Тест-прогулка: Хорошо ли вы знаете историю Ленинского района Самары?
Прогуляемся по центру родного города, полюбуемся на достопримечательности и проверим знания по истории родного города
Отправляемся на прогулку по Ленинскому району Самары!
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Жители Ленинского района гордятся тем, что живут в административном и культурном центре Самары. Действительно, именно здесь сосредоточены театры и достопримечательности нашего города. Давайте прогуляемся по улицам и площадям района, полюбуемся на его красоты и вспомним их историю.
1Прогулку начнем с берегов Волги. Самарцы по праву гордятся своей красавицей набережной. Это излюбленное место отдыха горожан. Какова ее протяженность?
Самарская набережная
Правильный ответ:Общая протяженность самарской набережной около 4 километров.
2На откосе на берегу Волги раскинулся самый старый парк Самары - Струковский сад. Прогуляемся по его тенистым аллеям. Кстати, старый парк недавно обновили, теперь отдыхать в нем - одно удовольствие. Почему городской сад называется "Струковский"?
Струковский парк
Правильный ответ:Парк называется "Струковский", потому что на его территория раньше были усадьба и сад статского советника Струкова. Городские власти выкупили у него землю и разбили городской сад.
3На перекрестке улицы Красноармейской и Фрунзе стоит дом в стиле модерн - особняк купчихи Александры Курлиной. Она получила этот дом в 1903 году в дар от любящего мужа, который оборудовал жилище по последнему слову техники. Какое достижение прогресса появилось в Самаре первым в особняке Курлиной?
Особняк купчихи Курлиной - Музей модерна
Правильный ответ:Такое изобретение прогресса, как домашний телефон, появилось первым в Самаре начала ХХ века в доме купчихи Александры Курлиной
4В двух шагах от дома Курлиной - еще одна достопримечательность и архитектурная "визитная карточка" Самары: католический костел с высокими шпилями и стрельчатыми окнами. Хоть здание и выглядит, как средневековое, его построили в 1906 году. Какое название носит самарский костел?
Самарский католический костел
Правильный ответ:Самарский польский католический костел - Храм Пресвятого Сердца Иисуса
5Обратите внимание: чуть правее стоит неприметная городская деревянная усадьба. Это музей писателя Алексея Толстого. Его творчество знакомо нам с детских лет, благодаря книге о "Золотом ключике". Возле музея-усадьбы Толстого установлен памятник его самому известному литературному герою. Какому?
Дом-усадьба Алексея Толстого
Правильный ответ:У музея-усадьбы писателя Алексея Толстого стоит скульптура его литературного героя - Буратино
6Перейдем через дорогу. И вот - еще одно историческое здание. Это недавно открывшийся музей Эльдара Рязанова. Над замечательными фильмами известного режиссера смеются и грустят многие поколения российских кинозрителей. Какое отношение Эльдар Рязанов имеет к Самаре?
Музей режиссера Эльдара Рязанова
Правильный ответ:Эльдар Рязанов родился в Самаре и жил несколько лет в тыловом Куйбышеве во время Великой Отечественной войны в эвакуации, учился в куйбышевской школе.
7Прогуляемся до площади Куйбышева. Здесь проходят главные городские праздники, парады, здесь самарцы и гости города болели за большой футбол во время ЧМ-2018. Наша площадь - самая большая в Европе. Смотрите, какой простор! Сколько футбольных полей можно разместить на площади Куйбышева?
Площадь имени Куйбышева
Правильный ответ:На площади Куйбышева в Самаре могут разместиться 10 футбольных полей
8С площади Куйбышева хорошо видно невысокое узорчатое здание в псевдорусском стиле, похожее на сказочный русский терем. Это - самарский драмтеатр. Чье имя гордо носит самарский академический театр драмы?
Самарский драмтеатр
Правильный ответ:Самарский академический театр носит имя писателя Максима Горького
9Отдохнем на лавочке в сквере за драмтеатром и окинем взором окрестности. С высоты зеленого откоса открывается замечательный вид на один из старейших заводов России - Жигулевский пивоваренный, основанный в 1881 году предпринимателем-иностранцем Альфредом фон Вакано. Кто по национальности был Вакано?
Жигулевский пивзавод
Правильный ответ:Основатель известного на всю Россию Жигулевского пивзавода, Альфред фон Вакано, был австрийцем
10Рядом с Жигулевским виден Иверский женский монастырь. В середине XIX века умелыми руками монахинь этой обители было вышито знаменитое Самарское знамя, под которым славянские народы воевали за свою независимость. За освобождение какой страны сражались под Самарским знаменем?
Иверский женский монастырь
Правильный ответ:Под Самарским знаменем славянские народы сражались за освобождение Болгарии от Османского ига.
11Дальше наш путь лежит к площади Славы. Главное ее украшение –монумент Славы. Рабочий, поднимающий на руках стальные крылья – считается главным символом Самары. Этот памятник был возведен на народные средства. По сколько скинулись работники куйбышевских заводов на строительство монумента Славы?
Площадь Славы и монумент Славы
Правильный ответ:
12Еще одно украшение площади Славы - храм Георгия Победоносца, стоящий на склоне крутого волжского берега. В сквере рядом несколько лет назад открыли памятник почитаемым русским святым, которым приходят поклониться самарские молодожены. Кому посвящен этот памятник?
Храм Георгия Победоносца
Правильный ответ:В сквере у храма Георгия Победоносца стоит памятник Святым благоверным Петру и Февронии Муромским, которые считаются покровителями брака и семьи
13С высокого откоса площади Славы видна большая круглая крыша Самарского цирка, похожая на клетчатую кепку клоуна. Имя какого знаменитого артиста циркового искусства носит Самарский цирк?
Самарский цирк
Правильный ответ:Самарский цирк носит имя Олега Попова. Крыша цирка напоминает знаменитую кепку клоуна
14Закончим экскурсию по Ленинскому району у памятника Владимиру Высоцкому. Поводом для установки монумента у бывшего Дворца спорта послужили первые в СССР концерты Высоцкого, прошедшие здесь в 1967 году. Автор скульптурной композиции - знаменитый художник и скульптор, друг Высоцкого. Как его имя?
Памятник Владимиру Высоцкому
Правильный ответ:Памятник в память о Владимире Высоцком в Самаре создал всемирно известный художник и скульптор, друг поэта, Михаил Шемякин
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Видимо, вы редко бываете в центре Самары. Гуляйте по родному городу чаще. Запишитесь на экскурсии!
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