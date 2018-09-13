Бесполезная набережная и «трамвай» без кресел: довольны ли самарцы летним преображением города

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T16:08:05+03:00

В студии радио «КП-Самара» обсудили, как преобразились парки и скверы города, вспомнили, где появились новые места отдыха, и что нужно благоустроить в ближайшем будущем.

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Плитка или асфальт

Улицы Самары продолжают сбрасывать с себя асфальт и покрывать плиткой. За минувшее лето плиточный панцирь появился на многих центральных улицах. Хорошо это или плохо, спорят многие. Андрей Кочетков, ведущий программы «Городская среда» на радио «КП-Самара», уверенно заявил, что плитка - благо.

- В плане ремонта плитка не так фатальна, как асфальт. Ее проще и дешевле выравнивать, а вот когда начинает проваливаться асфальт, с помощью гигантских червей или сам по себе, это совсем плохо. Тут люди экспериментируют, творят, много раз перекладывают плитку, - отметил Андрей Кочетков. - Просто хочется, чтобы благоустройство городских пространств было не про тротуарную плитку, а про сценарий использования городской территории.

Бессменный ведущий «Городской среды» Андрей Кочетков отметил, что для создания умных городских пространств территорию необходимо изучить, определить потенциал этой территории, понять, как люди привыкли использовать ее.

Вот и обновили...

За это лето многие общественные пространства Самары претерпели изменения: к 9 мая открыли реконструированный склон площади Славы, в конце мая - Струковский сад, в начале июня после реконструкции открылась четвертая очередь набережной. В июне отремонтировали парк Щорса. Обновили бульвар на Революционной, привели в порядок сквер на улице Зеленой и сквер Мичурина. Можно ли эти общественные зоны назвать умными?

- С моей точки зрения хорошо получился Струковский сад. Если убрать все казусы с качелями, которые оказались арт-объектом, с фонтаном, который смывает мальчика и девочку, там видно, что есть какие-то сценарии. Струковский сад получился лаунж-зоной, островком тишины, где можно расстелить на траве плед, посетить концерт. Антитеза этого четвертая очередь набережной. Влитые туда миллионы рублей, с моей точки зрения, сделали это пространство только хуже, - заявил Андрей Кочетков.

После ремонта в Струковском саду сделали новый скейт-паркФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот журналист, блогер и архитектурный обозреватель Армен Арутюнов не согласился с тем, что Струковский сад хорошо получился. Он отметил, что это место всегда отлично подходило для спокойного отдыха.

- Я с трепетом жду зиму, чтобы сходить в Струковский сад и посмотреть, как по этим довольно покатым тропинкам будут ходить люди. Я почти уверен, что там можно будет кататься без коньков, - предостерег Армен Арутюнов. - Если говорить про сценарии, так вот как раз их там и не хватает. Тот же самый шахматный клуб, который, к счастью, сохранили, находится на втором уровне. Добраться к нему можно или по лестнице, или с помощью подъемника. В шахматы играет определенный круг и чаще это люди в возрасте, почему им приходится преодолевать эти испытания - не понятно.

- Мы, кстати, не так давно проверили этот самый подъемник для маломобильных людей, и он не работает, - добавила ведущая радио «КП-Самара» Вера Цыганкова.

Что с детской площадкой?

Разговор прервал звонок в эфир. Владислав буквально завопил в трубку:

- Звоню по поводу сквера Родина. Сквер красиво сделали: чисто, цветы растут, но детская площадка никуда не годится. Из целого там только пара качелей. Остальное - старые металлоконструкции. Из нового там - две машины песка, который в этом году привезли, после многочисленных просьб мамочек, - поделился самарец.

Оказалось, что с просьбой благоустроить детскую площадку возмущенный Владислав никуда не обращался, но после звонка на радио «КП-Самара» обещал написать главе района в Твиттер.

- Живу на Советской Армии 142, у нас есть такой прекрасный участок на перекрестке Блюхера и Советской Армии, вот бы его благоустроить, у нас там даже фонтан когда-то был. Нужна и детская площадка во дворе, - позвонила в эфир слушательница Антонина. - Вот бы все в порядок привести.

Набережную обновить просили?

- Я вот считаю, что четвертую очередь набережной нужно немедленно приводить в порядок, сразу после реконструкции, - продолжил разговор про городские пространства Андрей Кочетков.

- Да, место получилось немного бесполезным, и тоже, кстати, ни один подъемник для маломобильных людей не работает, - отметила Вера Цыганкова.

- Там есть один чудо-бонус - туалет, - заявил Андрей Кочетков. - Я как человек, который был в московском парке «Зарядье» заявляю, там парк хороший, туалет не очень. У нас наоборот - туалет - отличный, все остальное - не очень.

Сквер Мичурина и бульвар на улице Революционной: что уже утащили вандалы

К разговору о городских пространствах присоединился заместитель руководителя управления, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексей Старостин. Он рассказал о том, что в этом году в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда» преобразились сквер Мичурина и бульвар на улице Революционной. Недавно там заменили асфальтовое покрытие, обновили газоны.

