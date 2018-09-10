Азаров выходил на улицы просить прощения у самарцев
1. Последний народный мэр
Дмитрий Азаров – последний избранный мэром Самары (в сентябре 2014 года отменили прямые выборы главы города, теперь главу назначает специальная конкурсная комиссия).
При Дмитрии Азарове начали реконструкцию садиков в Самаре
2. Легенда Смоленщины
По словам Дмитрия Азарова в Смоленске установлен памятник его прапрадеду, который был ремесленным главой города.
3. «Простительная» традиция
Все четыре года, находясь на посту мэра Самары, Дмитрий Азаров просил прощения у самарцев в День прощеного воскресения на главной площади города. «Я делал это искренне и благодарен землякам, что получал искренность в ответ» - писал в своем блоге Азаров.
4. Парень «с дороги»
Первая запись в трудовой книжке нынешнего врио губернатора – асфальтировщик. Как Дмитрий Азаров рассказывал в одном из интервью, после первого курса он асфальтировал в Кировском районе улицу Товарную. А первая его работа после 7 класса – упаковщик макарон в картонные коробки.
5. «Мэр-онлайн»
- Нововведение Азарова – чиновничий «Твиттер». Он заставил глав департаментов и районов завести личные аккаунты и оперативно реагировать на жалобы горожан. Эта система действует и поныне.
Азаров заставил чиновников пойти в соцсети
6. Со спортом на «ты»
Бывший глава Самары каждый год участвут в чемпионате по стритболу на пл. Куйбышева и прилюдно принял вызов Ice Bucket Challendge сразу после игры в 2014 году, облившись водой.
Дмитрий Азаров принял эстафету ice bucket challengeФото: Андрей ТАНАЕВ
7. Символичный бумеранг
Во время крайней встречи с журналистами и блогерами в первый день после мэрии, Дмитрию Игоревичу подарили бумеранг. Презент оказался истинно пророческим.
- Никто не сомневался, - написала бывший руководитель управления информации и аналитики Самары Наталья Хлопунова.
Символичность подарка зашкаливаетФото: СОЦСЕТИ
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