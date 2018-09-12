В Похвистнево прошел фестиваль «Город талантов»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-12T15:53:00+03:00

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- На протяжении всего года мы проводили множество мероприятий силами художественных коллективов, общественных организаций и жителей дворовых территорий. Наш город славится талантами, и сегодня мы решили подвести итог и еще раз поаплодировать всем талантливым жителям нашего города. Поздравляю всех присутствующих на этой сцене и на этой площади! Вы делаете город интересным, красивым и творческим. С праздником Вас!» - поздравил Глава городского округа Похвистнево Сергей Попов.

«Вы делаете город интересным»

В четверг, 6 сентября, в Похвистнево прошел веселый и яркий фестиваль «Город талантов», в рамках празднования 130-летнего юбилея города.

Всех желающих ребят украшали яркими рисунками в технике «аквагрим»Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Целый год местные таланты репетировали, устраивали мастер-классы для детей, художники воспевали свою малую родину на холстах, рукодельницы вышивали иконы, украшали их бисером. На городской площади собрались на масштабный фестиваль все таланты, народные умельцы, певцы и музыканты. Свои нарядные шатры развернула выставка народного творчества – ведь свой самородок живет почти на каждой улице. Похвистневцы звонили друг другу по телефону, приглашали друзей посетить интересный праздник. С детьми работали специалисты "Дома молодежных организаций" – всех желающих украшали яркими рисунками в технике «аквагрим».

На главной сцене Похвистнева для гостей фестиваля состоялся праздничный концерт, в нем приняли участия городские таланты: Инна Разинова исполнила популярный хит «Мир не прост», Валентина Бубнова замечательно спела «Позови меня с собой». Баянист-самоучка из Похвистнева Вячеслав Молозин принимал участие в Первом Областном фестивале «Душа Баяна», посвященном 120-летию со дня рождения русского баяна на Самарской земле, а на фестивале он играл для своих земляков. Оксана Еремеева душевно исполнила «Ты вернешься домой», а Ольга Соснина выступила с песней «Два крыла». Семейный дуэт «Я и дед» - Валерий Ильин и Иван Андреев - представили музыкальную композицию «Крымский мост» Дуэт Владимир и Серафим спели «Звезда», Анна Иванова танцевала «Амазонку». Самой маленькой участнице концерта - всего четыре года, но она уже прочитала с главной сцены Похвистнева стихотворение, услышала громкие аплодисменты.

В каждом дворе – талант

Коллекционер Нигат Закиев рассказал Сергею Петровичу Попову о своих уникальных самоварахФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Масштабная выставка работ городских мастеров впечатляла, и давала возможность людям старшего поколения, инвалидам и «серебряным волонтерам» реализовать свои таланты и продемонстрировать творческие достижения. Представители власти и организаций, занятых в сфере социального обслуживания, помогли горожанам старшего поколения и людям с ограниченными возможностями, заинтересовали их творчеством, которое будет способствовать активному долголетию.

К примеру, Нигат Закиев показал своим землякам уникальную коллекцию предметов старины. Свои самовары и подстаканники, утюги, часы и кухонную утварь он самостоятельно реставрирует.

- Самый старинный самовар произведен в начале века, - рассказал коллекционер. – Есть у меня и угольный, самовар на дровах. Я их нахожу, чищу, привожу в порядок.

Жители города проявляли интерес к произведениям искусстваФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Необыкновенные работы из изолона – синтетического материала для декора представила Елена Кутукина. Она организовала на фестивале необычный мастер-класс: нагревала разноцветные листы изолона, превращая их в лепестки роз. Елена демонстрировала большие напольные светильники и настольные лампы в виде принцесс в белых платьях.

Чтобы изготовить прекрасные кружевные воротники, жилеты и скатерти Елена Рожнова даже специально ездила из Похвистнева в Вологду, учиться у легендарных кружевниц. Жители города проявляли огромный интерес к произведениям искусства, которые создали их земляки. Гостям фестиваля мастера показали разноцветные фигуры животных из монтажной пены, яркие куклы и салфетки, которые связали слабовидящие мастерицы.

В рамках мероприятий, посвящённых 100-летию социальной службы Самарской области, в 2018 году проводится областной социальный форум «Серебряный возраст». На фестивале «Город талантов» были организованы уникальные выставки народно-прикладного творчества – Совет ветеранов, Общество слепых, Общество инвалидов, мастер-классы и выступления художественной самодеятельности граждан «Серебряного возраста», а еще историческая фотовыставка, где о каждом общественном совете была собрана и продемонстрирована историческая справка.

В Похвистнево – пополнение!

- Сегодня правительство Самарской области проводит серьезную работу, направленную на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, на обеспечение демографического роста. Реализуется более 15 видов мер социальной поддержки для граждан, имеющих детей, - рассказал гостям мероприятия Сергей Попов. Глава городского округа Похвистнево исполнил почетную миссию - поздравил многодетные семьи и вручил подарки от правительства Самарской области.На празднике приветствовали семьи, в которых с начала 2018 года появился третий ребёнок, а одна счастливая пара стала родителями четвёртого малыша! Всего в этом году в Похвистнево появилось на свет 170 маленьких горожан.

Юбилейный год насыщен множеством важнейших событий и торжеств. 26 июня 2018 года в день 130-летия города чествовали и одного маленького гражданина – Назарова Егора Александровича. Новый житель Похвистнева стал 130-м ребенком, рожденным в знаменательном году.

«Для них 1968 год был буквально вчера»

Счастливые пары поздравили друг друга золотым супружеским поцелуемФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

И, конечно, на празднике поздравляли и выражали восхищение парам, чья жизнь стала образцом любви, доверия, теплоты и нежности. В этом году 50 лет семейной жизни отметили Владимир и Тамара Кузубенко, Сергей и Валентина Хрущевы, Виктор и Татьяна Мельниковы.

- Давайте на секунду представим цифру – 50, - предложила Лилия Воронцова, начальник отдела ЗАГС г.о. Похвистнево управления ЗАГС Самарской области: - Это серьезный жизненный путь, но для них 1968 год был буквально вчера, когда они, пришли в ЗАГС. Только сильные и любящие люди способны 5 десятков лет делить между собой радости и невзгоды – это достойно восхищения.

Заиграл марш Мендельсона, зарегистрировали золотой юбилей, и счастливые пары поздравили друг друга золотым супружеским поцелуем.

Подвёл итоги грандиозного фестиваля «Город талантов» глава городского округа Похвистнево Сергей Попов:

- Пусть проведение яркого проекта «Город талантов» станет прекрасной традицией нашего славного города. От всей души желаю гостям и участникам проекта любви, добра, процветания и неиссякаемого творческого потенциала!» - сказал он и вручил дипломы участникам концерта.