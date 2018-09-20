Выбираем кухню мечты: эксперты рассказали, что сделает вашу кухню действительно функциональной и стильной

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-20T11:42:56+03:00

Бесспорно, сердце любого дома - кухня. Именно здесь собирается за одним столом вся семья, обсуждают секреты, строятся планы и, конечно, создаются всевозможные вкусности. Большую часть своего времени хозяйки проводят именно в этой части дома, поэтому кухня просто обязана быть удобной и функциональной. Купить готовый гарнитур или заказать индивидуальный вариант, на чем сэкономить, а о чем лучше не забывать - обо всех тонкостях идеальной кухни корреспонденты “КП-Самара” подробно расспросили ведущих специалистов этой сферы в Самарской области.

Как сделать меленькую кухню удобной, а большую - уютной?

Выбирая мебель на кухню, приходится в первую очередь руководствоваться площадью помещения. И тут важно учесть несколько приемов, что ваша кухня действительно стала идеальной. Об этих приемах рассказали в мебельной компании «Династия-Мебель».

- Чтобы маленькая кухня стала действительно функциональной, нужно вместить в нее все необходимые элементы – это ящик, мойку, сушку. При этом больших шкафов и ящиков лучше избегать. Они особой функциональной роли играть не будут, - пояснил коммерческий директор компании «Династия-Мебель» Евгений Земляк. – Более вместительной получается угловая кухня, но смотреться в небольшом помещении лучше – прямая, к тем более, сейчас в моде минимализм. Поэтому сейчас, как правило, для небольших помещений выбирают именно прямую форму кухни, а если есть угол, то его заполняют открытыми полками, которые не будут съедать пространство.

Для экономии места сейчас разработали множество приемов, например, «волшебный уголок», он устанавливается в угловой ящик и при открытии вместе с фасадом выезжает огромное количество дополнительных полочек.

- Такой уголок, обычно располагается под мойкой, из-за коммуникаций, туда как правило стандартные полочки удобными не сделаешь, а такой вариант поможет рационально использовать это пространство, - продолжает Евгений Земляк. - Такие элементы влияют на цену, но для маленькой кухни они незаменимы.

Сохранить пространств поможет и пуш-ап система, благодаря ей со всех фасадов можно будет убрать ручки.

- Работает это просто. Вы легонько толкаете шкаф, и он открывается. Лучше в маленьких кухнях вместо стандартных газлифтов поставить подъемник – они бывают разных видов в зависимости от необходимого функционала и имеющегося пространства на кухни. К примеру, подъемный механизм «гармошка» - одновременно открывает два фасада. Он используется на ящиках, где установлена сушка для посуды. Он открывает фасады наверх, под потолок, тем самым фасады не мешают доступу к содержимому ящика. Так же есть механизмы, которые открывают фасады кухни вертикально вверх, - рекомендует Евгений Земляк. – Не забудьте про подсветку. Свет делает кухню больше. Кстати, выключатели можно сделать даже безконтактными. Визуально разгружают кухню и светлые цвета в фасадах. Сэкономить место поможет и техника. К примеру, вместо традиционной плиты можно выбрать двухкомфорочную варочную поверхность.

С большими кухнями все иначе – здесь полет фантазии ничем не ограничен.

- Владельцы больших кухонь, как правило, приходят к нам уже зная, что они хотят. Сейчас популярны кухни в классическом стиле с порталом - это конструкция в виде надстройки над варочной панелью с нишей. Она похожа на арку, прикрепленную к стене, можем сделать кухню с «островом» . Не потеряли свой популярности и элементы барных стоек. Для барных стоек сейчас разработано много вариантов подставок, «ноги» могут быть как Итальянского производства, так и российского, благодаря этому барные стойки можно сделать легкими, буквально парящим в воздухе.

Какие секреты хранит столешница и мойка?

Есть множество материалов, из которых делают столешницы: искусственный камень, натуральный камень, дерево, но самый популярный вариант – пластик. Это ДСП повышенной влагостойкости с декоративным ударо- и термостойким пластиком

- Пластиковые столешницы градируются от дешевых эконом вариантов, до премиум уровня, последние по своим свойствам не уступают камню, при этом они стоят дешевле, чем каменные более практичные и удобные. Натуральный камень смотрится стильно, но у него есть один важный недостаток, со временем он стирается и боится царапин – его приходится полировать. А вот пластик покрывают антивандальным, жаропрочным покрытием. Они не боятся влаги, сверху можно поставить горячую сковороду и ничего не будет, - отметил Евгений Земляк. – В такие столешницы легко можно интегрировать мойку и создать эффект ее цельности.

Однако у камня есть еще одно преимущество – из него легче сделать не стандартные поверхности. Пластик же имеет ограниченные размеры.

- Для стыковки двух столешниц из пластика, используется два варианта – через планку «как раньше» или по-новому, через еврозапил. Мы используем именно второй способ, поэтому у наших столешниц идеально ровная поверхность, без стыков и планок. Ну а камень изготавливается из нескольких частей на месте, форму можно собрать любую.

Форма раковины и ее материал на функционал не влияет. Тут все зависит от выбора клиента – нержавейка, камень, круглая, овальная, квадратная, с крылом, одна-чашева, двух-чашевая мойка.

- По глубине мойки тоже все стандартные, отличается только диаметр. При выборе важно учитывать размеры помещения. Нефункционально в маленькую кухню ставить большую мойку с крылом, такой вариант «съест» рабочее пространство, - дополнил директор мебельной компании «Династия-Мебель» Александр Земляк.

Еще одна важная часть любой кухни – фартук.

Личное фото на стеновой панели и другие варианты фартуков для кухонь

Кухонный фартук выполняет не только декоративные задачи, он важнейший элемент - спасает обои от жира и грязи. А значит, бережет нервы и силы хозяйки. Какой выбрать?

- В новостройках клиенты, как правило, фартук выкладывают из плитки заранее. И мы уже кухню подстраиваем под него. Если таких предпочтений нет, то полет фантазии может быть бесконечным - есть варианты из закаленного стекла с нанесением индивидуального рисунка, вплоть до личной фотографии, можно сделать стеновую панель на МДФ. Здесь два варианта декора - готовый рисунок из огромного каталога или фартук под цвет столешницы, - рассказывает Александр Земляк.

Надежнее, конечно же, стекло, а МДФ – экономичнее. Специалисты отмечают, что в современной гонке за индивидуальностью, в 80% случаев клиенты предпочитают именно стеклянную стеновую поверхность с индивидуальным рисунком, главное, чтобы разрешение этого рисунок было остаточно большим. Некоторые заказывают и просто прозрачное стекло, чтобы подчеркнуть обои.

- Панель из МДФ более капризна, в редких случаях, под воздействием воды может деформироваться, со стеклом такого не случиться, но если это новостройка и дом дает усадку, стеклянная поверхность может дать трещину, потому что стекло жестко крепится к стене, - добавил Александр Земляк.