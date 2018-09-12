«Буду помогать всем нуждающимся»: вдова отравленного самарского банкира Екатерина Пузикова стала адвокатом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-12T16:18:50+03:00

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Екатерина Сокирская, более известная как Пузикова – вдова самарского банкира, которого отравили в 2012 году, сдала экзамен на адвоката и скоро будет работать по специальности. Экзамен состоит из двух частей – письменной и устной.

- Я готовилась по списку литературы, который нам дали, - рассказывает Екатерина. – Ну и помогла база, которую я получила в университете (Катя окончила институт права одного из самарских вузов, - прим. ред.).

Заниматься Катя хочет уголовными делами, но точно пока не определилась.

- Начну с уголовной практики: за эти 6 лет у меня в этом огромный опыт. Желание велико, но никакой практики не было пока, так что посмотрим. Тем более, клиенты будут разные. Буду помогать всем, кто в этом нуждается. На своем опыте убедилась, что это важная профессия. Если бы у меня не было адковката, страшно подумать, что было бы со мной.

Женщина попробовала себя и в ресторанном бизнесеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 сентября Екатерина Сокирская примет присягу адвоката и получит соответствующее удостоверение. Только тогда она сможет работать по специальности. Катя будет работать как индивидуальный юрист. Сейчас женщина ищет подходящее помещение для приема.

Напомним, Екатерину Пузикову-Сокирскую дважды обвиняли в отравлении мужа-банкира. В октябре 2017 ее оправдали. Сначала Катя занялась ресторанным бизнесом и выкупила ресторан домашней кухни «Спотыкач», потом отсудила у Минфина России 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование и причиненный моральный ущерб, а теперь встала на юридический путь.

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