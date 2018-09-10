«Кросс нации 2018» в Самаре: дата, когда пройдет, дистанции, как подать заявку

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-10T16:15:53+03:00

Официальная церемония открытия «Кросса нации» в Самаре начнется в 11:30 на «Чайке» Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самаре начали прием заявок на участие в дне бега «Кросс Нации». «КП-Самара» рассказывает, что известно о забеге сейчас: дистанции, как принять участие и когда пройдет «Кросс нации 2018»

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Стартовал прием заявок на день бега «Кросс нации» 2018 в Самаре. В этом году он пройдет в субботу, 15 сентября, на привычном месте – спортивной базе «Чайка» в поселке Управленческий (Красноглинское шоссе, 116).

«Кросс нации» - мероприятие, которое проходит по всей стране, в 80 регионах России. Предполагают, что в этом году в забеге примут участие около 1,5 миллиона человек.

Все самарские любители бега и здорового образа жизни смогут выбрать свою дистанцию. Пробежать можно 1 километр, 2 километра, 4 километра, 6 километров, 8 километров и 12 километров. Будет и специальный детский забег – самым юным участникам «Кросса нации» предложат пробежать 300 метров.

Ограничений на участие в «Кроссе» нет. На дистанцию могут выйти как профессионалы, так и любители: школьники, студенты, пенсионеры, даже люди с ограниченными возможностями. Главное, чтобы была удобная одежда и обувь.

- К соревнованиям допускаются все желающие. Участие бесплатное. Необходимо оформить заявку, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.

Как подать заявку на «Кросс нации 2018» в Самаре?

Документы для участия в забеге принимают в мандатной комиссии, которая находится на спортивной базе «Чайка» в поселке Управленческий. Туда нужно привезти паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача и полис обязательного медицинского страхования.

Организации смогут оформить коллективную заявку. Для этого нужно составить список, куда внести ФИО участника, дату рождения, визу и подпись врача, подпись руководителя, поставить печати организации и медицинского учреждения.

С 10 по 14 сентября заявки принимают с 10:00 до 18:00.

15 сентября – с 8:30 до 11:00.

Уточнить время работы «Чайки» можно по телефону: (846) 950-19-73.

Официальная церемония открытия «Кросса нации» в Самаре начнется в 11:30. В 12:00 начнутся старты.

Закрытие пройдет в 15:30.