под открытым небом "Парк дружбы народов", - напомнила руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента по связям с общественность администрации губернатора Самарской области Надежда Осипова. - Там строятся 22 этнографических подворья, представляющих быт и культуру народов нашего региона: чувашское, татарское, осетинское, азербайджанские русские подворья и другие.

Парк еще не открыт, но по словам Надежды Осиповой там уже появились 18 подворий и они готовы принять посетителей. Специально для них от Софийской площади будут организованы экскурсии. Завершиться праздник в 17.00 этнодискотекой, где все смогут потанцевать под хиты на национальных языках регионов России.

Добраться до Волгаря и обратно 8 сентября можно будет совершенно бесплатно, на специальных автобусах от автостанции "Аврора" и площади Революции с 10.00.

Праздник студентов и битломанов

В самый разгар Дня дружбы народов в Струковском саду начнется фестиваль "Распусти свои клеши". А параллельно с ним, в 15.30 на 2-й очереди набережной соберет самарскую молодежь Фестиваль студентов. Каждый вуз там организует свою презентационную площадку.

- Это будет своеобразный день открытых дверей, - отметил организатор мероприятия Игорь Шадрин. Там будет много интерактива: будут болиды, различные конструкции, опыты. Встречать всех на празднике будет символ студенчества - огромная 4-метровая сова из шариков.

Кроме того, на четырех конкурсных площадках студенты будут соревноваться между собой в творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах.

После открытия по всей очереди набережной пройдет парад спортсменов. Все это превратиться в концертную программу с участием группы Cheese People и хедлайнера известной российской певицы Елены Темниковой. Завершиться фестиваль необычным фейерверком.

Световое шоу звезд

В воскресенье праздничные мероприятия в честь дня города начнутся уже в 12.00 с возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину. В это же время в Струковском саду откроется фестиваль молодежной культуры и спорта, который в 16.00 плавно перейдет в "КВН-марафон". Для любителей джазовой музыки на 4-ой очереди набережной Волги с 15.00 до 18.00 состоится концерт классической музыки.

Кульминацией же праздничных выходных в Самаре станет торжество на площади Куйбышева. Здесь уже выступят популярные современные коллективы. С Днем города Самару поздравят группы "Моя Мишель" и "Би-2". Все артисты будут выступать под фееричное световое и видеошоу.

И в завершении праздника над Самарой засверкает салют. В течение 10-12 минут небо окрасится разноцветными огнями под песни о Самаре.