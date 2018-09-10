Автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов поселил в Самаре пионеров-вампиров

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-10T15:05:18+03:00

Алексей Иванов ни раз бывал в Самаре, когда работал над романом "Вилы" о пугачевском бунте Фото: Соцсети

Писатель скоро выпустит новую книгу, действие которой разворачивается в наших краях. А позже появится и фильм

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Российский прозаик Алексей Иванов, автор бестселлера «Географ глобус пропил», недавно написал новый роман «Пищеблок», его действие разворачивается в самарском пионерском лагере.

– Это страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и загадочную группировку, затаившуюся в пионерлагере жарким летом Олимпиады-80, - рассказывает продюсер писателя Юлия Зайцева.

Элементы фантастики и хоррора вписались в серьезный формат произведения. Причем свой «метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором» Алексей Иванов решил приготовить на фоне Волги, Жигулей и Самарской Луки.

- Иванов ни раз был в Самаре, ему нравится и сам город, и его окрестности, - рассказала «КП-Самара» Юлия Зайцева. - Несколько лет назад, когда Алексей работал над книгой "Вилы" о Емельяне Пугачеве и бунте, он приезжал в Самару. В новом романе «Пищеблок» города нет, но есть окрестности, которые так впечатлили Иванова. Действие происходит в пионерском лагере на берегу Волги.

Интересно, что еще и биография одного из героев «Пищеблока» связана с подлинными событиями Гражданской войны, они тоже привязаны именно к Самаре.

- Это незначительный эпизод в биографии героя, не думаю, что стоит ставить на нем акцент, - рассуждает пиарщица писателя. - Роман не о Гражданской войне, он не исторический и не про конкретный город. Просто писатели, чтобы добиться подлинности в описаниях, во время работы над произведением обычно представляют какую-то конкретную локацию. Работая над «Пищеблоком» Иванов представлял Волгу и песчаные пляжи вдоль Жигулей.

Роман выйдет в ноябре, но Алексей Иванов уже получил предложение об экранизации. Кинокомпанию пока не называют, поскольку еще ведутся переговоры.

5 самых известных произведений Анатолия Иванова

1. «Географ глобус пропил»

2. «Ебург»

3. «Блуда и МУДО»

4. «Вилы»

5. «Общага-на-крови»

СПРАВКА КП

В 80-е годы, к которым Анатолий Иванов обратился в романе, в самых живописных районах Куйбышевской области работало более 50-ти летних оздоровительных лагерей, они находились на балансе предприятий. Для примера, лагерь «Циолковский» от металлургического завода считался крупнейшим в Европе, строительство велось на средства завода, силами его работников. А в пионерском лагере «Спутник» от авиационного завода в распоряжении ребятни были огромная каменная крепость, настоящие самолет «Ли-2» и вертолет «Ми-2».

ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ

Из воспоминания бывшей пионерки

«Мы взялись за руки и говорим: «Пиковая дама, приди!» - много раз. Потом увидели какое-то белое пятно на зеркале. Я Таньке говорю: «Быстро зеркало бей!» А она так перепугалась, пошевелиться не могла. Тогда я взяла это зеркальце, только хотела разбить, как вдруг заметила, что пятнышко исчезло. Мы быстро включили свет. Кто-то царапал дверь длинными ногтями. Мы решили, что кто-то шутит. Подхожу к двери, вдруг что-то отбросило меня в сторону, дверь сильно толкнули - так, что она чуть не пробила стенку! Если бы я осталась стоять на месте, я бы не писала бы это вам. Утром мы увидели длинные следы от когтей».

Поскольку хоррор в СССР практически отсутствовал, дети в пионерских лагерях, когда перед сном оставались без присмотра взрослых, сочиняли и пересказывали свои сюжеты, основанные на сказках и быличках:

- Звонок из ниоткуда — голос по радио или по телевизору, как предвестник опасности;

- Человеческая мясорубка — часто встроена в мебель;

- Предмет-вредитель черного или красного цвета (зеркало, стена, пианино, телевизор, шторы, картина, пятно на обоях, простыня);

- Нарушенный запрет — героя предупреждали, а он не послушался и страшно расплачивается. Мотив характерный для волшебных сказок;

- Потусторонний транспорт черного цвета и появляющийся ночью или поздно вечером (гроб на колесиках);

- Образ Пиковой дамы (Акулины), возможно, заимствованный из литературы и кино.