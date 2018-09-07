2018-09-07T15:13:20+03:00
Дом. Семья

Пираньи из самарского зоопарка забавляются игрой в «собачки»

Зубастые рыбы после плотного обеда предпочитают резвиться в аквариуме и отбирать друг у друга резиновую игрушку [фото, видео]
Евгения ВАСИНА
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Оранжевая вилка пришлась пираньям по вкусуОранжевая вилка пришлась пираньям по вкусуФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Удивительные пираньи живут в Самарском зоопарке – черные паку Рванья и Таран обожают играть в собачки. Эти зубастые рыбы имеют весьма устрашающий вид, им уже больше 10 лет, но в душе они самые настоящие дети. После сытного обеда пираньи предпочитают схватить яркую резиновую игрушки и устроить «догонялки» прямо в аквариуме.

Пираньи из самарского зоопарка забавляются игрой в «собачки».Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Для них это не только игра, но и чистка зубов. Один схватил и утащил, другой пытается отнять. В этом и заключается суть этих игр, - поясняет заведующий «Акватеррариума» самарского зоопарка Андрей Балтушко. - Рванья и Таран - пираньи травоядные, они едят корм для крупных аквариумных рыб, который содержит и животные белки и растительные компоненты, но в детстве эти рыбы самые настоящие хищники.

Сомы тоже хотели включиться в игру, но не решились Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сомы тоже хотели включиться в игру, но не решилисьФото: Альберт ДЗЕНЬ

Любовь к подвижным играм у своих обитателей сотрудники зоопарка заметили, когда Рванья в очередной раз утащила присоску от фильтра.

- Игрушкой для них становится все яркое, за что можно зацепиться. Чтобы их повеселить, мы приносим резиновые игрушки, - добавляет Андрей Маркович.

Таран и Рванья оценили рещиновые штанишки Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Таран и Рванья оценили рещиновые штанишкиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Кстати, свои имена игривые рыбы получили неспроста.

- Рванья уж очень любит все рвать, особенно трубки для воздуха, а Таран выбивает крышки аквариумов, когда их пересаживают в меньшие емкости, чтобы почистить привычный для них резервуар. Так что они у нас с характером, - отметила заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Алёна Киреева.

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