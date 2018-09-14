Отправят в Анголу: чемпионат ВС России по легкоатлетическому кроссу в Самаре выиграла команда Западного военного округа

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-14T16:03:50+03:00

Теперь призеры первенства страны поедут на чемпионат мира CISM, который пройдет в Южной Африке

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Уже второе крупное спортивное мероприятие среди военнослужащих принимает Самара за два месяца. В августе в бассейне ЦСК ВВС разыгрывали медали чемпионата мира CISM, а в сентябре уже на спортивную базу «Чайка» со всей России съехались лучшие бегуны среди военнослужащих.

За медали чемпионата мира вооруженных сил РФ по легкоатлетическому кроссу боролся 61 спортсмен. Они представляли 8 команд: 4-ре округа (Центральный, Восточный, Южный и Западный), 1 вуз (Военный институт физической культуры из Санкт-Петербурга) и 3-и рода войск (ВМФ, ВКС и ВДВ).

- На чемпионат были заявлены 18 мастеров спорта и 15 кандидатов в мастера спорта, среди которых участники престижных международных и российских легкоатлетических турниров, в том числе призеры игр CISM, - рассказали в пресс-службе самарского филиала ЦСКА.

Это первый в истории Самары подобный чемпионат.

- Все прошло на высоком уровне, - прокомментировал начальник самарского филиала ЦСКА Валерий Краснов. – Хорошо, что повезло с погодой: было не жарко, свежо и солнечно. Кросс тем интересен, что в отличие от так называемого «гладкого» бега, условия здесь более рельефные, трудные. Это позволяет не только укрепить выносливость, но и заставляет думать нелинейно и мгновенно принимать правильные решения.

В первый день разыграли медали в индивидуальных видах легкоатлетического кросса. На дистанции 3 км у женщин не было равных мастеру спорта рядовой Центрального военного округа Татьяне Курамшиной. Своих ближайших преследовательниц она опередила на 7 и 17,1 секунд. К финишу рядовой Курамшина пришла в итоге через 10 минут и 31,5 секунды. «Серебро» и «бронза» у ефрейторов Евгении Сухорученковой и Елизаветы Ерохиной соответственно, которые представляют Западный военный округ.

У мужчин равных мастерам спорта тоже не нашлось. Рядовой Восточного военного округа Роман Троценко пробежал дистанцию 5 километров за 15 минут и 36,5 секунды. Вторым пришел кандидат в мастера спорта рядовой ВДВ Кирилл Недосеков. Бронзовую медаль завоевал старший лейтенант Западного военного округа Дмитрий Балобанов.

Мастер спорта Владимир Лешонков, курсант ВИФК, пришел к финишу с результатом 26 минут и 38,8 секунды и взял «золото». «Серебро» и «бронзу» он оставил другим мастерам спорта капитану Воздушно-космических сил Александру Терентьеву и рядовому Западного военного округа Кириллу Тришканову.

Во второй день прошли командные соревнования. В эстафете 4 по 1000 метров к четвертому этапу стало ясно, что «золото» разыграют Восточный военный округ и команда ВИФК. В итоге рядовой Роман Троценко и курсант Дмитрий Ефимов пересекли финишную черту нога в ногу. Пришлось обращаться к фотофинишу. Золотые медали отдали команде ВВО, а серебряные – команде ВИФК. «Бронза» досталась военнослужащим ВКС.

После двух соревновательных дней в неофициальном командном зачете победу вырвали военнослужащие Западного военного округа, Восточный военный округ стал вторым, а курсанты ВИФК взяли третье место.

Теперь призеры дисциплин первенства России отправятся на чемпионат по кроссу среди военнослужащих CISM, который пройдет в ноябре этого года в Анголе.