2018-09-14T16:03:50+03:00
Спорт

Отправят в Анголу: чемпионат ВС России по легкоатлетическому кроссу в Самаре выиграла команда Западного военного округа

Теперь призеры первенства страны поедут на чемпионат мира CISM, который пройдет в Южной Африке
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
За медали чемпионата мира вооруженных сил РФ по легкоатлетическому кроссу боролся 61 спортсмен. Фото: ЦСКА/СамараЗа медали чемпионата мира вооруженных сил РФ по легкоатлетическому кроссу боролся 61 спортсмен. Фото: ЦСКА/Самара
Изменить размер текста:

Уже второе крупное спортивное мероприятие среди военнослужащих принимает Самара за два месяца. В августе в бассейне ЦСК ВВС разыгрывали медали чемпионата мира CISM, а в сентябре уже на спортивную базу «Чайка» со всей России съехались лучшие бегуны среди военнослужащих.

За медали чемпионата мира вооруженных сил РФ по легкоатлетическому кроссу боролся 61 спортсмен. Они представляли 8 команд: 4-ре округа (Центральный, Восточный, Южный и Западный), 1 вуз (Военный институт физической культуры из Санкт-Петербурга) и 3-и рода войск (ВМФ, ВКС и ВДВ).

- На чемпионат были заявлены 18 мастеров спорта и 15 кандидатов в мастера спорта, среди которых участники престижных международных и российских легкоатлетических турниров, в том числе призеры игр CISM, - рассказали в пресс-службе самарского филиала ЦСКА.

Это первый в истории Самары подобный чемпионат.

- Все прошло на высоком уровне, - прокомментировал начальник самарского филиала ЦСКА Валерий Краснов. – Хорошо, что повезло с погодой: было не жарко, свежо и солнечно. Кросс тем интересен, что в отличие от так называемого «гладкого» бега, условия здесь более рельефные, трудные. Это позволяет не только укрепить выносливость, но и заставляет думать нелинейно и мгновенно принимать правильные решения.

В первый день разыграли медали в индивидуальных видах легкоатлетического кросса. На дистанции 3 км у женщин не было равных мастеру спорта рядовой Центрального военного округа Татьяне Курамшиной. Своих ближайших преследовательниц она опередила на 7 и 17,1 секунд. К финишу рядовой Курамшина пришла в итоге через 10 минут и 31,5 секунды. «Серебро» и «бронза» у ефрейторов Евгении Сухорученковой и Елизаветы Ерохиной соответственно, которые представляют Западный военный округ.

У мужчин равных мастерам спорта тоже не нашлось. Рядовой Восточного военного округа Роман Троценко пробежал дистанцию 5 километров за 15 минут и 36,5 секунды. Вторым пришел кандидат в мастера спорта рядовой ВДВ Кирилл Недосеков. Бронзовую медаль завоевал старший лейтенант Западного военного округа Дмитрий Балобанов.

Мастер спорта Владимир Лешонков, курсант ВИФК, пришел к финишу с результатом 26 минут и 38,8 секунды и взял «золото». «Серебро» и «бронзу» он оставил другим мастерам спорта капитану Воздушно-космических сил Александру Терентьеву и рядовому Западного военного округа Кириллу Тришканову.

Во второй день прошли командные соревнования. В эстафете 4 по 1000 метров к четвертому этапу стало ясно, что «золото» разыграют Восточный военный округ и команда ВИФК. В итоге рядовой Роман Троценко и курсант Дмитрий Ефимов пересекли финишную черту нога в ногу. Пришлось обращаться к фотофинишу. Золотые медали отдали команде ВВО, а серебряные – команде ВИФК. «Бронза» досталась военнослужащим ВКС.

После двух соревновательных дней в неофициальном командном зачете победу вырвали военнослужащие Западного военного округа, Восточный военный округ стал вторым, а курсанты ВИФК взяли третье место.

Теперь призеры дисциплин первенства России отправятся на чемпионат по кроссу среди военнослужащих CISM, который пройдет в ноябре этого года в Анголе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Погода на выходные 15-16 сентября в Самарской области: будет тепло и сухо
В Самаре уехавшего на иномарке и пропавшего без вести бизнесмена нашли мертвым в лесу
Власти извинились перед жителями за очередь в «Самару Космическую» в День города
Сварочный комплекс производства самарского завода Энергия презентовали на открытии нового производства в Мценске.
Полицейские задержали грабителя, порезавшего двух женщин в магазине в Самаре
Выпускница СамГУПС продолжит образование во Франции
В Самарской области мужчина варил в бане наркотики
Чаще других из самарского аэропорта вылетают самолеты Airbus
В Самаре трое студентов до смерти избили мужчину
Самарские теплоэнергетики вновь начнут взимать пени за просрочку платежей за тепло
Самарчанка, бросившая своего ребенка умирать на морозе, получила условный срок
Администратора самарского кафе отправили под суд за дачу взятки сотруднику Роспотребнадзора
В Самаре изменится схема движения троллейбуса № 7
Жители Самары пытаются выменять айфоны на обувь
Двое самарских грабителей погибли от ножа бизнесмена из Татарстана
20 сентября начнутся занятия в пострадавшем от пожара шестом корпусе СамГУПС
В самарских больницах появились тренажеры для переживших инсульт людей
В Тольятти в школьной столовой работал повар с судимостью за нападение на человека
Огневые рубежи и захватывающая гонка: в Самаре пройдет чемпионат по детскому ВелоБиатлону
Три самарчанки борются за титул «Мисс Офис-2018»
В Самаре 6-летняя девочка попала под колеса иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте вместе с мамой
Родители выбирают умные услуги для контроля за детьми
Правозащитник из Самары вызвал на дуэль «отравителей» Скрипалей
В Самаре пройдет парад российского студенчества
В Самаре мужчина убил своего соседа, ударив его ножом в грудь
В Тольятти уголовник изнасиловал 17-летнюю девушку в своей квартире
Всевидящее око: в Самарской области установят более 600 камер фиксации нарушений ПДД
В Крутых Ключах водитель «Приоры» сбил школьницу-нарушительницу
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося