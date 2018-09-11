«Повезу свой женский батальон в новый дом»: майор-летчик из Сызрани получил субсидию на жилье в день рождения третьей дочери

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-11T10:29:32+03:00

Радостная новость о субсидии на жилье к Филипповым пришла в день рождения маленькой Ксюши Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

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Счастье в служебной квартире

- Да, я знаю, что у нас регулярно офицеры получают квартиры. Но о том, что все произойдет настолько быстро, мы и не мечтали! – радуется Михаил Филиппов.

На службе он больше 20 лет, сейчас командует курсом Сызранского филиала Военно-воздушной академии Министерства обороны РФ (ВУНЦ ВВС ВВА),. В свои 38 лет достиг, казалось, многого – обучает курсантов из Анголы, Казахстана, Киргизии, Китая, Мали, Монголии, Перу, Судана, Таджикистана и Туркмении… Во многом от него зависят первые впечатления о России и родном училище, которое он сам окончил, там же на дискотеке 20 лет назад встретил Галину. Сейчас у четы Филипповых три дочери. Правда, жила большая семья до недавнего в времени в служебной квартире.

Радостная новость о субсидии на жилье к Филипповым, как подарок, пришла в день рождения маленькой Ксюши. Младшей дочке майора Филиппова исполнилось два года. За праздничным столом собралась вся семья – бабушки, дедушки с обеих сторон, родственники и друзья – всего 18 человек с трудом разместились в зале. Старшие украсили квартиру, надули разноцветные шары, сделали изящные букеты из салфеток и цветочную «двойку», супруги проводили розыгрыш с детьми. И вдруг – звонок с незнакомого номера.

Филлиповы получили субсидию на приобретение или строительство жилого помещения или «жилищную субсидию»Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

- Звонили из Самары, из 1-го отдел ФГКУ «Центррегионжильё», попросили предоставить несколько «свежих» справок для получения субсидии, - вспоминает майор. - Я и обрадовался, и растерялся одновременно. Новость, как всегда, сразу прошептал на ухо жене. Решили вслух пока ничего не произносить – вдруг сглазим?

В очередь на жилье Филипповы встали в 2017 году. Как многодетному отцу ему положена субсидия в первую очередь. И вот не прошло и года…

На торжественном собрании по случаю Дня ВВС Михаилу Филиппову торжественно вручили сертификат – «на приобретение или строительство постоянного жилья». Сумма вышла внушительной - 9 млн. 427 тысяч рублей, в документ вписали весь «женский батальон» майора.

По закону теперь Филипповы могут выбрать место на карте родины, чтобы приобрести квартиру, пентхаус или построить дом, но решил остаться в СызраниФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Есть все, о чем можно мечтать

По закону теперь Филипповы могут выбрать место на карте родины, чтобы приобрести квартиру, пентхаус или построить дом.

- Мы хотим остаться в Сызрани, здесь мы выросли, тут наши родители. И главное – есть все, о чем другие могут только мечтать – прекрасная природа, рыбалка, грибы, - гордится малой родиной Михаил. – Идеальный вариант – это дом. Так что мы сейчас подыскиваем варианты.

Уже после того, как Михаил принес сертификат, они с Галиной вспомнили, что давным-давно, в 2000 году, когда только поженились, мечтали построить дом.

- Это был какой-то мимолетный разговор, сразу все благополучно забыли, - вступает в беседу Галина. – И только вот, когда наш папа принес сертификат, - вдруг вспомнилось. Тут и девчонки подбежали: «Ура! Хотим бассейн во дворе». Старшая – Катя, ей скоро исполнится 14 лет, уже понимает всю ценность происходящего. Сразу отметила, что у каждого будет по собственной комнате.

Планируют Филипповы и завести хозяйство, да и детей, если бог даст, может быть и больше.

- Многодетное родительство – это счастье, - улыбается Галина. – Старшие помогают с младшими и все друг друга любят. Мы всегда все делаем вместе.

Свою супругу Галину наш герой встретил в училище на танцахФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Папу «женский батальон» всегда ждет с нетерпением. Майор часто работает допоздна. Но, когда может, возит девочек в музыкальные школы, у каждой - свое увлечение. Катя поет, Даша танцует. Даже дедушек привлекли, чтобы успевать на все развивающие занятия.

О работе Филиппов рассказывает с гордостью:

-- У нас одно из лучших в мире учебных заведений, это превосходная школа, летная и техническая, здесь работают преподаватели – победители чемпионатов мира по авиационному спорту. К нам съезжаются люди со всего мира – с разным цветом кожи, разными традициями, кухнями, привычками. Например, где-то на параде принята танцующая походка, веселые песни, здесь же это кажется странным. А наша задача, не переделывая их, помочь адаптироваться и дать в полной мере специальность.

Подопечные Михаила здесь впервые видят снег – фотографируются на его фоне, играют в снежки, как дети. Десять месяцев учат русский. Иностранцы, особенно приехавшие издалека, уже взрослые офицеры, знают, чего хотят, многие занимаются самообразованием.

В праздники приглашают своего командира курса на настоящий плов, приготовленный по семейному рецепту, который передают от отца к сыну. Часто на этажах раздаются и очень экзотические ароматы, курсанты из Африки привозят с собой свои специи. Так в СВВАУЛе все готовят курицу, но в результате блюда выходят абсолютно разные.

Свою супругу Галину наш герой встретил в этом же училище на танцах. Курсанты летного всегда были завидными женихами. Подопечные Михаила и сейчас имеют бешеный успех у сызранских девушек. Некоторые даже уезжают с выпускниками в жаркие страны. А вот, отпустил бы Михаил на чужбину кого-то из своих дочек, он пока даже не задумывался.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь Самсонов, начальник 1-го отдела (г. Самара) ФГКУ «Центррегионжильё»:

- Филипповы получили субсидию на приобретение или строительство жилого помещения или «жилищную субсидию». Право на ее получение по избранному месту жительства возникает у военнослужащих при выслуге - 20 лет, а так же в связи с достижением предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Размер «жилищной субсидии» зависит от состава семьи, выслуги лет и наличия права на дополнительную площадь. Обычно ее размер – порядка 6 млн. рублей.