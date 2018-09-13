2018-09-13T15:57:33+03:00
Спорт

«Арсенал» — «Крылья Советов» 15 сентября 2018 года: прогноз на матч седьмого тура РПЛ

Прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» — «Крылья Советов». Игра пройдет 15 сентября на стадионе в Туле.
Михаил ГОРЮНОВ
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Йоан Молло уже в ближайшей встрече хочет помочь своей старой-новой командеЙоан Молло уже в ближайшей встрече хочет помочь своей старой-новой командеФото: соцсети
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Прогноз на матч: «Арсенал» — «Крылья Советов» 15 сентября 2018 года в Туле — 1-2.

В субботу, 15 сентября, на тульском стадионе «Арсенал» одноименный клуб в рамках очередного, седьмого тура РПЛ примет самарские «Крылья Советов». Команды сегодня являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание и расположились внизу турнирной таблицы, поэтому матч должен получиться боевым, а расстановка сил примерно равна.

У гостей в активе 7 очков, они на 10-м месте. В прошлом туре зелено-бело-синие наконец-то одержали первую домашнюю победу на родной «Самара Арене».

В паузу на игры сборной удалось заявить француза Йоана Молло, любимца публики, на которого возлагают большие надежды. Эти факторы, очевидно, способствуют хорошему настроению внутри клуба, а оно вполне может придать уверенности на поле и помочь команде Андрея Тихонова.

Хозяева на 12 месте. В активе одна победа и 2 ничьи, последняя из которых зафиксирована в предыдущем выездном матче с «Енисеем». «Арсенал» забил больше «КС» — 3 против 2. Но все голы были только в одном матче — с «Ахматом», закончившимся со счетом 3-1 в пользу коллектива Олега Кононова.

Хочется верить, что в предстоящем поединке забитые мячи зрители увидят. Положение, что называется, обязывает. «Арсеналу» надо прервать безголевую, пока еще непродолжительную, серию, а «Крыльям» наоборот — закрепить успех и впервые в этом чемпионате распечатать ворота противника во второй игре подряд.

Самарцы провели активную трансферную кампанию, новички уже начинают привыкать друг к другу. Все это свидетельствует о повышении качества взаимодействия, плюс Молло очевидно придаст остроты в атаке. Правда, неизвестно в какой он сейчас форме и сыграет ли в субботу. Но и без него «КС» выглядят более сильными по составу и вариативности, поэтому не исключено, что им повезет чуточку больше.

У «Арсенала» не сыграет травмированный Михаил Александров. Самарцы могут не рассчитывать на Надсона, но в защите и так полный порядок — выбор игроков обороны, которые смогут противостоять высокорослым форвардам противника, солидный.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам, впрочем, встреча такая, где однозначно нельзя сказать, кто победит. Туляки лучше и по личным встречам. Победа против ничьи в двух матчах.

Появится ли в третьем очном матче этих команд еще один показатель — узнаем в субботу, 15 числа. Стартовый свисток на стадионе «Арсенал» прозвучит в 20-00 (самарское время).

Рассудит клубы известный арбитр из Москвы — Сергей Карасев.

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