«Проблема выборов не в мифических вбросах»: как я стала наблюдателем на едином дне голосования
Как и на выборах президента России 18 марта, я снова наблюдатель от Общественной палаты Самарской области – независимый, неоплачиваемый и неприкормленный.
День на УИК 3335 в Самаре начинается спокойно. Председатель комиссии лениво, после вопроса, оглашает количество избирателей и полученных бюллетеней. В 8:00 участок открывается. Голосование за благоустройство двора, «Любэ» из колонок во дворе школы, курники с семгой за 44 рубля (как это все сочетается, не знаю, - прим. авт) – в общем, все, чтобы гражданин таки проявил сознательность и воспользовался избирательным правом.
«А как там муж? Не докапывается?»
В это время на участок лениво тянутся самые сознательные. Пока комиссия всех принимает-оформляет, наблюдатели (а их у нас аж пять, и это без меня) ведут светские беседы. Сложно сказать, как разговоры уровня: «А как там муж? Не докапывается?» приживаются на избирательном участке, но они стали, так сказать, ядром всего происходящего.
- Странно, что выборы губернатора называют досрочными. Опечатались, что ли, - два наблюдателя – женщины средних лет – вдруг решают поговорить о деле. Прислушиваюсь.
- Наверное. Досрочные – это же когда за несколько дней голосуют. Спать хочется… - женщины тоскливо вздыхают.
Перед началом голосования показали: урна пустая, и ее опечаталиФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Позже выяснится, что участковая избирательная комиссия (УИК) в основном сформирована из учителей школы, где и расположен участок. Одна из наблюдательниц – мать заместителя председателя УИК, другие – коллеги и подруги председателя. Треп, бездумное тыкание в телефон, кроссворды – все что угодно, только не наблюдение.
- А вы от какого кандидата? - спустя час после начала голосования не выдерживаю и пытаюсь прояснить, откуда вообще такие таланты взялись на выборах.
- В смысле?
- Ну, вас же кто-то направил на участок.
- Ну вот, девочки, - раздраженно ответила одна из наблюдательниц, как будто это я ничего не смыслю в избирательном законодательстве. Ладно, не связываюсь.
А вот по телевизору сказали…
Уже к 9:30 становится понятно, что явка на этих выборах высокой не будет. По крайней мере, на нашем участке. За полтора часа проголосовало 42 человека – меньше 1% от общего числа избирателей (2224 человека).
- Такого никогда не было, - удивляются в комиссии. – Ни один год. Что же это? На дачах, что ли, все?
- Если сколько-то процентов не наберем, то придется второй тур проводить, - председатель УИК произносит сакраментальную фразу.
В комиссии, естественно, переполох. Как второй тур? Зачем? Сколько должны прийти, чтобы выборы состоялись?
Поясню: действующее избирательное законодательство не предполагает минимального порога явки. Второй тур проводится только если ни один из кандидатов не получил 50% голосов избирателей, которые ПРИШЛИ на выборы.
Но на участке я молчу и наблюдаю, как будут дальше развиваться события: любопытно. На все вопросы председатель УИК говорит, что нужно уточнить. В итоге она куда-то уходит и возвращается счастливая со словами:
- Выборы состоятся при любой явке. Так по телевизору сказали! Ну и ладно, зато считать меньше.
Занавес.
Нежелание наблюдателей и УИК работать - главное, что удручает на участкеФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
«Вам же не принципально?»
В один прекрасный момент я решаю сходить на голосование вне помещения. Секретарь почему-то отправляет двух «своих» наблюдателей.
- Я тоже пойду, - говорю.
- Вас там и так много уже, ну идите, конечно, но вас в акте не будет указано. Мне не жалко, но графы только две.
«Своим» наблюдателям снова абсолютно параллельно, что происходит в мире. Они даже не поднимались в квартиру.
- А вы зачем пошли? – спрашиваю.
- Ну сказали, что обязательно надо.
- Раскрою тайну, но нет.
С этого момента женщины расслабились совсем.
К проведению голосования на дому никаких претензий – все по правилам. Зато когда приходим, секретарь составляет акт о проведении голосования вне помощи. Беру ознакомиться. Все заполнено верно. Вот только стоит подпись наблюдателя, которого с нами не было.
- Ой, это я случайно. Ну вам же не принципиально?
Да действительно.
Дома ждут, дети есть хотят
20:00. Участки закрываются – пора подводить итоги голосования. Еще за полчаса до этого секретарю УИК стали названивать.
- Ой, ты уже приехал? Ну я же сказала, приезжай в восемь, полдевятого… Блин, ну ладно, что-нибудь придумаю, - отвечала на звонки секретарь. С этого момента она была похожа на реактивный снаряд.
Сразу после закрытия участка члены УИК стали метаться: а что делать-то? С чего начинать? У нас, кстати, ни камер, ни КОИБов – полная свобода действий. Погасили неиспользованные бюллетени - а дальше? Порядок подсчета голосов, к слову, висит прямо над головами. Пересказываю, что нужно делать.
Итоговая явка составила около 24% - это 534 человека. Так что посчитали все быстро – даже без нарушений. Вместе с одной девушкой из УИК (если вы это читаете, то вы прекрасны!) пытались объяснить, что действовать надо по инструкции, а не как быстрее и как бог на душу положит.
Считать голоса члены УИК пытались как бог на душу положитФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Секретарь вносит все в увеличенную копию протокола, пересчитывает данные и – вот незадача! – два бюллетеня не сходятся. Пересчитывают. На этот раз медленнее.
Добравшись до заполнения протоколов, снова возникают проблемы. С той самой девушкой из УИК пытаемся с боем забрать копии протоколов, заверенные всеми членами комиссии. «А зачем? Мы всегда без этого делали…»
Вместо P.S.
Нет, вряд ли все эти люди хотят сделать выборы нечестными и непрозрачными. Им просто абсолютно все равно – это всего лишь способ зарабатывания денег. Понятно, что этих учителей попросили посидеть на выборах. К наблюдателям у нас относятся однозначно: посидеть и получить свою тысячу. Или сколько сейчас платят кандидаты?
Человеческая безалаберность и непрофессионализм членов комиссии – главная проблема избирательной системы, а не якобы непрозрачность. Думаешь, что нечестно голосуют? Что вбрасывают? Так сходи наблюдателем на выборы. Пройди обучение и иди работать в УИК. Сделай так, чтобы хотя бы на твоем участке все было честно.
В этот день я возвращалась домой на такси.
- Что вы, с выборов? – завязал диалог водитель.
- Ага.
- Кем?
- Наблюдателем.
- Ааа, и что, думаете, вы за всем уследили? Я-то вот десять лет в администрации проработал и знаю, как оно там все у них. А вы это, просто слишком молодая. Вот и верите в сказки. А я не верю, поэтому и не хожу на выборы.
Конечно. Такой план-то уж точно сработает.
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