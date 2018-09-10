«Поводи по груди и денежку принеси»: в Самаре мошенница заработала больше миллиона на фокусах с «черными» яйцами

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-10T16:30:33+03:00

Дарья (стоит спиной) попадала на камеры наблюдения, но, несмотря на яркие приметы, ей удалось уходить от ответственности Фото: скрин с видео

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Крупная женщина, хромает, передвигается с помощью палки — на такую и не подумаешь, что преступница. Но 56-летняя гражданка Узбекистана Дарья Козловская заработала на доверчивых «клиентках» больше 1,5 миллиона рублей с помощью простых продуктов из супермаркета и платка.

Порча на деньги

Правоохранители считают, что план на преступную деятельность созрел у Козловской в конце июля 2017-го. Она договорилась с подругой Натальей и 26 числа на автомобиле «Ауди 100», за рулем которой находился якобы ничего не подозревающий муж Дарьи, стала кружить по городу в поисках мест массового скопления людей. Такое нашлось на Гагарина, 159 — у супермаркета «Магнит». Женщины вышли и сказали шоферу ждать. Сами же принялись искать доверчивых бабушек.

— У дома они увидели 65-летнюю пенсионерку Клычникову. Козловская подошла к ней и сказала, что у нее порча и только она знает, как ее снять, — рассказывают «Комсомолке» в прокуратуре Промышленного района. — Потом подошла сообщница Дарьи, ее личность сейчас устанавливают, и подтвердила, что Козловская умеет снимать порчу, что она с ней работает.

Клычникова оказалась в замешательстве, растерялась и доверилась незнакомцам. А те уже начали ее «крутить». Сначала потерпевшую уговорили принести бутылку воды и яйцо — для проведения обряда. Пенсионерка все необходимое купила в «Магните» и вернулась к «целительнице» Козловской. А Дарья уже дала новое указание — завернуть яйцо в платочек и передать ей. После началась цыганская магия — лже-целительница начала махать над платком руками, после раздавила завернутое в него яйцо, развернула ткань и, все еще не показывая содержимое Клычниковой, поместила в разбитое яйцо шарики из ниток черного окраса.

— Она показала черное яйцо пенсионерке и сказала, что это свидетельствует о наличии порчи, — объясняют стражи порядка. — Козловская заявила, что может помочь, но для этого Клычникова должна передать деньги и золото для ритуального обряда по снятию порчи. Последняя согласилась и пошла домой за драгоценностями.

Добыча Дарьи оказалась внушительной: 1000 рублей, три цепочки, общей стоимостью 27 тысяч рублей, два крестика — по 5 тысяч каждый, подвеска за 3 тысячи, несколько колец — 39 тысяч рублей, серьги за 9 тысяч и серебряную иконку за 2 тысячи рублей. Получив все необходимое для обряда, Козловская вместе с подругой ушла, так и не вернувшись.

Яйцо черное, яйцо с головастиками

Цыганка показала жертве яйцо и забрала миллион.Видеозаписи принадлежат программе "Безопасный дом", при использовании ссылка обязательна.

24 августа 2017 года «Ауди» с Дарьей и Натальей в качестве пассажиров остановилась у рынка «Шапито». Там, у дома на улице Зои Космодемьянской им приглянулась новая жертва — 70-летняя Татьяна Васина.

— Я возвращалась с рынка, впереди меня шла полная женщина, хромала и опиралась на палочку. Вдруг она пристально на меня посмотрела и сказала, что надо бы мне найти хорошую бабушку. Я удивилась, а она вдруг спросила, как мое здоровье, — вспоминает Татьяна Александровна. — Конечно, оно оставляло желать лучшего. Женщина попросила принести сырое яйцо, я пошла за ним домой.

Тут как тут была и сообщница Козловской. Она, снова «порекомендовавшую» якобы незнакомую ей «колдунью», вызвалась пойти за яйцом вместе с Татьяной — «Нам нужно быть вместе, ведь обряд предстоит один на двоих».

Васина вынесла яйцо и по заветам целительницы начала водить им себе по груди — в области сердца вместе с Натальей, у которой в кармане было еще одно яйцо. После Козловская попросила Татьяну завернуть яйцо в платок и отдать ей. Дальше следовал уже знакомый фокус с черными нитяными шариками и Дарья заявила — на Татьяне порча. А Наталья подлила масла в огонь, заявила, что в ее яйце головастики.

— Они сказали, что это верный признак порчи на деньгах. Я принесла два пододеяльника, два полотенца, хлеб, соль, золотые украшения и всю наличность из дома. Все завернула в платок, как просили. Нужно было дать как можно больше денег, поэтому зашла еще в банки и обнулила свои вклады. Все это отдала ей, она обещала провести обряд и вернуть деньги и золото на следующий день в три часа дня на том же месте. Они не пришли. Так я поняла, что меня обманули, — вздыхает пострадавшая.

В этом случае доход «ведуньи» составил более миллиона рублей. Эпизод попал на камеру дома, возле которого проводился «обряд», но установить личность обманщиц тогда не получилось.

Затишье перед бурей

До 31 мая 2018 года «ведуньи» не промышляли, или их жертвы не обращались в полицию. Но только спустя много месяцев «Ауди» с уже знакомыми нам «героинями» притормозила у рынка «Шипка». Женщины встретили 68-летнюю Нину Мешкову. Ее, как и в предыдущих эпизодах, испугали легендой о порче на деньгах. Заставили поводить яйцом по груди, нашли черноту в платке.

— Нина Федоровна, полностью доверяя Козловской, сняла для нее в банке 300 тысяч рублей. Потом ее, для усиления веры, попросили купить хлеб, соль, банку варенья и два полотенца. Деньги и продукты она завернула в полотенце и отдала обвиняемой. Та же сказала, что вернет все на том же месте через 2 часа. Естественно, этого не произошло, — говорят правоохранители.

Долгое время Дарья Козловская не могла попасться правоохранителям. Крупная женщина, хромает, передвигается с помощью палки — на такую и не подумаешь, что преступница. Но в 2017 она во время «работы» попадает на камеры наружного наблюдения, а в 2018-м — вскоре после случая с Мешковой — злоумышленницу задерживают. Общий ущерб от трех жертв ей оценили в сумму около 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что гражданка Узбекистанра Козловская живет с мужем и детьми в Ульяновской области — без регистрации. В Самару, с ее слов, приезжала торговать бижутерией.

На следствии Дарья свою вину признавала в полном объеме. Ее сообщница в материалах по делу проходит как «неустановленное лицо». Муж, по версии следствия, ничего о злодеяниях избранницы не знал. Судят пока только Козловскую.

В прокуратуре Промышленного района отмечают, что сейчас подсудимой вменяют три эпизода мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Дело служителям Фемиды передали еще в июне, однако несколько раз его переносили — два раза из-за неявки подсудимой, а последний — из-за болезни одной из потерпевших. Ближайшие слушания намечены на 12 сентября.

Полиция напоминает пенсионерам, что не нужно доверять незнакомым людям, заводить с ними разговор верить легендам о порче и прочих бедах. Ведь известный факт, что именно на наивности пожилых граждан мошенники любят поживиться. А если вы стали свидетелем того, как «разводят» какого-нибудь дедушку или бабушку, незамедлительно вмешайтесь этот процесс либо обратиться к стражам порядка.

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