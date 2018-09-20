Заголовок: АО «Российский аукционный дом» продает объекты недвижимого имущества ПАО Сбербанк

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-20T15:13:38+03:00

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Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

23 октября 2018 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-549/2018 от 17.08.18г.и № РАД-657/2018 от 14.09.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 23 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с21 сентября 2018 года по 19 октября 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 19 октября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 22 октября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 23 октября 2018 г.9:30 до 9:55 (по мск) по адресу: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Подведение итогов торгов состоится 23 октября 2018 г. по адресу: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 611,9 кв.м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1, Этаж №2, Технический этаж №3, расположенное по адресу: Самарская область, Автозаводский район, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 55, c кадастровым номером 63:09:0101170:10540;

Объект 2: Доля 6119/84247 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 5 529 +/- 26.02 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, д. 55, кадастровый номер 63:09:0101170:43, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания сбербанка (зона № Ж-4)

Начальная цена Лота №1 – 14 602 400 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 13 659 200 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 943 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 460 240 руб.

Шаг аукциона– 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №2:

Объект 1: Центральное отделение №4257 Сбербанка России, назначение: нежилоездание, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, площадь: 3 222,8 кв. м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:590;

Объект 2: Дизельгенераторная станция (здание лит. А2), площадь: 55,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:963;

Объект 3:Газораспределительный пункт (здание лит. А1), назначение: нежилое здание; площадь: 36,7 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:964;

Объект 4:Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания Сбербанка, площадь 4 930,0 кв.м; расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, квартал 6, 87; кадастровый номер 63:09:0301143:7

Начальная цена Лота №2 – 88 098 000 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 71 813 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 644 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 447 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 15 194 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 8 809 800 руб.

Шаг аукциона– 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием реализации Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений первого этажа Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Банка № 6991/0727, общей площадью не более 845,73 кв.м., по ставке не более 560,00 рублей, включая НДС, за 1 кв.м. в месяц с последующим заключением долгосрочного договора аренды на указанные помещения по форме, являющейся приложением к аукционной документации. Указанные площадь и ставка аренды являются предварительными и могут быть изменены. Ставка арендной платы рассматривается как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, ставка аренды, изменению в сторону увеличения не подлежит. Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 1 после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками. Поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.