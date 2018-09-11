В Самаре открыли скульптурную композицию «Материнство и детство»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-11T13:23:25+03:00

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Ежегодно в родильном доме Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко появляются на свет около 5 тысяч малышей. Долгое время этот роддом оставался самым крупным в городе. Не случайно именно здесь, на улице Дыбенко, в канун празднования Дня города открыли скульптурную композицию, посвященную материнству и детству.

Скульптура стала украшением всего двораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как отметил во время торжественного открытия скульптуры депутат Самарской городской думы, главный врач ГБУЗ СО «СГКБ №2 им. Н.А. Семашко» Яков Резников, родильный дом больницы №2 - кладезь высокопрофессиональных специалистов.

- У нас 60 врачей, 94 средних медицинских работника, акушерок и медсестер. Среди докторов четыре кандидата наук, два доктора награждены значком «Отличник здравоохранения РФ». За последние годы мы привлекли много новых специалистов. Этот симбиоз молодых и умудренных опытом профессиональных сотрудников дает хорошие результаты, - раскрыл секреты успешной работы Яков Резников. – Скульптура «Материнство и детство» - это знак добра, рождения новой жизни и счастливого материнства. Уверен, этот символ будет хорошо принят самарцами.

В этом году родильный дом больницы имени Н.А. Семашко отмечает 45-летие с момента открытия. Теперь его территорию украшает простая, но изящная композиция: три грани, на каждой изображен один из этапов семейной идиллии - «любовь», «беременность», «счастье материнства». Ночью скульптура будет подсвечиваться изнутри и освещать почти весь двор.

Ночью скульптура будет подсвечиватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздравляя коллектив больницы от имени Самарской городской думы, депутат Вячеслав Звягинцев отметил, что установка стелы – это не только благодарность всем работникам роддома, но и матерям, которые рожают и воспитывают детей.

Композиция стала совместный проект РКЦ «Прогресс» и больницы, ведь большинство сотрудниц этого предприятие познали радость материнства именно в стенах родильном доме Самарской городской клинической больницы имени Н.А. Семашко.