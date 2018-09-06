2018-09-06T14:31:45+03:00
Происшествия

Обгоревшие трупы и черный дым над городом: на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» произошел взрыв

Сейчас правоохранители продолжают работу на месте происшествия, погибшими оказались двое рабочих [фото и видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте взрыва сейчас работают сотрудники следственных органовНа месте взрыва сейчас работают сотрудники следственных органовФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Сегодня, 6 сентября, около 12-00 жители Тольятти стали обсуждать клубы черного дыма, накрывшие небо над городом. «Снова травят с предприятий! Дышать нечем!» — негодовали люди. Оказалось, что причиной «завесы» стали не какие-то выбросы, а последствия серьезного ЧП на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» — там произошел взрыв, после которого начался пожар. Два человека погибли.

— Горел не завод, а одна из контор на его территории — по изготовлению холодного асфальта. Емкость взорвалась! Один труп точно есть, весь обгоревший! И выбросы с «Фосфора» никогда не шли, это с других заводов! — замечает в разговоре с журналистом «КП-Самара» Сергей С. (имя изменено), работающий рядом с местом трагедии.

Пожар "Фосфор" / Тольятти.

— Погибли сварщики, которые проводили огневые работы. Надо думать головой, чтобы варить полные емкости. А еще там плавят аккумуляторы, как я слышала, и жутко воняет в обычные дни, — рассказывает другой очевидец — Анна.

В ГУ МЧС Самарской области сообщают, что к ним в центр управления в кризисных ситуациях информация о случившемся на улице Новозаводской поступила в 12-14.

— Пожар был на территории АО «Новые Технологии» (это и есть бывший «Фосфор»). Произошло объемное воспламенение емкости объемом 10 куб.м, заполненной на 50% дизельной топливом, с последующим розливом на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг — «1-БИС», — прокомментировали в ведомстве.

Боролись с пламенем 20 человек личного состава, использовавшие 6 единиц техники. В 12-34 огонь удалось ликвидировать.

На месте работали все оперативные службы Фото: соцсети

На месте работали все оперативные службыФото: соцсети

К этому времени на заводе уже собрались медики, полицейские и сотрудники Следственного комитета. Погибших обнаружили сразу — их было двое. Личность несчастных пока не разглашают.

— Во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом, произошло воспламенение, в результате которого погибли двое рабочих. Следователи выехали на осмотр места происшествия, — заявили в региональном СУ СК.

Сейчас правоохранители продолжают работу по адресу произошедшего. Эксперты устанавливают точную причину возгорания. Следователи опрашивают рабочих. По факту происшествия тольяттинским следственным отделом начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

После взрыва от бочки ничего не осталось Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

После взрыва от бочки ничего не осталосьФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

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