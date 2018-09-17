Церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: онлайн-трансляция клятвы нового главы региона
17 сентября в должность вступает новый губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На выборах 9 сентября он набрал 72,63 процента голосов и обошел всех своих соперников.
Для Самары биография Дмитрия Азарова не является загадкой. Новый губернатор возглавлял областную столицу в качестве мэра с 2010 по 2014 год, а с сентября 2017 находится в Самарской области в качестве врио губернатора. Так что горожане уже смогли оценить вклад в жизнь губернии нового главы и, соответственно, прийти на выборы уже осознанно.
Церемония вступления в должность состоится в театре оперы и балета. В 14.00 - начало. Здесь будут присутствовать первые лица области, министры, главы районов. Тем интереснее узнать, кто поздравит нового руководителя области первым, какие министры будут чувствовать себя неуверенно, а кому Дмитрий Азаров - все может быть - и не подаст руки. Придет ли семья нового губернатора поддержать его в важный день? Кого поблагодарит глава региона?
В нашей онлайн-трансляции церемонии вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вы найдете только самые важные факты, интересные подробности, неожиданные фотографии и никаких длинных речей. Следите вместе с нами за одним из самых интересных политических мероприятий этого года.
Церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.