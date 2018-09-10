Протестная победа коммунистов и «нормально невысокая» явка: эксперты о выборах в Самарской области

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-10T16:42:03+03:00

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В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области прошли выборы губернатора, довыборы в Госдуму и заксобрания муниципального уровня. Результаты оказались одновременно предсказуемыми и не очень. Губернатором стал Дмитрий Азаров, набрав 72,63% голосов избирателей. Новым депутатом Госдумы от Самарской области — Александр Хинштейн, с 98,28%. А вот муниципальные думы Сызрани и Тольятти «покраснели» - там впервые за долгие годы доминирует КПРФ.

«КП-Самара» узнала у экспертов и кандидатов, в чем причина таких выборов 2018 года.

Социолог Владимир Звоновский называет явку на эти выборы нормальной в целом. Но без перегибов не обошлось.

- Изумительно правильные статистические данные мы видим в Тольятти, в основном — в Самаре и в значительной части сельских районов. В последних — фантастически высокая явка, что заставляет сомневаться в правильности этих показателей. Например, в Хворостянке голосовали чуть ли не все, по официальным данным. Кто-то называет нынешнюю явку в 48% низкой, то это смотря с чем сравнивать. В 2014 году происходила настоящая вакханалия, а результаты 2018 года — уровень выборов губернатора 1996 и 2000 годов.

Сергей Куртаджиев, журналист и член «Самарского независимого наблюдения», обращает внимание на протестный характер голосования в Тольятти и Сызрани.

- Считали, как обычно, не так, как должны были считать. Вываливают на стол кучу бюллетеней, например. Политический ландшафт в Самарской области после победы коммунистов в Тольятти и Сызрани изменится. Наступит оживление, а властям придется задуматься, почему «Единая Россия» проигрывает. В противном случае, следующие выборы могут оказаться еще более провальными. Возвращаясь к нынешнему плебисциту, то позиционировался он со слоганом «Честные, открытые, твои», а, насколько мне известно, в некоторых вузах Самары студентов заставляли брать открепительные и приходить на выборы в университеты. Любое вранье ни к чему хорошему не приведет.

О народных настроениях говорит и Алексей Лескин, первый секретарь Самарского обкома КПРФ и кандидат в губернаторы региона.

- А это закономерно. Мы давно говорили, что монополию одной политический партии необходимо убирать . Когда власть не слышит народ, ее нужно менять. В целом, Волга становится «красной». 16 депутатов из 35 в гордуме Тольятти будут из КПРФ. Вообще, статистика говорит о средней продолжительности жизни мужчин в 63 года, а нам теперь предлагают власти выходить на пенсию в 65. Вот рабочий класс и призадумался, с кем ему быть.

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