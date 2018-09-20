Тренер Евгения Плющенко в Сызрани вывел юных фигуристов на «Звездную дорожку»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-20T14:50:54+03:00

В Сызрани завершился первый этап Кубка России – Ростелеком по фигурному катанию на коньках и прошли мастер-классы «Звездная дорожка» с именитыми тренерами

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Секреты настоящих звезд

- Кататься в перчатках запрещено! И еще - не люблю, когда у девочек высокие воротники. Между одеждой и манерой катания существует связь. А теперь - все на лед, покажу вам пару приемов, - командует юными фигуристами легендарный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

18 сентября он прибыл в ледовый дворец «Сызрань-Арена», где с 14 по 18 сентября проходил Кубок России – Ростелеком по фигурному катанию. Тренер Евгения Плющенко посетил старейший город Самарской области с важнейшей миссией - провести мастер-класс для тех, кто мечтает о блестящем будущем фигуриста. В этом году Алексей Мишин стал участником совместного проекта федерации фигурного катания на коньках России и компании “Ростелеком” - “Звездная дорожка”. Благодаря серии мастер-классов у начинающих фигуристов в разных регионах страны есть возможность узнать профессиональные секреты известных тренеров, продемонстрировать свои способности, а, возможно, и получить путевку в большой спорт.

- Недавно проводил семинар в Италии, и мне показалось, что фигуристы там похожи на самогонку, а спортсмен должен быть очищенным. Вот этому я и посвятил свой мастер-класс в Сызрани, показал, что нужно делать, чтобы ребята не просто выполняли элементы, но были цивилизованы, отшлифованы и отражали тот высокий уровень фигурного катания, который есть у нас в стране, - поделился впечатлениями после общения с юными спортсменами Алексей Мишин. - Ребят было человек 20. Мне кажется, что половина - способные, а 2-3 человека просто талантливые. Я всегда рад сотрудничеству, может, кого-то даже возьму к себе в группу.

В этом году программа “Звездная дорожка” расширилась - в мастер-классе наряду со своими воспитанниками участвовали и тренеры, а родители с волнением наблюдали за происходящим с трибун и записывали на видео весь процесс тренировки.

- Такой мастер-класс может быть раз в жизни, пропускать нельзя, и конечно, здесь нужно проявить себя, - рассказала после тренировки участница мастер-класса, юная фигуристка Полина. - Важным для меня было узнать, как держать руки на выезде, буду стараться каждый день улучшать скольжение.

Влюбился в фигурное катание по ТВ

Чтобы советы именитого тренера лучше запомнились, после мастер-класса всех участников пригласили на чаепитие и наградили памятными подарками.

- На коньках я катаюсь с 4 лет. Мастер-класс Алексея Николаевича Мишина мне очень понравился. Он подмечал нюансы, которые не замечали другие тренеры, - рассказал 10-летний Даниил. - Я научился новой группировке, запомнил, что нужно уделять внимание рукам, Алексей Николаевич напомнил, как важно приходить на тренировку с улыбкой.

Мальчиков на мастер-классе было всего два, зато старались они больше всех. Арсений признался, что влюбился в фигурное катание, когда увидел выступление наших спортсменов по телевизору. Профессионально занимается ледовым спортомуже два года.

- С восьми лет я на коньках, специально переехал в Тольятти, к тренеру. На мастер-классе Алексей Мишин напомнил нам, как важна одежда, руки, улыбка, каждая мелочь имеет значение. На этих соревнованиях я не выступал, на мастер-класс меня порекомендовал тренер, но в будущем обязательно будут участвовать в Кубке России– Ростелеком, - рассказал Арсений.

Соревнования собрали в Сызрани 129 спортсменов из 19 регионов страны. Пять дней увлекательных выступлений в четырех видах: танцы на льду, одиночное женское катание, одиночное мужское катание, парное катание. Соревновались взрослые фигуристы, по разряду Мастер спорта, и юниоры – кандидаты в мастера. Кстати, генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках “Ростелеком” стал почти десять лет назад.

- Для “Ростелекома”, как компании основанной на высоких технологиях, очень важно, каким будет наше общее завтра. Занятия спортом формируют характер ребенка, дисциплинируют, учат его выносливости и определению самых важных ориентиров в жизни, - отметил директор Самарского филиала компании “Ростелекома” Сергей Иванов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Президент Федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш рассказала, что многие победы в фигурном катании случились именно благодаря поддержке компании «Ростелеком»:

- Фигурное катание на коньках – это олимпийский вид спорта и без медалей он не обходится. У нас было провисание в одиночном женском катании, сейчас мы и в этом лидеры. Во многом это благодаря «Ростелекому», потому что подготовить спортсмена психологически, функционально, одеть его - это очень большие затраты, не говоря уже об инвентаре. Уже не первый год мы проводим «Звездную дорожку». Это один из способов популяризации фигурного катания на коньках. 17 сентября мастер-класс у нас проводили Елена Левковец, мастер спорта, тренер олимпийской чемпионки Юли Липницкой и знаменитый фигурист, мастер спорта международного класса Олег Татауров, а 18 сентября - Алексей Мишин. Такие встречи вдохновляют не только начинающих спортсменов, но их тренеров.