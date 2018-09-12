Итоги 65-летия "Транснефть - Приволга": Движение. Эффективность. Отвественность
Тысячи километров нефтепроводов, бесперебойная перекачка трети всей добываемой в России нефти, динамичное развитие, высокая эффективность и социальная ответственность в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях - все это АО «Транснефть - Приволга», а точнее, люди, которые начинали дело 65 лет назад и продолжают трудиться здесь сейчас.
С 1953 года, момента основания компании, центром ее деятельности остается Самара и Самарская область, поэтому именно здесь 7 сентября чествовали лучших специалистов, настоящих профессионалов своего дела.
- Благодаря АО «Транснефть - Приволга» Самарская область является важнейшим транспортным коридором. Это дает значительные преимущества: высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места, компания вносит существенный вклад в экономику региона, пополняя бюджет, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков, - отметил в поздравительном слове глава Самарской области Дмитрий Азаров и поблагодарил руководство компании за плодотворное многолетнее сотрудничество. - Мы, безусловно, являемся стратегическими партнерами. Инвестиции «Транснефть - Приволга» в улучшение экологической обстановки - пример для других предприятий.
Руководство области высоко оценивает и социальную миссию компании. Не только поддержка спорта, образования, но и огромный вклад в развитие культурной жизни региона, пропаганду спорта и здорового образа жизни говорит об ответственности компании.
В знак благодарности за помощь и сотрудничество глава региона вручил генеральному директору предприятия Дмитрию Бузлаеву памятный знак «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре».
Дмитрий Бузлаев поблагодарил сотрудников АО «Транснефть - Приволга» за достигнутые результаты и отметил, что в юбилейный год приоритетная цель компании - соответствовать всем действующим нормам в вопросах экологии.
- Только за последние три года мы провели реконструкцию семи очистных сооружений и 17 стоит в планах. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что вопросы экологии находятся на соответствующем, высоком уровне, - отметил генеральный директор.
Руководство компании подчеркивает, что за всей масштабной работой стоят люди, мастерство которых растет с каждым годом, несмотря на сравнительно молодой средний возраст работников - 41 год.
В торжественной обстановке лучшим сотрудникам вручили региональные награды. Так, почетное звание заслуженного работника нефтяной промышленности Самарской области присвоено трубопроводчику линейному центральной ремонтной службы Бугурусланского районного нефтепроводного управления Владимиру Крылатову.
Грамотами и благодарственными письмами отметили тех, кто проработал в АО «Транснефть - Приволга» не один десяток лет.
- Я счастлив, что меня судьба свела с этим предприятием. Желаю нашим людям, работникам, руководству держать то, что было получено от нас, от старшего поколения. Новому поколению я пожелаю именно успехов в надежности работы нефтепроводов - это самое главное, - обратился к коллегам ветеран АО «Транснефть - Приволга» Владислав Гурьянов.
В честь юбилея на сцене выступили творческие коллективы компании.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА