2018-09-12T22:56:34+03:00
Общество

Огромный именинный торт и фото на память: Мебельный центр Мягкофф приглашает самарцев на день рождения

Один из крупнейших в Поволжье мебельных центров в субботу, 15 сентября, приглашает всех жителей и гостей нашего города на празднование своего двенадцатого дня рождения
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Для гостей праздника администрация мебельного центра готовит развлекательную программу и массу подарков: фотозона с профессиональным фотографом, огромный именинный торт от ресторанного комплекса «Галерея Ресторанов», живое музыкальное выступление артистов и анимационной группы. А так же море радости и улыбок, скидки и акции от продавцов, приятные знакомства.

Уже целых 12 лет Мягкофф радует своих покупателей не только высоким качеством предложенных товаров и широким ассортиментом, представленным как крупными фирмами федерального масштаба, так и менее известными именами, но и прекрасным сервисом, который прослеживается буквально во всем. Вежливый и отзывчивый персонал всегда поможет и ответит на любые вопросы посетителей.

Мебельный Центр Мягкофф отличает удобная транспортная развязка и месторасположение в географическом центре города. На пересечении улиц Революционной и Гаражной, в двух минутах ходьбы от главной магистрали города — Московского шоссе — месторасположение мебельного центра Мягкофф одинаково удобно для жителей всех районов города.

Наш центр создан для того, чтобы сделать процесс покупки мебели и предметов интерьера максимально простым и комфортным: теперь, чтобы обустроить квартиру, обновить интерьер комнаты или подарить уют своему загородному дому, не нужно тратить массу времени и сил на дорогу до торгового центра

Для клиентов с личным автомобилем на территории мебельного центра имеется просторная охраняемая зона парковки на 200 парковочных мест. Автомобили посетителей находятся в полной безопасности под непрерывным наблюдением камер и службы охраны.

Инфраструктура мебельного центра Мягкофф устроена таким образом, чтобы каждый покупатель с легкостью мог ориентироваться в пространстве и найти для себя всё необходимое. Чтобы Вы не искали на трёх этажах общей площадью более 25 000 м2: кухни, мебель для ванной, прихожие, спальни, гостиные, детскую и офисную мебель — найдется абсолютно всё. Собрано более 300 салонов различных производителей и брендов мебели.

Создатели мебельного центра большое внимание уделили концепции и провели тщательный отбор торговых марок, результатом чего стало наполнение центра мебелью ведущих российских и зарубежных производителей. 80% представленных в МЦ Мягкофф компаний — флагманы мебельного производства. Здесь можно выбрать качественную мебель для дома и офиса на любой вкус и достаток.

Мебельный центр Мягкофф создан специально для тех, кто:

- ценит широкий выбор товаров известных брендов по доступным ценам;

- регулярно обновляет и дополняет свой интерьер, ориентируясь на современные тенденции и модные тренды;

- ставит в приоритет европейский уровень обслуживания и оперативный сервис;

- уделяет особое внимание гарантиям, предпочитая товары от проверенных производителей.

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