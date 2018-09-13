Расписание матчей 4 тура чемпионата Италии по футболу сезона 2018-2019: Роналду и «Ювентус» против одного из сюрпризов первых туров Серии А

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-13T11:14:47+03:00

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Клубный европейский футбол возвращается после перерыва на игры сборных. В Италии чемпионат возобновится в субботу 15 сентября. Именно в этот день стартует 4 тур Серии А. «Интер» проэкзаменует возрожденную «Парму», «Наполи» сойдется с «Фиорентиной», а «Ювентус» с Криштиану Роналду встретится с выскочкой первых туров Серии А «Сассуоло». Публикуем расписание 4 тура чемпионата Италии по футболу сезона 2018-2019.

15 сентября (суббота)

«Интер» - «Парма». 16:00

«Наполи» - «Фиорентина». 19:00

«Фрозиноне» - «Сампдория». 21:30

16 сентября (воскресенье)

«Рома» - «Кьево». 13:30

«Ювентус» - «Сассуоло». 16:00

«Дженоа» - «Болонья». 16:00

«Удинезе» - «Торино». 16:00

«Эмполи» - «Лацио». 19:00

«Каляри» - «Милан». 21:30

17 сентября (понедельник)

СПАЛ – «Аталанта». 21:30

МАТЧ ТУРА

4 тур не побалует болельщиков огненными противостояниями: ни дерби маленькой Мадонны («Милан» против «Интера»), ни римского дерби («Рома» - «Лацио»), ни битвы «Ювентус» - «Наполи». Всё это Италия приберегает на потом. Но тихим этот тур в Серии А не получится.

Стихийным матчем тура стало противостояние «Ювентуса», который в межсезонье усилился одним из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, и команды, которая дышит подопечным Массимилиано Аллегри в спину – «Сассуоло». Черно-зеленые обыграли в первом туре «Интер» 1:0, сыграли вничью с «Кальяри» 2:2 и вынесли «Дженоа» 5:3. Теперь «Сассуоло» едет в Турин биться с почти вечным чемпионом Италии. Игра начнется в 16:00 по московскому времени в воскресенье 16 сентября.

Еще одно любопытное противостояние – «Наполи» - «Фиорентина», которое пройдет на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе в субботу 15 сентября в 19:00. Серебряный призер Серии А прошлого сезона «Наполи» готов снова сразиться с «Ювентусом» за чемпионство, а «Фиорентина» не прочь подпортить команде Карло Анчелотти планы.

Неаполитанцы и флорентинцы идут в одной группе. Обе команды набрали по 6 очков, однако у «Фиорентины» на одну игру меньше – выездной матч с «Сампдорией» перенесли из-за катастрофы в Генуе.

В любом случае, кто-то в матче «Наполи» - «Фиорентина» потеряет очки и после 4 тура вылетит из лидирующего пелотона.