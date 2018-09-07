Финал фестиваля "Роснефть зажигает звезды": Нефтяники Самарской области среди лучших

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T20:20:57+03:00

С VIII корпоративного фестиваля, проходившего в Москве с 26 августа по 1 сентября, наши артисты вернулись с триумфом

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В этом году в конкурсе талантов НК «Роснефть» приняли участие 6500 человек из 125 дочерних обществ Компании. Сотрудники предприятий общества и члены их семей боролись за победу в номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр, изобразительное искусство и фотография, а также оригинальный жанр.

«Невозможное - возможно!»

В финал фестиваля «Роснефть зажигает звезды» прошли 720 артистов и художников, представляющих 70 дочерних обществ и Центрального аппарата управления Компании. Конкурсантов в трех возрастных категориях (от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет и от 19 лет и старше) оценивало строгое, но компетентное жюри. В этом году в судейскую коллегию вошли народный артист России, маэстро Левон Оганезов, заслуженный артист России Сергей Куклин, народная артистка России художественный руководитель Государственного академического театра национального танца им. Игоря Моисеева Елена Щербакова, художественный руководитель балета Street jazz Сергей Мандрик, московский театральный режиссер Кирилл Сбитнев, член-корреспондент Российской академии художеств Олег Леонов, популярный российский артист, композитор и актер Алексей Гоман. Гала-концерт фестиваля, прошедший на сцене Московского дворца молодежи, был приурочен к профессиональному празднику - Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Невероятно красочное представление лучших номеров «Невозможное - возможно» прошло в формате 3D-шоу. Абсолютно все - и участники, и зрители - отмечали традиционно высокий уровень организации мероприятия, а мастерство артистов не оставило равнодушными никого. Кроме того, компания «Роснефть» организовала обширную культурную программу для своих талантливых сотрудников и их детей: конкурсанты познакомились с достопримечательностями Москвы, побывали в парке Космонавтики и на экскурсии в метро, узнали, что происходит за кулисами цирка.

- Я впервые участвовал в подобном фестивале. Оказалось, это грандиозное мероприятие. Я в восторге. Все великолепно организовано, здесь работают настоящие профессионалы, с которыми приятно взаимодействовать. Поразило и множество номинаций. Я искренне желаю всем участникам независимо от того, заняли они призовое место или нет, дальнейшего развития и творческих успехов.

Самарские нефтяники как обычно оказались на высоте. Целый букет наград привезли финалисты АО «КНПЗ» и АО «Сызранский НПЗ». Два первых места у коллективов АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». Не менее достойно выступили артисты АО «Самаранефтегаз», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Новокуйбышевский НПЗ» и АО «Самаранефтепродукт».

Творческие династии Сызранского НПЗ

Представители творческой сборной Сызранского нефтеперерабатывающего завода в финале фестиваля выступили просто блестяще. Впрочем, это неудивительно: на предприятии уверены, что сильная корпоративная культура - одна из важнейших составляющих успеха.

«Золото» в эстрадном вокале среди участников 13 - 17 лет завоевала Елизавета Базыкина.

«Золото» в эстрадном вокале среди участников 13 - 17 лет завоевала Елизавета Базыкина. Фото: ПАО НК "Роснефть"

- Впервые я попала на конкурс, когда мне было 12 лет. Стала победительницей зонального этапа, отправилась в Москву. В жюри тогда были мои кумиры - группа «Город 312». И… поражение! Это было настоящим ударом, - вспоминает юная певица.

Впрочем, от удара Елизавета оправилась быстро и начала усиленно готовиться к следующему конкурсу. Шесть лет труда, несколько вторых и третьих мест... В этом году долгожданный триумф: победу девушке принесла необычная песня Регины Спектор Apresmoi.

- Если честно, я очень переживала, как примет публика мое выступление. В нем не было привычных для эстрадного жанра атрибутов: красивого платья, кудрей, знакомого всем хита, которому хочется подпевать. Но была я, мое внутреннее состояние, эмоции и переживания. К тому же песня длится пять минут: не заскучает ли публика? Я искренне надеялась на понимание и очень рада, что и зрители, и, конечно, жюри оценили мой неординарный подход, мои старания.

Номер Лиза готовила сама. Основной судья и критик - мама. В ходе творческого поиска песня перестала быть просто вокальным номером. Она превратилась в эффектную театральную постановку. Главный символ - красные ботинки. В конце этюда героиня сбрасывает их, как будто избавляясь от чего-то гнетущего… От чего именно? Каждый зритель решает для себя сам.

- Эта победа - финальная, и очень яркая точка моей детской карьеры: в этом году мне исполнилось 18, и я больше не смогу участвовать в фестивале «Роснефть зажигает звезды», - с сожалением говорит победительница. Елизавета поступила в московский вуз, обучается академическому вокалу. А семейные традиции продолжит ее 11-летняя сестра. Кто знает, может быть, скоро на небосклоне корпоративного фестиваля «Роснефти» загорится еще одна маленькая звездочка?

- Я всегда болела за сестру и тоже хотела участвовать в конкурсе, - признается Ариадна Базыкина.

Мечта сбылась в прошлом году, а в этом Ариадна с подругами - Александрой Башкатовой и Софьей Андроновой - отправилась покорять Москву: девчонки зажигательно исполнили песню «Бурановских бабушек» Сomeonanddance.

- Композиция нам очень понравилась, поэтому мы выучили ее, несмотря на сложности, ведь песня исполняется на двух языках: английском и удмуртском, - продолжает маленькая артистка. - Публика нас принимала «на ура» - зрители хлопали, подпевали, даже танцевали. Мы заняли третье место, но не расстроились: у нас все впереди!

Картина Арины Храмовой "Инженер и художник" - победа Сызранского НПЗ в номинации "Отражение". Фото: ПАО НК "Роснефть"

Не менее успешно представители Сызранского НПЗ проявили себя в изобразительном искусстве. Уже не первый год вне конкуренции юная художница Арина Храмова. Практически каждый год ее картины украшают концертные залы финальных туров фестиваля. С помощью красок девушка живописно передает романтику профессии нефтяника, рассказывает о жизни завода. Знает она об этом немало: ее папа трудится начальником установки в цехе №1.

- Я всегда любила рисовать, а семья меня в этом поддерживала, - говорит Арина. - Окончила художественную школу. Работа, которая победила в этом году, называется «Инженер и художник». Она посвящена моей семье, в первую очередь папе, который всегда был моим хорошим другом и наставником. Идею мы разрабатывали вместе с ним - это такое символическое, творческое осмысление, интерпретация нас с папой на заводе.

Картина Храмовой стала лучшей среди девяти в номинации «Отражение». Рассказ о заводе впечатлил жюри больше, чем портреты и пейзажи других конкурсантов. В этом году Арина поступила в строительный университет в Москве, но уверяет: рисование не оставит, а СНПЗ по-прежнему останется одной из ее любимых тем.