Стали известны победители конкурса "Портфель подарков для школьника"

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-17T08:56:02+03:00

Изменить размер текста: A A

15 сентября завершился конкурс "Портфель подарков для школьника" и сегодня мы рады объявить его победителей и пригласить их на награждение за прекрасными призами от наших партнеров сети гипермаркетов "Лента" и от издания "Комсомольская правда".

Сам конкурс начался 15 августа и продлился ровно месяц. В нем приняли участие 74 человека: мамы и папы, бабушки и дедушки размещали фотографии своих школьников, рассказывали об успехах ребят, их достижениях, увлечениях. Конечно же, мы не выбирали лучшего школьника: все наши участники, безусловно, самые умные, целеустремленные и в жизни их ждет множество успехов.

В нашем же конкурсе мы решили наградить четырех победителей, 1 и 2 местро по результатам голосования, и 2 человек по выбору редакционного жюри*.

Итак, на награждение в пресс-центр "Комсомольской правды" по адресу ул. Лесная, 9 18 сентября в 16.00 мы приглашаем:

Артема Мостового, Анастасию Тараканову, Михаила Стрежнева и Кирилла Рябченко.

Всех остальных мы поздравляем с началом учебного года и обещаем: впереди еще немало подарков и конкурсов от любимого издания. Оставайтесь с нами и будьте всегда в курсе всего самого интересного.

*Решение редакционного жюри может казаться субъективным.