Сиденья разбили, качели украли: зачем самарцы уродуют благоустроенные парки и что с этим делать?

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-19T19:20:49+03:00

В самарских парках и скверах становится все более симпатично Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

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В этом году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самаре преобразились 22 парка и сквера. Новые газоны, освещение, дорожки, скамейки, урны и уникальные арт-объекты. Чем же недовольны горожане?

Посадили скамейку на цепь

Сквер на пересечении Садовой и Ленинградской теперь место притяжения для мамочек с детьми. Большая площадка с антитравматичным покрытием, яркий детский городок - идеальное место для игр.

Детская площадка стала гораздо комфортнееФото: Вера ЦЫГАНКОВА

- В этом скверике была старая детская площадка. Ее демонтировали и наша задача была не просто сделать новую площадку, а создать универсальную структуру, которая была бы рассчитана и на детей и на взрослых, площадку со скамейками разных уровней, рассказывает самарский архитектор руководитель мастерской урбанистики "Артполис" Дмитрий Храмов.

Кстати разноуровневость достигается одним элементом - авторскими качелями-скамейкой. По форме они напоминают пирамиду. Там можно и покататься, и посидеть с внешней стороны, а ночью наверху качелей загорается светодиодный фонарь.

К сожалению, эти качели привлекают внимание не только простых отдыхающих, но и вандалов.

- Качели чуть не утащили, на вовремя все предотвратили и исправили, - продолжает Дмитрий Храмов. - Первоначальные петли, за которые крепились качели были не таким вандалоустойчивым элементом. Сейчас петли сделали более надежными.

Люди удивляются:

- Ну кому они могли понадобится? Зачем портить то, что для детей делают. Мало того, что скамейки чугунные увозят да дачи и за Волгу.

Лавочки приходится приковывать цепямиФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Скамейки в сквере от таких похитителей тоже решили обезопасить. Приковали их цепями к урнам. Не такая надежная мера, но хоть так.

Вандалы летят на свет

Не обошлось без покушения на городское имущество и в другом благоустроенном по программе сквере - Мичурина. На третий день после установки арт-объекта "Трамвай", в нем сломали два сиденья.

- Несмотря на то, что эти кресла антивандальные, они такие же как на футбольных стадионах, людей это не остановило. Их просто разбили, как будто молотком колотили, - рассказал самарский архитектор Дмитрий Храмов.

Вот эти сидения сломалиФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Причем произошло все в субботу средь бела дня. Ещё два уцелевших сиденья решили спасти.

- Мы их убрали. И сейчас устанавливаем заново четыре кресла. По финансированию к этому подключился городской департамент транспорта, - уточнил один из авторов проекта Дмитрий Новиков.

Утром во вторник, 18 сентября, сиденья в "Трамвае" восстановили. Местные жители были рады, но не уверены, что это надолго.

- Ночью здесь ничего не охраняется. Все светится и, конечно, привлекает внимание вандалов, преступников и всех остальных, которые ломают сиденья например, - говорить местный житель Максим Петров. - Здесь я предлагаю это огородить, ну и открывать. Ведь с детьми невозможно гулять здесь потом, потому что все выдрано, надписи не всегда корректные, а ребенок спрашивает, что написано. Для малышей можно и придумать, а те кто умеет читать, понахватаются.

На прозрачном стекле уже появились наскальные надписиФото: Вера ЦЫГАНКОВА

По полицейскому в каждый сквер?

Когда благоустраивали сквер, архитекторы и дизайнеры хотели сделать так, чтобы он не привлекал маргиналов. С задачей удалось справиться лишь частично.

- Конечно, здесь стало лучше, чем было. Раньше - сплошная грязь, но не доделали горку, потому что горка одна, и там взрослые дети бегают толкают малышей. Должен быть небольшой детский корпус для детей до трех лет, в площадке это единственный недостаток. Другой момент, что здесь и спиртные напитки распивают очень часто. Причем сами местные жители. Было бы здорово, если бы и днем и ночью здесь ходили полицейские патрули, - считает Татьяна Лукаш.

