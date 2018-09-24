Битва за интернет от TELENET: выиграй год интернета на скорости 500 Мбит/с

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-24T09:53:42+03:00

Участвуй в конкурсе и приходи в ТЦ Поляна 30 сентября

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Битва за интернет от TELENET: Порази всех своей скоростью* и супер быстрый интернет 500 Мбит/с от TELENET станет твоим на целый год абсолютно бесплатно. Узнай сколько в тебе Мбит/с! Приходи 30 сентября в 15:00 в торговый центр «Поляна» и прими скоростной вызов от TELENET.

*Участником конкурса может стать любой житель города Самара. Победителем конкурса может стать участник конкурса, в доме которого есть соответствующая техническая возможность подключения к сети TELENET, либо действующий абонент оператора. Проверить техническую возможность подключения можно на сайте.

Что нужно сделать:

- приходи 30 сентября в 15.00 в ТЦ Поляна

- ищи площадку от TELENET

- проверь свою скорость в Мбит/с**

- ищи свое фото на сайте kp.ru и зови друзей голосовать за свой результат.

Номинации:

За самую высокую скорость чтения среди конкурсантов

Главный приз интернет на скорости 500 мб/с на год бесплатно

Безошибочное прочтение текста

Год бесплатного интернета от Теленет

Самое эмоциональное или смешное прочтение

Год бесплатного интернета от Теленет

Приз зрительских симпатий по результатам голосования

Год бесплатного интернета от Теленет