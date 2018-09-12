Итоги 65-летия "Транснефть - Приволга": Движение. Эффективность. Отвественность

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-11T17:30:53+03:00

Одно из крупнейших предприятий региона - оператор магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга" отмечает 65-летие с достижениями и четким планом дальнейшего развития

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Тысячи километров нефтепроводов, бесперебойная перекачка трети всей добываемой в России нефти, динамичное развитие, высокая эффективность и социальная ответственность в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях - все это АО «Транснефть - Приволга», а точнее, люди, которые начинали дело 65 лет назад и продолжают трудиться здесь сейчас.

С 1953 года, момента основания компании, центром ее деятельности остается Самара и Самарская область, поэтому именно здесь 7 сентября чествовали лучших специалистов, настоящих профессионалов своего дела.

- Благодаря АО «Транснефть - Приволга» Самарская область является важнейшим транспортным коридором. Это дает значительные преимущества: высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие места, компания вносит существенный вклад в экономику региона, пополняя бюджет, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков, - отметил в поздравительном слове глава Самарской области Дмитрий Азаров и поблагодарил руководство компании за плодотворное многолетнее сотрудничество. - Мы, безусловно, являемся стратегическими партнерами. Инвестиции «Транснефть - Приволга» в улучшение экологической обстановки - пример для других предприятий.

Руководство области высоко оценивает и социальную миссию компании. Не только поддержка спорта, образования, но и огромный вклад в развитие культурной жизни региона, пропаганду спорта и здорового образа жизни говорит об ответственности компании.

В знак благодарности за помощь и сотрудничество глава региона вручил генеральному директору предприятия Дмитрию Бузлаеву памятный знак «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре».

Дмитрий Бузлаев поблагодарил сотрудников АО «Транснефть - Приволга» за достигнутые результаты и отметил, что в юбилейный год приоритетная цель компании - соответствовать всем действующим нормам в вопросах экологии.

- Только за последние три года мы провели реконструкцию семи очистных сооружений и 17 стоит в планах. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что вопросы экологии находятся на соответствующем, высоком уровне, - отметил генеральный директор.

Руководство компании подчеркивает, что за всей масштабной работой стоят люди, мастерство которых растет с каждым годом, несмотря на сравнительно молодой средний возраст работников - 41 год.

В торжественной обстановке лучшим сотрудникам вручили региональные награды. Так, почетное звание заслуженного работника нефтяной промышленности Самарской области присвоено трубопроводчику линейному центральной ремонтной службы Бугурусланского районного нефтепроводного управления Владимиру Крылатову.

Грамотами и благодарственными письмами отметили тех, кто проработал в АО «Транснефть - Приволга» не один десяток лет.

- Я счастлив, что меня судьба свела с этим предприятием. Желаю нашим людям, работникам, руководству держать то, что было получено от нас, от старшего поколения. Новому поколению я пожелаю именно успехов в надежности работы нефтепроводов - это самое главное, - обратился к коллегам ветеран АО «Транснефть - Приволга» Владислав Гурьянов.