Есть ли у полиции такие ресурсы, чтобы у каждого парка и арт-объекта выставлять такие патрули - вопрос. А пока местные жители предлагают устанавливать камеры или хотя бы таблички с надписью "Ведется видеонаблюдение".

Глава Ленинского района Елена Бондаренко в эфире программы "Городская среда" на радио "Комсомольская правда", отметила, что камеры сейчас ставят и будут это делать дальше , но все же лучший способ борьбы с вандализмом - привлекать самих граждан к благоустройству города.

- Людям жалко ломать-то, что они сами создают. Мы сейчас проводим много акций направленных на участие граждан в благоустройстве, в том числе в рамках проекта "Твой конструктор двора". Это увлекает людей, особенно детей. И в них воспитывается это бережное отношение к городу, - подчеркнула Елена Бондаренко. - Все, кто хочет применить свои таланты на благо города, могут обращаться в районные администрации.

Не оценили контраст

В сквере "Дубовый колок" на улице Стара-Загора свои таланты жители стали применять уже давно. Несколько лет назад они сами сделали на заднике старой сцены мозаику из осколков разных плиток.

- Когда сквер начали благоустраивать, люди попросили обновить сцену, защитить ее от дождя сделать пол и помост, но очень просили сохранить их мозаику, - рассказывает архитектор Дмитрий Новиков.

Та самая стена с мозаикойФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Все просьбы учли, теперь яркая желтая конструкция спасает от дождя, и позволяет комфортно расположиться на лавочках. А в солнечную погоду мамы с детьми с удовольствием гуляют по скверу и играют на детской площадке рядом с озером.

- Лучше намного стало. Минус только в том, что там и дети и взрослые и все на одной, а она не резиновая. Есть еще элементы для игр детей, но они в груде песка стоят. Скорее всего, сэкономили на антитравматическом покрытии. сейчас дожди, грязь, и все опять на одной площадке, - пожаловалась Анастасия Шуваева. - И еще хулиганы. Днем все нормально, но как темнеет сразу появляются, пьяные, шумят. Раньше патрулировали, и тут такого не было. Сейчас мы патрулей не видим, и все это опять возвращается.

А вот еще красивые скамейкиФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Зато среди плюсов посетители сквера отметили то, что оттуда исчезли старые опасные конструкции.

Там стоял большой корабль, по которому дети лазили. Он весь проржавел, там и провалиться, и свалиться с него можно было. Теперь на площадке стоит маленький аккуратный кораблик, - порадовалась Диляра Майорова.

Правда убрали не все. Рядом со сценой остались старые советские скрипучие "барабаны". Этот контраст жителям не очень приглянулся, но отнеслись они с пониманием.

- Понятно, что на все нужны деньги. И сквер этот большой, скорее это парк и программа благоустройства у него должна быть соответствующая. Здесь и дорожек нужно больше и площадок детских и спортивных. Нам бы очень хотелось чтобы преображение здесь продолжилось, были бы деньги.

Кстати о деньгах. По словам представителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Людмилы Саликовой, на все 22 общественные территории потратили 320 млн рублей, 9 млн из них - на арт-объекты, такие как "Трамвай", качели-скамейка, лавочка "Колесо", шкафы для буккроссинга. К счастью большинство из них вандалы обходят стороной. В сквере Чехова и на бульваре Революционной, эти арт-объекты полностью выполняют свою функцию, радуют и образовывают горожан.

Здесь можно отлично почитать в тенечке, и книгу с собой нести не нужноФото: Вера ЦЫГАНКОВА

- Все эти новые арт-объекты, и всю эту городскую среду мы делаем для людей в первую очередь, чтобы была какая-то культура. Мы надеемся на их осознанность. И мы очень просим тех, кто видит, что кто-то рисует на новых арт-объектах, вышибает и крадет скамейки - не проходите мимо. Делайте замечания, принимайте какие-то меры по сохранению красоты города, - обратились молодые архитекторы к самарцам. - Ведь все это делается для вас.

Как бороться с вандализмом в Самаре: идеи горожан и меры властей. Слушайте запись программы "Городская среда" на радио "КП-Самара".

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