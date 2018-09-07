2018-09-07T15:15:13+03:00
Общество

Устранили неполадку за 15 минут: в “Ростелекоме” директор филиала работал в составе ремонтной бригады

Меньше получаса понадобилось, чтобы найти разрыв кабеля и вернуть абоненту интерактивное телевидение
Евгения ВАСИНА
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Ремонтная бригада приехала в тот же деньРемонтная бригада приехала в тот же деньФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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Директор Самарского филиала «Ростелеком» проверил, как быстро сотрудники компании устраняют неполадки у абонентов. 5 сентября Сергей Иванов в составе ремонтной бригады выезжал к самарцам, чтобы пообщаться с абонентами, узнать их мнение о компании и помочь оперативно решить возникшие сложности.

В “Ростелекоме” директор филиала работал в составе ремонтной бригады.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Первый адресом стал дом на Фадеева. Андрей Казаков включил в обед телевизор и не увидел привычно яркой картинки. “Нет сигнала” - гласила табличка на экране. Он сразу же набрал телефон Call-центра 8800. Сотрудники “Ростелекома” убедились, что сложности возникли именно у абонента и отправили к нему ремонтную бригаду. Решать проблему приехали два монтера и директор Самарского филиала «Ростелеком» Сергей Иванов.

- Услугами этой компании пользуемся с 2012 года. Никаких проблем у нас не было. Сегодня сотрудники “Ростелекома” пришли к нам во второй раз с момента подключения. Мне, конечно, сказали, что ремонтная бригада придет оперативно, но я не ожидал, что настолько, сюрпризом стал и визит руководителя филиала, это приятно, - делится впечатлениями Андрей. - Неполадка наша оказалась вполне стандартной.

А в это время дочка Андрея, Лиза, весело прыгает на диване и рассказывает Сергею Ивановичу, какие мультики больше всего любит смотреть.

Сергей Иванов каждый месяц лично общается с абонентами Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Сергей Иванов каждый месяц лично общается с абонентамиФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Для нас очень важны наши клиенты, мне как руководителю просто необходимо слышать их мнения, поэтому каждый месяц я лично выезжаю на вызовы, смотрю, как идет процесс устранения неполадок, общаюсь с абонентами. Наше внимание к этим деталям и позволяет клиентам быть к нам максимально лояльными. Если Андрей Сергеевич с нами с уже больше шести лет и у него не оказалось ни просьб, ни вопросов ко мне - это лучший показатель моей работы, - заявил Сергей Иванов.

Выяснилось, что Андрей Казаков знает далеко не все функции Интерактивного ТВ от “Ростелекома”.

- У нас стандартный пакет услуг - 600 телеканалов, очень любим функцию “Отложенный просмотр”, здорово помогает экономить на мультиках для дочки, но оказалось, я даже половины возможностей своего телевидения не знаю. Сергей Георгиевич мне сегодня многое интересного показал. Например, функцию “Родительский контроль”- теперь семейный просмотр телевизора станет еще и безопасным для детей, - порадовался Андрей Казаков.

Пока он вместе с руководителем филиала изучал все возможности оборудования “Ростелеком”, монтеры нашли причину неполадки.

- Обнаружили обрыв, скорее всего это работа хулиганов. Сейчас такое все реже бывает, но раньше провода резали довольно часто, - делится своими наблюдения сотрудник ремонтной бригады Игорь Клыгин. В «Ростелекоме» он работает больше 8 лет.

На устранение такой неполадки уходит от 15 минут до часу, в зависимости от того, где произошел разрыв.

- Как только мы приезжаем к абоненту, первым делом осматриваем оборудование внутри квартиры. Если после тестирования видно, что все работает, проверяем провода в квартире, а затем и в подъезде, ищем поврежденный участок. Кажется, что это простая работа, но на самом деле это не так. Нужно знать, какой провод куда идет, здесь нужны технические знания, опыт работы. Если проблема в оборудовании, ремонтная бригада его тут же заменит, у них всегда с собой запасной комплект. Здесь у Андрея Сергеевича роутер еще первой модификации, вежб его установили еще 2012 году, но работает исправно. Кстати, у меня тоже такой же, больше 6 лет уже, - комментирует Сергей Иванов. - Разрыв починили оперативно, нам повезло, проблему нашли за 15 минут. Абонент остался доволен.

Неполадку бысто утсранили Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Неполадку бысто утсранилиФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Как только телевидение вернулось в дом Андрея Казакова, самые юные домочадцы тут же включили мультики, а ремонтная бригада во главе с руководителем Самарского филиала «Ростелеком» отправилась дальше.

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