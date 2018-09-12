Капитану сборной Сербии Коларову передали «Ладу» от губернатора Самарской области

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-12T13:02:47+03:00

Машину глава региона Дмитрий Азаров купил на собственные деньги и подарил футболисту за первый гол на «Самара Арене» во время ЧМ-2018

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До футболиста сборной Сербии и итальянской «Ромы» Александара Коларова наконец доехал внедорожник «Лада 4x4» (проще говоря, «Нива»), который игроку пообещал тогда еще исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Машину Коларов получил в подарок – за первый гол на «Самара Арене» во время чемпионата мира по футболу. Капитан сербов тогда положил красивый мяч со штрафного в ворота сборной Коста-Рики и принес своей команде победу.

За машину, по словам губернатора Самарской области, заплатил он сам из своего кармана. Фото: Твиттер Александра ЧепуринаФото: Twitter.com

Многие после такого широкого жеста врио губернатора задались вопросом - а на какие шиши глава региона собирается купить машину футболисту? Азаров поспешил всех успокоить – платить будет из своего кармана. Но недовольные не унимались. Зачем, вопрошали они, миллионеру, который живет и играет в Италии, российская машина? Он таких «Лад» может хоть каждую неделю покупать по несколько штук.

Главу области такие вопросы, видимо, не занимали, и ключи от машины из рук Азарова Коларов получил сразу после матча. А вот саму машину пришлось подождать. Пятидверную «Ладу» с гербом Самарской области на капоте капитану сборной Сербии привез посол России в Белграде Александр Чепурин. Коларову снова вручили ключи от внедорожника и сравнили футболиста с подаренной ему машиной.

- У Александара схожие с «Ладой 4х4» качества, которые он проявляет на футбольном поле – умение эффективно подключаться к атаке, надежностью, сильным дальним ударом и разносторонностью. Надеемся, что подарок ему понравится.

Коларов получил ключи от "Лада 4х4". Капитан сборной Сербии по футболу Александр Коларов получил свой приз - Lada 4 4 - подаренный @D_Azaroff за первый гол, забитый в ходе ЧМ-2018 на #СамараАрена Александар Коларов стал лучшим игроком матча Сербия Коста-Рика 17 июля. Награда нашла своего героя в Белграде https://t.co/lk1SPpanx3

Сам виновник торжества был, правда, не очень впечатлен подарком. То ли машина оказалась не такой красивой, то ли она напомнила сербу о том, что его команда не вышла из группы на чемпионате мира.

После матча Сербия – Коста-Рика глава Самарской области Азаров отметил, что защитник «Ромы» продемонстрирует внедорожник не только на родине, но и в Риме. Но до Вечного города «Лада» не доедет: вместо улочек Рима внедорожник будет ждать бездорожье Сербии – машину Александар Коларов отправит отцу. Он у него земледелец.

- Машину, конечно, оставлю в Сербии, дома у отца. Мой папа – его зовут Живко – работает на земле, она ему поможет.

Так что будет подарок за первый гол на «Самара Арене» во время ЧМ-2018 вместо того, чтобы разъезжать по мощеным улочкам Рима, возделывать балканскую землю.