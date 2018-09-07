Признали несудимой: экс-директора гимназии №1 освободили от наказания

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-07T21:38:13+03:00

Ее приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей и разрешили его не платить из-за длительного пребывания под домашним арестом

Изменить размер текста: A A

Приговор должны были огласить еще 5 сентября, однако оглашение дважды переносили. В итоге судья Горьков зачитал приговор 7 сентября. Ждать оглашения пришлось шесть часов.

— Действия Картамышевой квалифицированы следствием неверно. Ксенофонтова передала деньги в качестве спонсорской помощи на ремонт кровли бассейна. Взяткой это не является, так как взятка ориентирована на извлечение личной выгоды. Действия можно квалифицировать как превышение должностных полномочий, — зачитал судья.

Любовь Картамышева провела почти полгода в СИЗО и еще столько же - под домашним арестомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, самарская бизнес-вумен Елена Ксенофонтова захотела отдать дочек-близняшек в гимназию №1. В этом помог друг ее мужа – министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Взамен они предложили помочь школе. Любовь Картамышева рассказала, что в школе проблема с кровлей бассейна. Сначала Ксенофонтова отдала 300 тысяч рублей, потом еще столько же.

Ремонтом крыши занимался представитель подрядчика Василий Емельянов. Картамышевой он составил смету в 800 тысяч рублей, а строителям – в 349 тысяч. Правда, теперь Емельянов отрицает, что брал наличные деньги. А со строителями никто так и не рассчитался, им отдали только часть денег. Хотя крышу бассейна они сделали.

- Суд относится к показаниям Емельянова критически, - прозвучало в приговоре. – У него была материальная заинтересованность. Если он признает, что брал эти деньги, то ему придется самостоятельно выплачивать деньги подрядчику.

Раз деньги предназначались на улучшение условий обучения, то и взяткой их считать нельзя. Тем не менее, Картамышева не имела права брать их и, тем более, напрямую взаимодействовать с подрядчиков. Еще и класс, куда переводили близняшек, был переполнен.

После оглашения приговора зал суда взорвался аплодисментамиФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

В итоге статью обвинения переквалифицировали со ст.290 УК РФ «Получение взятки» на ст.286 «Превышение должностных полномочий». Суд постановил приговорить Картамышеву к наказанию в виде штрафа в 80 тысяч рублей. Однако от штрафа ее освободили, так как подсудимая почти полгода провела в СИЗО и еще столько же – под домашним арестом.

Аресты на имущество, деньги и земельный участок отменили. Картамышеву признали несудимой.

После оглашения приговора слушатели заплодировали.

С августа по октябрь Любовь Картамышева находилась в СИЗО. В начале ноября ее отправили под домашний арест. Против директора гимназии возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Свидетелями по делу проходят врио министра образования и науки Владимир Пылев и врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Именно они договаривались о встрече Ксенофонтовой с Картамышевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Спасибо, что приняли нас»: появилось видео, как экс-директор гимназии №1 берет взятку (подробности)

Министр спорта Самарской области впервые рассказал о своей роли в деле о взятке экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой

На очередном суде мать близняшек Ксенофонтова утверждала, что деньги не были взяткой. А Дмитрий Шляхтин рассказал, что он делал в это время (подробности)

Любовь Картамышева, обвиняемая во взятке в 800 тыс. рублей: «Я пошла на это ради безопасности детей»

Экс-директор гимназии №1 в суде рассказала, как все было на самом деле и кто просил ее взять деньги (подробности)

Поборы на миллион: директор самарской гимназии №1 – взяточница или жертва мести родителей?

Почетный работник образования Любовь Картамышева – в СИЗО. Ее поймали с поличным при получении 200 тысяч рублей (подробности)