- Изюминкой бульвар на улице Революционной - от улицы Гагарина до улицы Аэродромной – стал арт-объект в виде 6 качелей и полки для буккроссинга. В сквере Мичурина мы установили малые архитектурные формы - детские и спортивные зоны. Появились и арт-конструкции, среди них пять лавок-колесо и арт-объект в виде трамвая, он выполняет роль входной группы в сквер, - поделился Алексей Старостин.

- Говорят, что есть уже некоторые потери в сквере Мичурина, - поинтересовался Андрей Кочетков.

- Пострадала входная группа «трамвай». Оттуда похищены четыре сиденья. Это произошло в первые 2-3 дня после открытия. Сейчас идут работы по их восстановлению, - с грустью заметил Алексей Старостин.

В сквере Мичурина появились арт-конструкцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Люди шустрые оказались, - отметила Вера Цыганкова, - А что по другим пространствам в рамках программы «Комфортная городская среда»?

- Всего у нас 22 пространства. На данный момент строительно-монтажные работы завершены на 19 территориях, 3 объекта доделываются. Работы будут завершены в этом месяце, - заверил Алексей Старостин.

Андрей Кочетков подчеркнул необходимость вовлечения людей в создание общественных пространств, чтобы избежать вандализма. Не согласился с ним Армен Арутюнов, он напомнил о судьбе уличных ремонтных станция для велосипедов у парка Гагарина. Они порадовали всех велолюбителей, но просуществовали не больше суток. Буквально на следующий день, инструменты, вело-насос украли, не спасли даже противовандальные тросы.

Вот так выглядит арт-объект в сквере Мичурина ночьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вот такФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А что в парке Металлургов?

Как идут работы в парке Металлургов слушателям радио «КП-Самара» рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.

- Я, как и другие жители города, смотрю, что там происходит через забор. У нас еще три общественные зоны, сделанные в этом году: пешеходная зона на улице Юбилейной, Школьная аллея (улицы Ташкентская, 146) и сквер «Дубовый колок». Дворы мы все сделали, срок до 1 сентября стояли, они все введены в эксплуатацию. Парк до 31 октября делают. Еще один действующий контракт - на субсидии минтранса - это Ташкентская (правая сторона) и дворы на 18 км до 31 октября.

Выезд сделайте!

Тут в эфир снова ворвался звонок. Евдокия Жукова поведала проблему жителей Мехзавода.

- У нас многое преобразилось, прям душа радуется. Был у нас выезд на Московское шоссе со станции «Козелковская» по прямой, а теперь только через 153 школу, а там же дети. Выезд на Московское только в объезд и такой узкий, там все время аварийная обстановка, - отметила женщина.

Новые лавочки в сквере Мичурина горожанам пришлись по вкусуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воркшоп «Самара. Открытый город»

- Армен, знаю, ты недавно был на воркшопе «Самара. Открытый город», какие проекты предлагали?

- Он был посвящен проектирования и продумываю сценариев трех городских пространств: пятой очереди набережной (от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС), набережной от речпорта до улицы Кутякова и концепции развития улицы Куйбышева. Пять групп московских и самарских студентов под руководством кураторов из Самары и Москвы предложили пять проектов использования этих территорий. Все они были интересные. Каждая команда старалась найти оптимальные сценарии использования этих пространств. Почти все исходили не из дизайна. Работала группа социологов, они опрашивали местных жителей, анализировали целевые группы, бизнес, ритейл - работа была серьезной. Это комплексный подход. Только после этого может говорить о конкретном проектировании самого пространства.

Подробнее о воркшопе рассказал его организатор Виталий Стадников. Он отметил, что смысл воркшопа - разработать программу развития территорий.

- Сам пафос этого мероприятия о том, что в системе открытого города мы внедряем максимальное количество экспертов, жителей в процесс обсуждения территории, берем самые острые площадки и через коллективное проектирование поднимаем проблематику, - пояснил Виталий Стадников.

Армен Арутюнов рассказал о нескольких проектах на пятой очереди набережной. Эта набережная уже 40 лет ждет своего появления. Главное, что и возможность есть. Береговая полоса там не застроенная. По одной из концепций нужно сохранить сложившийся ландшафт с заброшенными катерами и яхтами и сделать дорожку над всем этим. Второй проект подразумевает продуманное коммерческое использование, которое предполагает, что возводимая набережная должна иметь содержателей.

- Проекты, которые касаются улицы Куйбышева объединяет то, что ни один из них не рассматривает Куйбышева как полностью пешеходную, я не бы не сказал, что это хорошо. Было бы интересно рассмотреть разные сценария использования этой улицы. Один из проектов предусматривает включение дворов, которые сейчас скрыты. Они могут сделать пространство более функциональным и интересным.

Полезным получилось и обсуждение преображения зоны речпорта. Участники воркшопа помогли понять, что эту территорию нужно разрывать на две: для дачников и круизных судов. Чтобы пенсионерам не пришлось больше километра идти пешком до своего корабля. Обсуждение этого вопроса уже началось.

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