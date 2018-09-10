Азаров выходил на улицы просить прощения у самарцев

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-10T12:28:24+03:00

Изменить размер текста: A A

1. Последний народный мэр

Дмитрий Азаров – последний избранный мэром Самары (в сентябре 2014 года отменили прямые выборы главы города, теперь главу назначает специальная конкурсная комиссия).

При Дмитрии Азарове начали реконструкцию садиков в Самаре

2. Легенда Смоленщины

По словам Дмитрия Азарова в Смоленске установлен памятник его прапрадеду, который был ремесленным главой города.

3. «Простительная» традиция

Все четыре года, находясь на посту мэра Самары, Дмитрий Азаров просил прощения у самарцев в День прощеного воскресения на главной площади города. «Я делал это искренне и благодарен землякам, что получал искренность в ответ» - писал в своем блоге Азаров.

4. Парень «с дороги»

Первая запись в трудовой книжке нынешнего врио губернатора – асфальтировщик. Как Дмитрий Азаров рассказывал в одном из интервью, после первого курса он асфальтировал в Кировском районе улицу Товарную. А первая его работа после 7 класса – упаковщик макарон в картонные коробки.

5. «Мэр-онлайн»

- Нововведение Азарова – чиновничий «Твиттер». Он заставил глав департаментов и районов завести личные аккаунты и оперативно реагировать на жалобы горожан. Эта система действует и поныне.

Азаров заставил чиновников пойти в соцсети

6. Со спортом на «ты»

Бывший глава Самары каждый год участвут в чемпионате по стритболу на пл. Куйбышева и прилюдно принял вызов Ice Bucket Challendge сразу после игры в 2014 году, облившись водой.

Дмитрий Азаров принял эстафету ice bucket challengeФото: Андрей ТАНАЕВ

7. Символичный бумеранг

Во время крайней встречи с журналистами и блогерами в первый день после мэрии, Дмитрию Игоревичу подарили бумеранг. Презент оказался истинно пророческим.

- Никто не сомневался, - написала бывший руководитель управления информации и аналитики Самары Наталья Хлопунова.

Символичность подарка зашкаливаетФото: СОЦСЕТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Азаров продолжает лидировать на выборах губернатора Самарской области 2018

В регионе подводят итоги выборов губернатора Самарской области 2018 (подробности)

Дмитрий Азаров подал документы для участия в выборах губернатора Самарской области

Помимо главы региона, в борьбу за губернаторское кресло включились уже 5 человек (подробности)

Дмитрий Азаров: "Все хотят попасть на ЧМ 2018, на "Самара Арену", нам не нужно никого заставлять"

Глава региона в эксклюзивном интервью спецкору "КП" в США рассказал, чем город удивит гостей, сколько было желающих стать волонтерами и какую роль в подготовке к ЧМ играют интеллигентные люди (подробности)

Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ о росте экономики в Самарской области

Также глава региона отчитался о реализации концепции наследия ЧМ-2018 (подробности)

Дмитрий Азаров: «Самарцам не хватает сплоченности»

- Дмитрий Игоревич не нуждается в особом представлении. Он, прежде всего, самарский человек, пропитан любовью к Самарской области, многое знает. На других участках работы он достигал высокого результата, - отметил Михаил Бабич, - Самарской области повезло. Пришел свой земляк, который будет трудиться на благо страны. (подробности)

Дмитрий Азаров в гостях у «Комсомолки»: «Первое время мне снились покусанные горожане и летающие сосульки»

В редакцию «Комсомолки» Дмитрий Азаров приехал с третьей попытки – из-за множества срочных дел встречу пришлось дважды переносить. Но в среду самарский градоначальник все же выкроил в рабочем графике два часа времени, чтобы в спокойной обстановке выпить чаю с пирожками и пообщаться с журналистами «КП». Перед тем, как начать беседу, мэр прогулялся по редакции, с интересом заглянув на верстку, где готовился к печати свежий номер газеты.(подробнее)