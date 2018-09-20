2018-09-20T14:56:52+03:00
Общество

"Мы должны помочь молодым людям найти себя в профессии": Депутаты самарской гордумы оценили работу "Самарского БКК"

Депутаты гордумы Самары побывали на старейшем предприятии пищевой промышленности - Самарском БКК - и узнали, как оно работает сегодня и с какими проблемами сталкивается
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Народные избранники смогли своими глазами увидеть, как работает производство на Самарском БКК. Фото: Павел БурочкинНародные избранники смогли своими глазами увидеть, как работает производство на Самарском БКК. Фото: Павел Бурочкин
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Здесь рождается хлеб

Депутаты городской думы г.о. Самара, члены Общественного совета при Думе и Общественного молодежного парламента при Думе во вторник провели совместное выездное заседание и отправились в гости к работникам пищевой промышленности. В этом году Самарский БКК отмечает тридцатилетний юбилей. Народные избранники смогли своими глазами увидеть, как работает производство, выжившее в самые сложные периоды жизни страны, что делается для повышения качества продукции и с какими проблемами сегодня сталкивается комбинат.

Знакомство с Самарским БКК началось на производстве: депутатам выдали одноразовую стерильную одежду, бахилы: экскурсия экскурсией, но о безопасности продукции здесь не забывают ни на секунду. Гости смогли увидеть самое интересное: новые линии, позволяющие добиться более высокой производительности, цех, где делают пирожки с различными начинками, слойки, и, конечно, храм искусства - кондитерский цех, где на свет появляются чудесные торты с фирменными цветочками и украшениями.

Ольга Дубова на предприятии работает уже 15 лет. Пришла сразу после училища, здесь и задержалась. Говорит, что от добра добра не ищут: здесь отличные условия труда, хорошая зарплата, социальная поддержка. А еще женщина просто любит свою работу.

- Конечно, приятно осознавать, что делаешь хлеб, который потом порадует покупателей, попадет на их стол к вкусному завтраку или обеду. Работать здесь хорошо, я бы каждому посоветовала такой благодарный труд, - говорит Ольга Дубова.

Нужны хорошие специалисты

Тем не менее кадровый голод - самая большая проблема Самарского БКК сегодня. Предприятие выстояло во всех экономических передрягах, смогло сохранить цеха и оборудование. Но сегодня сталкивается с тем, что работать некому. Молодые люди неохотно идут учиться, программы в учебных заведениях недостаточно полные. В результате сложно найти хорошего специалиста, способного разобраться в современном оборудовании и соответствующего требованиям постоянно развивающегося производства.

- Кадровый вопрос самый сложный сегодня. Кондитеров вообще нельзя найти, серьезные проблемы с техническим персоналом: электриками, слесарями-ремонтниками, электронщиками, - говорит генеральный директор Самарского БКК Лидия Ерошина. - Раньше ситуация была иная: было много техникумов, училищ, у нас была учебная база и на практику приходили по две группы хлебопеков, кондитеров. И мы отбирали действительно стоящих ребят и девочек, которые уже понимали, что хотят посвятить себя профессии. Теперь мы не можем даже одного специалиста найти, никто не хочет приходить на рабочие профессии. Нужно привлекать молодежь, и одному предприятию с этим не справиться.

Именно вопрос о методах и способах привлечения молодежи на рабочие специальности обсуждали депутаты и коллектив предприятия после экскурсии. Что делать? Как повысить привлекательность таких профессий? Конечно, заниматься образовательным процессом должны техникумы, лицеи, но и сами представители производства должны участвовать в составлении программ, подготовке специалистов, которые нужны именно им. И, конечно, очень важно рассказывать об условиях труда, чтобы ребята знали: им предстоит работать с новейшими технологиями, у них будут все возможности для развития.

- Я здесь впервые, и мне очень приятно было увидеть современное модернизированное предприятие, на котором было заменено много оборудования, которое производит современную качественную продукцию. Здесь есть две лаборатории, где производится входной контроль сырья и выходной контроль продукции, - поделился своими впечатлениями депутат Сергей Рязанов. - Сегодня предприятие растет и развивается, но есть кадровый голод, не хватает представителей рабочих специальностей, узких специалистов. И мы, конечно, должны помочь предприятиям найти взаимопонимание с учебными заведениями, выстроить диалог. Мы должны помочь молодым людям самореализоваться, чтобы они могли найти себя и своим примером мотивировать других.

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