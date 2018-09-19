2018-09-19T17:54:53+03:00
Общество

Под охраной только на бумаге: В Самарской области разрушается уникальная мельница XIX века

Журналисты "КП-Самара" разбирались, почему уникальный памятник русского зодчества оказался никому не нужен
Майя БРОД
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В ночи мельница смотрится загадочно и романтичноВ ночи мельница смотрится загадочно и романтичноФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Кто ж его спасет, это же памятник!

Недавно в карельской Кондопоге сгорела «лебединая песня» русского деревянного зодчества - Церковь Успения Пресвятой Богородицы. К сожалению, в России остается все меньше архаичных артефактов из натурального дерева. Вот и в Самарской области уникальный памятник XIX века ветшает и приходит в запустение, хотя по бумагам его охраняют... но только не от времени.

Ветряную мельницу у въезда в село Бариновка построили в 1848 году. В 1979 признали памятником русского деревянного зодчества, внесли в список 1990 года издания и ... все.

Было у мельницы 4 крыла, стало - полтора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Было у мельницы 4 крыла, стало - полтораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня к мельнице, причудливо возвышающейся над новенькой дорогой, практически не подобраться: вокруг заросли, да и само здание дышит на ладан. Его пытались защитить металлической оградой, но, металл заржавел, а прутья погнулись. Шатер крыши обвалился. Из крыльев полностью уцелело только одно, от второго – торчит лишь половина. Зато сохранилось деревянное кружево, уникальная кладка, которая еще встречается в старых городских двориках, завораживают. А внутри видна деревянная лестница, что вела к горизонтальному валу и шестерням. Хорошо сохранилась пара каменных жерновов, обрамленных металлом. Даже некоторые путеводители по губернии предлагают старую мельницу использовать для креативных фотосессий. Но, на наш взгляд, сейчас на фоне ее сниматься лучше издалека – не дай Бог, рухнет на голову.

Ветру новые технологии – не конкуренты

Уникальные жернова для муки высшего сорта привезли с Урала и из Франции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уникальные жернова для муки высшего сорта привезли с Урала и из ФранцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, так было не всегда. Местные говорят, что в 60-е годы мельницу пытались пустить в дело: подвели электричество, чтобы шестеренки в любую погоду крутились. Но дело не пошло. Может быть, "ветряная" мука была вкуснее?

- Эта мельница славилась своим помолом во всей округе, потому что жернова были привезены с Урала и из Франции, - рассказывает Людмила Чернецова, специалист по туризму и краеведению ДК «МИР» села Утёвка Нефтегорского района. - Дело в том, что из местного известняка жернова выходили слишком «деликатные», для производства муки высшего сорта.

Купцы Шихобаловы любили муку с этой мельницы

По данным, хранящимся в музее при ДК «МИР» села Утёвка, первый владелец мельницы - Владимир де ла Фит де Пельпора, граф, вольнодумец, землевладелец и литератор, писал под псевдонимом «вяземский мужичок Петр Артамов». Труды графа: «Россия историческая, монументальная и живописная», «Русский крестьянин Петр Артамов» и «Дело Хомякова (крепостничество и бюрократия)». Известно, что Артамов перевел на французский язык первую часть романа Александра Гончарова «Обломов».

Владимир де ла Фит де Пельпора

Владимир де ла Фит де Пельпора

Местные жители утверждают, якобы, купцы Шихобаловы, что владели самой живописной недвижимости в нашей губернии – «домомом с атлантами», «дачей со слонами», предпочитали брать муку именно с этой «бариновской» мельницы. Хотя, только в одной Бариновке работало 3 мельницы, а в соседней Утевке их было 10!

Последний раз памятник русского деревянного зодчества реставрировали в 80-е годы XX века. Долго ли еще проживет мельница? Найдутся ли на нее деньги в бюджете, если в городе "Фабрика кухня" до сих пор стоит обернутая в пленку, а проект консервации здания Реального училища никак не могут окончательно разработать. «Комсомолка» обратилась за комментарием в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, как только мы получим ответ, сразу же опубликуем его.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Туда можно возить туристов, учить их молоть муку

Армен Арутюнов, градозащитник и архитектурный обозреватель

- Во-первых, это единственная старинная деревянная мельница, которая сохранилась с XIX в Самарской области. Однозначно - это культурная ценность. Такой артефакт, безусловно, должен сохраняться и использоваться. Если вспоминать, что мы сейчас развиваем краеведческую тему «Самара – хлебная столица», я думаю, что такой архитектурный объект, будет более, чем кстати. Вариантов практического использования много. От «приехали туристы, посмотрели» до событийной истории с мастер-классом по помолу и выпечки хлеба с дегустациями. Сейчас самое главное – не терять времени и, как можно быстрее, взяться за восстановление.

Внутри мельница сохранилась даже лучше, чем снаружи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внутри мельница сохранилась даже лучше, чем снаружиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Архитектурный облик неслучаен

Елена Сысоева, кандидат архитектуры, доцент Самарской архитектурной акдемии посвятила памятнику из Бариновки главу научной работы «Водяные и ветряные мельницы самарской губернии XIX – начала XX века»:

«В Самарской губернии выращивали и перерабатывали пшеницу. Зерно и муку отправляли на продажу не только внутри страны, но и на экспорт. Даже до образования губернии в Самаре хлебная торговля была значительной, в городе переработкой зерна на 1850 г. занималось до 40 ветряных мельниц... На окраине села Бариновка Нефтегорского района расположена деревянная ветряная мельница-шатровка …с пристроем подсобного помещения под двухскатной крышей… Подобный архитектурный облик мельницы неслучаен, отвечает функциональной структуре, сужение кверху основного объёма постройки способствует организации короткого вала и общей устойчивости конструкции… Крылья мельницы не сплошные, а состоят из отдельных тесин на деревянном каркасе. Внутреннее устройство мельницы сохранилось фрагментарно…»

Прим. редакции: К сожалению, сейчас нет уже и половины перечня, приведенного в работе Елены Сысоевой. Если и дальше позволить памятнику разрушаться, через 5-7 лет мы его полностью утратим.

СПРАВКА «КП»

Самара – город хлебный

- Хлебная площадь в Самаре получила название благодаря наличию здесь хлебной пристани, хлебной биржи, хлебозавода и элеватора. Там и в трактире «Ревель» заключались сделки по купле-продаже зерна.

- Центром деловой жизни Самары XIX века была «Хлебная биржа», построеннаяв 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. 120 лет назад в просторных «переговорных» биржи проводились сделки по скупке зерна у мукомолов.

- В известном журнале «Самарец» в 1989 году опубликовали материал о том, что «английская королева за кофеем каждый день съедает по пол дюжины сдобных печеньев из самарской пшеницы».

- Во второй половине XIX века столичные торговые дома стали открывать филиалы в уездной Самаре. Известный экономист того времени И.Ф. Штукенберг отмечал, что «Самара относительно пшеницы есть первое складочное и торговое место в России».

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