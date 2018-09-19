Под охраной только на бумаге: В Самарской области разрушается уникальная мельница XIX века

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-19T17:54:53+03:00

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Кто ж его спасет, это же памятник!

Недавно в карельской Кондопоге сгорела «лебединая песня» русского деревянного зодчества - Церковь Успения Пресвятой Богородицы. К сожалению, в России остается все меньше архаичных артефактов из натурального дерева. Вот и в Самарской области уникальный памятник XIX века ветшает и приходит в запустение, хотя по бумагам его охраняют... но только не от времени.

Ветряную мельницу у въезда в село Бариновка построили в 1848 году. В 1979 признали памятником русского деревянного зодчества, внесли в список 1990 года издания и ... все.

Было у мельницы 4 крыла, стало - полтораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня к мельнице, причудливо возвышающейся над новенькой дорогой, практически не подобраться: вокруг заросли, да и само здание дышит на ладан. Его пытались защитить металлической оградой, но, металл заржавел, а прутья погнулись. Шатер крыши обвалился. Из крыльев полностью уцелело только одно, от второго – торчит лишь половина. Зато сохранилось деревянное кружево, уникальная кладка, которая еще встречается в старых городских двориках, завораживают. А внутри видна деревянная лестница, что вела к горизонтальному валу и шестерням. Хорошо сохранилась пара каменных жерновов, обрамленных металлом. Даже некоторые путеводители по губернии предлагают старую мельницу использовать для креативных фотосессий. Но, на наш взгляд, сейчас на фоне ее сниматься лучше издалека – не дай Бог, рухнет на голову.

Ветру новые технологии – не конкуренты

Уникальные жернова для муки высшего сорта привезли с Урала и из ФранцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, так было не всегда. Местные говорят, что в 60-е годы мельницу пытались пустить в дело: подвели электричество, чтобы шестеренки в любую погоду крутились. Но дело не пошло. Может быть, "ветряная" мука была вкуснее?

- Эта мельница славилась своим помолом во всей округе, потому что жернова были привезены с Урала и из Франции, - рассказывает Людмила Чернецова, специалист по туризму и краеведению ДК «МИР» села Утёвка Нефтегорского района. - Дело в том, что из местного известняка жернова выходили слишком «деликатные», для производства муки высшего сорта.

Купцы Шихобаловы любили муку с этой мельницы

По данным, хранящимся в музее при ДК «МИР» села Утёвка, первый владелец мельницы - Владимир де ла Фит де Пельпора, граф, вольнодумец, землевладелец и литератор, писал под псевдонимом «вяземский мужичок Петр Артамов». Труды графа: «Россия историческая, монументальная и живописная», «Русский крестьянин Петр Артамов» и «Дело Хомякова (крепостничество и бюрократия)». Известно, что Артамов перевел на французский язык первую часть романа Александра Гончарова «Обломов».

Владимир де ла Фит де Пельпора

Местные жители утверждают, якобы, купцы Шихобаловы, что владели самой живописной недвижимости в нашей губернии – «домомом с атлантами», «дачей со слонами», предпочитали брать муку именно с этой «бариновской» мельницы. Хотя, только в одной Бариновке работало 3 мельницы, а в соседней Утевке их было 10!

Последний раз памятник русского деревянного зодчества реставрировали в 80-е годы XX века. Долго ли еще проживет мельница? Найдутся ли на нее деньги в бюджете, если в городе "Фабрика кухня" до сих пор стоит обернутая в пленку, а проект консервации здания Реального училища никак не могут окончательно разработать. «Комсомолка» обратилась за комментарием в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, как только мы получим ответ, сразу же опубликуем его.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Туда можно возить туристов, учить их молоть муку

Армен Арутюнов, градозащитник и архитектурный обозреватель

- Во-первых, это единственная старинная деревянная мельница, которая сохранилась с XIX в Самарской области. Однозначно - это культурная ценность. Такой артефакт, безусловно, должен сохраняться и использоваться. Если вспоминать, что мы сейчас развиваем краеведческую тему «Самара – хлебная столица», я думаю, что такой архитектурный объект, будет более, чем кстати. Вариантов практического использования много. От «приехали туристы, посмотрели» до событийной истории с мастер-классом по помолу и выпечки хлеба с дегустациями. Сейчас самое главное – не терять времени и, как можно быстрее, взяться за восстановление.

Внутри мельница сохранилась даже лучше, чем снаружиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Архитектурный облик неслучаен

Елена Сысоева, кандидат архитектуры, доцент Самарской архитектурной акдемии посвятила памятнику из Бариновки главу научной работы «Водяные и ветряные мельницы самарской губернии XIX – начала XX века»:

«В Самарской губернии выращивали и перерабатывали пшеницу. Зерно и муку отправляли на продажу не только внутри страны, но и на экспорт. Даже до образования губернии в Самаре хлебная торговля была значительной, в городе переработкой зерна на 1850 г. занималось до 40 ветряных мельниц... На окраине села Бариновка Нефтегорского района расположена деревянная ветряная мельница-шатровка …с пристроем подсобного помещения под двухскатной крышей… Подобный архитектурный облик мельницы неслучаен, отвечает функциональной структуре, сужение кверху основного объёма постройки способствует организации короткого вала и общей устойчивости конструкции… Крылья мельницы не сплошные, а состоят из отдельных тесин на деревянном каркасе. Внутреннее устройство мельницы сохранилось фрагментарно…»

Прим. редакции: К сожалению, сейчас нет уже и половины перечня, приведенного в работе Елены Сысоевой. Если и дальше позволить памятнику разрушаться, через 5-7 лет мы его полностью утратим.

СПРАВКА «КП»

Самара – город хлебный

- Хлебная площадь в Самаре получила название благодаря наличию здесь хлебной пристани, хлебной биржи, хлебозавода и элеватора. Там и в трактире «Ревель» заключались сделки по купле-продаже зерна.

- Центром деловой жизни Самары XIX века была «Хлебная биржа», построеннаяв 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. 120 лет назад в просторных «переговорных» биржи проводились сделки по скупке зерна у мукомолов.

- В известном журнале «Самарец» в 1989 году опубликовали материал о том, что «английская королева за кофеем каждый день съедает по пол дюжины сдобных печеньев из самарской пшеницы».

- Во второй половине XIX века столичные торговые дома стали открывать филиалы в уездной Самаре. Известный экономист того времени И.Ф. Штукенберг отмечал, что «Самара относительно пшеницы есть первое складочное и торговое место в России».