Фестиваль «Роснефть зажигает звезды»: Дети сотрудников АО «Самаранефтегаз» успешно выступили в Москве

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T22:08:33+03:00

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В этом году в конкурсе талантов НК «Роснефть» приняли участие 6500 человек из 125 дочерних обществ Компании. Сотрудники предприятий общества и члены их семей боролись за победу в номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр, изобразительное искусство и фотография, а также оригинальный жанр.

«Невозможное - возможно!»

В финал фестиваля «Роснефть зажигает звезды» прошли 720 артистов и художников, представляющих 70 дочерних обществ и Центрального аппарата управления Компании. Конкурсантов в трех возрастных категориях (от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет и от 19 лет и старше) оценивало строгое, но компетентное жюри. В этом году в судейскую коллегию вошли народный артист России, маэстро Левон Оганезов, заслуженный артист России Сергей Куклин, народная артистка России художественный руководитель Государственного академического театра национального танца им. Игоря Моисеева Елена Щербакова, художественный руководитель балета Street jazz Сергей Мандрик, московский театральный режиссер Кирилл Сбитнев, член-корреспондент Российской академии художеств Олег Леонов, популярный российский артист, композитор и актер Алексей Гоман. Гала-концерт фестиваля, прошедший на сцене Московского дворца молодежи, был приурочен к профессиональному празднику - Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Невероятно красочное представление лучших номеров «Невозможное - возможно» прошло в формате 3D-шоу. Абсолютно все - и участники, и зрители - отмечали традиционно высокий уровень организации мероприятия, а мастерство артистов не оставило равнодушными никого. Кроме того, компания «Роснефть» организовала обширную культурную программу для своих талантливых сотрудников и их детей: конкурсанты познакомились с достопримечательностями Москвы, побывали в парке Космонавтики и на экскурсии в метро, узнали, что происходит за кулисами цирка.

- Я впервые участвовал в подобном фестивале. Оказалось, это грандиозное мероприятие. Я в восторге. Все великолепно организовано, здесь работают настоящие профессионалы, с которыми приятно взаимодействовать. Поразило и множество номинаций. Я искренне желаю всем участникам независимо от того, заняли они призовое место или нет, дальнейшего развития и творческих успехов.

Самарские нефтяники как обычно оказались на высоте. Целый букет наград привезли финалисты АО «КНПЗ» и АО «Сызранский НПЗ». Два первых места у коллективов АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». Не менее достойно выступили артисты АО «Самаранефтегаз», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Новокуйбышевский НПЗ» и АО «Самаранефтепродукт».

«Это было восхитительно»

Дети сотрудников АО «Самаранефтегаз» успешно выступили на фестивале «Роснефть зажигает звезды». Коллектив «Карамельки» на 80% состоит из детей сотрудников предприятия. Это настоящие старожилы конкурса. В фестивале девочки участвуют уже шесть лет подряд. На финал в Москву они ездили четыре раза - в их наградной копилке сейчас одна золотая и три серебряные медали творческого состязания.

- Обычно мы выступаем в номинации «Эстрадный танец», но в этом году решились на эксперимент: наш номер на скакалке скиппинг стал настоящим украшением номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» от 7 до 12 лет, - рассказывает руководитель коллектива «Карамельки» Анна Кадочигова.

Скакалка со светодиодной лентой внутри, динамичное движение детей, заводная музыка - номер получился эффектным. Ребята немного поиграли с жанром, внеся в него элементы театрального действия. Девочка, «собачки», «зайчики» рассказывали зрителю интересную сказочную историю.

- Обычно я очень строга к ребятам: вижу малейшую ошибку, несинхронность, неточный поворот головы и даже направленный не в ту сторону взгляд, - комментирует выступление подопечных наставница. Но в этот раз они настолько правильно и точно все сделали, что я, стоя в кулисах, плакала. На тренировке они не выкладывались так, как выложились там, в Москве, при большом скоплении народа. Мои девочки - настоящая команда. Я никого не могу выделить: без каждой из них номер не состоялся бы.

«Карамельки» заняли второе место в новой для них номинации. В номинации «Хореография. Эстрадный танец» они поднялись на третью ступень пьедестала. Но не расстроились. Напротив, настроились на работу. В следующем году юные артистки планируют подготовить еще несколько сольных номеров.

Виктория Лашаева, представляя АО "Самаранефтегаз", выбрала сложную песню а капелла. Фото: ПАО НК "Роснефть"

Вокалистке Виктории Лашаевой повезло больше. Впрочем, о везении тут можно говорить лишь условно: за кажущейся легкостью исполнения стоит большой труд. Вручая награду юной певице, член жюри, популярный российский артист, композитор и актер Алексей Гоман признал: «Это было восхитительно». Девушка стала лучшей в номинации «Народный вокал» от 13 до 17 лет. 15-летняя воспитанница Суходольской детской музыкальной школы у себя на малой родине - настоящая знаменитость. Ее выступления - украшение любого праздника. Теперь юную певицу из самарской глубинки знают во всей стране - маленькую звездочку зажег фестиваль «Роснефть зажигает звезды».

- В «Самаранефтегаз» работает мой папа, поэтому в конкурсе я уже принимала участие, правда, в составе вокальных коллективов, - говорит Виктория. - Сольно выступаю впервые. Это очень волнующе, тем более и номер у меня технически и эмоционально непростой.

Песню «Ехали бояре» Виктория разучивала под чутким руководством своего преподавателя Лидии Александровны Фечиной. Вместе они выбрали, пожалуй, самый эффектный, но при этом самый сложный жанр: пение а капелла. Преподаватель и ученица отрабатывали все нюансы, каждое движение, мимику. Правда, на конкурс наставница поехать не смогла: перед финалом девочка репетировала самостоятельно. Поддержали родители: и мама, и папа были в зале в такой важный и ответственный для дочери момент.

- Спасибо родным, спасибо папиным коллегам из «Самаранефтегаз», их поддержка меня очень вдохновляла, - делится впечатлениями юная артистка. - Они очень тепло встретили мой выход на сцену. Я боялась, что обычному слушателю будет сложно понять мой номер, но почти сразу почувствовала интерес публики: зал замер. Выступать было очень приятно. Надеюсь, эта победа не последняя: мне очень понравилось, как организован фестиваль, отношение зрителей и соперников.