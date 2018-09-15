2018-09-15T11:36:04+03:00
Спорт

«Арсенал» — «Крылья Советов» 15 сентября 2018: прямая трансляция матча 7 тура РПЛ

Футбол, матч Крылья Советов – Арсенал. Прямая онлайн-трансляция игры 7 тура РПЛ, которая пройдет 15 сентября 2018 в Туле. Состав команд, статистика личных встреч
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Игроки "Крыльев" уже прилетели в ТулуИгроки "Крыльев" уже прилетели в ТулуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Представляем онлайн-трансляцию матча Крылья Советов - Арсенал, который пройдет 15 сентября 2018 года, в 20.00 по самарскому времени (+1 мск) на стадионе в Туле "Арсенал Центральный". Судить встречу команд будет москвич Сергей Карасев.

После шести туров команды находятся на 12 и 10 месте соответственно, у "Крыльев" в активе две победы, у "Арсенала" - одна. В прошлом туре самарцы победили, обыграв с минимальным счетом дома "Анжи", "Арсенал" сыграл нулевую ничью с "Енисеем". Так что положение обязывает соперников забивать и как можно больше, чтобы порадовать фанатов.

В составе обоих команд есть травмированные игроки: в Туле не сыграет Михаил Александров, у самарцев не выйдет в защиту Надсон. Самарским болельщикам игра интересна еще и тем, что на поле может выйти Йоан Молло - любимчик публики, которого в паузу успели дозаявить "Крылья". Будет ли его игра иметь успех - увидим уже сегодня, в 20.00.

Статистика личных встреч Арсенал - Крылья Советов

Команды встречались между собой дважды. Один раз дома у себя победил "Арсенал", один раз команды сыграли вничью.

Онлайн-трансляция матча начнется в 19.00 по московскому времени (20.00 по самарскому). Следите за игрой вместе с нами.

Арсенал Крылья Советов 15 сентября 2018 .

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