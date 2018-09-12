Дебютировали в Лиге наций: игроки «Крыльев Советов» в сборных своих стран

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-12T16:28:24+03:00

На две недели в сентябре клубный футбол снова уступил место национальным сборным. «КП-Самара» рассказывает, как проявили себя сборники «Крыльев Советов»

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Клубный европейский футбол на две недели впал в спячку. Все из-за национальных сборных, которые, не успев до конца остыть после горячки чемпионата мира, включаются в борьбу за новый трофей. В Европе стартовала Лига наций - турнир, который дает путевки на первенство Старого Света.

Передышку взяла и Российская Премьер-лига. Клубы принялись зализывать раны перед очередным выходом в октагон РПЛ и сосредоточились на контрольных матчах. В это время игроки сборных уехали в расположение своих национальных команд. Таких в составе «Крыльев» оказалось четверо + два игрока из молодежной сборной России. Для сравнения, в составе другого новичка Премьер-лиги «Енисея» два сборника.

Голкипер Гиорги Лория, который в этом сезоне на поле в составе «Крыльев» ни разу не выходил, в сборной Грузии основной страж ворот. Он дебютировал в Лиге наций 6 сентября в матче против Казахстана и отстоял «на ноль». Грузия в итоге выиграла 2:0. Следующий матч Лория в составе сборной сыграл 9 сентября – снова «сухарь» и снова победа Грузии, на этот раз со счетом 1:0. В итоге, 6 очков из 6.

В Самару Лория уже вернулся. Правда, только для того, чтобы попрощаться с командой. За «Крылья Советов» грузинский вратарь больше выступать не будет.

Еще один дебютант Лиги наций – Паул-Виорел Антон. Румынский полузащитник сыграл за сборную чуть больше 110 минут. В первой игре против Черногории Антон вышел на замену на 73 минуте и не отметился результативными действиями, как и вся команда – Румыния и Черногория сгоняли безголевую ничью.

Еще один дебютант Лиги наций – румынский полузащитник Паул-Виорел Антон (в центре, 15 номер)Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Во втором матче Лиги наций румыны тоже заработали только одно очко. На этот раз не смогли переиграть Сербию. Игра закончилась со счетом 2:2. Антон провел на поле весь матч.

Лигу наций УЕФА для себя открыл и нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев. В матче с Косово форвард «Крыльев» появился на поле с первых минут и был заменен на 74 минуте. Игра закончилась ничьей 0:0. С Мальтой Шейдаев вышел на замену на 84 минуте, но распечатать ворота соперника у него снова не получилось, а Азербайджан снов сыграл вничью, на этот раз 1:1.

Виталий Денисов в Лиге наций не участвовал, потому что Узбекистан, за который он выступает, играет в Азии. Команда, которую возглавил Эктор Купер, провела два товарищеских матча и сделала это не очень удачно. Сначала Узбекистан сыграл вничью с Сирией 1:1, а потом проиграл Ирану 0:1. В первом матче известный аргентинский специалист оставил Денисова в запасе, а во втором выпустил в старте, но заменил на 72 минуте.

За молодежную сборную России из «Крыльев» вызвали сразу двух футболистов – Олега Ланина и Александра Соболева. Однако первый так на поле и не появился, в расположение сборной России он прибыл травмированный и вскоре уехал обратно. Зато Соболев выходил поле в обоих матчах молодежки. Сначала он вышел на замену сразу после перерыва в товарищеском матче с Египтом, а потом в отборочном матче Евро-2019 против Сербии на 84 минуте заменил Георгия Мелкадзе. Правда, отличиться форвард «Крыльев» ни в одном из матчей так и не сумел. Игра с Египтом закончилась со счетом 1:1, а с Сербией – поражением наших парней 1:2.

После матчей за национальные команды игроки постепенно возвращаются в расположение клуба и приступают к тренировкам. Уже 15 сентября «Крылья Советов» сыграют выездной матч с тульским «Арсеналом» в рамках 7 тура РПЛ.