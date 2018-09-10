2018-09-10T12:28:24+03:00
Политика

Азаров выходил на улицы просить прощения у самарцев

Семь интересных фактов о новом главе Самарского региона
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Азаров официально вступает на пост губернатора Самарской областиДмитрий Азаров официально вступает на пост губернатора Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

1. Последний народный мэр

Дмитрий Азаров – последний избранный мэром Самары (в сентябре 2014 года отменили прямые выборы главы города, теперь главу назначает специальная конкурсная комиссия).

При Дмитрии Азарове начали реконструкцию садиков в Самаре

При Дмитрии Азарове начали реконструкцию садиков в Самаре

2. Легенда Смоленщины

По словам Дмитрия Азарова в Смоленске установлен памятник его прапрадеду, который был ремесленным главой города.

3. «Простительная» традиция

Все четыре года, находясь на посту мэра Самары, Дмитрий Азаров просил прощения у самарцев в День прощеного воскресения на главной площади города. «Я делал это искренне и благодарен землякам, что получал искренность в ответ» - писал в своем блоге Азаров.

4. Парень «с дороги»

Первая запись в трудовой книжке нынешнего врио губернатора – асфальтировщик. Как Дмитрий Азаров рассказывал в одном из интервью, после первого курса он асфальтировал в Кировском районе улицу Товарную. А первая его работа после 7 класса – упаковщик макарон в картонные коробки.

5. «Мэр-онлайн»

- Нововведение Азарова – чиновничий «Твиттер». Он заставил глав департаментов и районов завести личные аккаунты и оперативно реагировать на жалобы горожан. Эта система действует и поныне.

Азаров заставил чиновников пойти в соцсети

Азаров заставил чиновников пойти в соцсети

6. Со спортом на «ты»

Бывший глава Самары каждый год участвут в чемпионате по стритболу на пл. Куйбышева и прилюдно принял вызов Ice Bucket Challendge сразу после игры в 2014 году, облившись водой.

Дмитрий Азаров принял эстафету ice bucket challenge Фото: Андрей ТАНАЕВ

Дмитрий Азаров принял эстафету ice bucket challengeФото: Андрей ТАНАЕВ

7. Символичный бумеранг

Во время крайней встречи с журналистами и блогерами в первый день после мэрии, Дмитрию Игоревичу подарили бумеранг. Презент оказался истинно пророческим.

- Никто не сомневался, - написала бывший руководитель управления информации и аналитики Самары Наталья Хлопунова.

Символичность подарка зашкаливает Фото: СОЦСЕТИ

Символичность подарка зашкаливаетФото: СОЦСЕТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Азаров продолжает лидировать на выборах губернатора Самарской области 2018

В регионе подводят итоги выборов губернатора Самарской области 2018 (подробности)

Дмитрий Азаров подал документы для участия в выборах губернатора Самарской области

Помимо главы региона, в борьбу за губернаторское кресло включились уже 5 человек (подробности)

Дмитрий Азаров: "Все хотят попасть на ЧМ 2018, на "Самара Арену", нам не нужно никого заставлять"

Глава региона в эксклюзивном интервью спецкору "КП" в США рассказал, чем город удивит гостей, сколько было желающих стать волонтерами и какую роль в подготовке к ЧМ играют интеллигентные люди (подробности)

Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ о росте экономики в Самарской области

Также глава региона отчитался о реализации концепции наследия ЧМ-2018 (подробности)

Дмитрий Азаров: «Самарцам не хватает сплоченности»

- Дмитрий Игоревич не нуждается в особом представлении. Он, прежде всего, самарский человек, пропитан любовью к Самарской области, многое знает. На других участках работы он достигал высокого результата, - отметил Михаил Бабич, - Самарской области повезло. Пришел свой земляк, который будет трудиться на благо страны. (подробности)

Дмитрий Азаров в гостях у «Комсомолки»: «Первое время мне снились покусанные горожане и летающие сосульки»

В редакцию «Комсомолки» Дмитрий Азаров приехал с третьей попытки – из-за множества срочных дел встречу пришлось дважды переносить. Но в среду самарский градоначальник все же выкроил в рабочем графике два часа времени, чтобы в спокойной обстановке выпить чаю с пирожками и пообщаться с журналистами «КП». Перед тем, как начать беседу, мэр прогулялся по редакции, с интересом заглянув на верстку, где готовился к печати свежий номер газеты.(подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юнус-Бек Евкуров: Терроризм мы побороли, трёхсменку в школах - тоже, ввели 500 объектов. Теперь - закрепиться, и - дальше, вперед!
Об этом глава Ингушетии, генерал-майор, Герой России, в третий раз избранный руководителем республики, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Стало известно, когда в Софийском соборе в Самаре пройдет первая служба
Дмитрий Азаров прокомментировал свою победу на выборах губернатора Самарской области
Коллаборация «Ростелеком» и «Яндекс» запускает выгодный тариф с облачным хранилищем
Смертельный пожар на заводе в Тольятти: следователи возбудили уголовное дело
В Самарской области ссора супругов закончилась ударом керамической обезьянкой
Выборы губернатора Самарской области: победил Дмитрий Азаров
В Самарской области поезд сбил насмерть 27-летнюю девушку
За духовным очищением и покупками: в самарском ТЦ открыли православный храм
Самарские «Медведи» обыграли ульяновских «Часовых» в рамках открытого чемпионата региона по американскому футболу
Выборы губернатора Самарской области 2018: проголосовали более тысячи подозреваемых и обвиняемых
Волейбольная «Нова» завоевала бронзу на мемориале Платонова
В честь 25-летнего юбилея «Лента» дарит подарки
В Самаре появились скамейки с цитатами из стихов Владимира Маяковского
Самарское «Динамо» проиграло «Синаре» два матча 2 тура чемпионата России по мини-футболу
В Самарской области к сборам долгов с алиментщиков подключили священников
Александр Хинштейн объявил о своей победе на выборах депутата Госдумы в Самаре
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области 2018: с 72,7% лидирует Дмитрий Азаров
Баскетболисты «Самары» заняли второе место на турнире Wind Basket 2018 в Латвии
В Самаре в парке Гагарина отметят день трезвости
«Сызрань-2003» с минимальным счетом уступила «Нефтехимику»
В Самаре хотят возродить оргкомитет по установке скульптур
Дмитрий Азаров продолжает лидировать на выборах губернатора Самарской области 2018
Выборы губернатора Самарской области 2018: Дмитрий Азаров лидирует по количеству полученных голосов
Группа Би-2 поздравила Самару с праздником и спела для горожан, несмотря на проблемы с техникой
Независимый опрос участников выборов губернатора Самарской области 2018: Дмитрий Азаров набрал 75 % голосов
Прозрачные и честные: Александр Хинштейн рассказал о благополучном завершении выборов губернатора в Самарской области