От поколения к поколению: ветераны АО"Самаранефтегаз" встретились с молодыми сотрудниками

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-24T12:28:38+03:00

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Ветераны и молодые специалисты АО «Самаранефтегаз» без труда находят общий язык: одни отдали предприятию многие годы жизни в прошлом, от других зависит его будущее. Два осенних дня на базе отдыха «Салют», где прошла традиционная встреча, пролетели незаметно. Открыл мероприятие заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «Самаранефтегаз» Игорь Торгашин.Программа встречи была насыщенная: тренинги, мастер-классы и традиционный КВН. Ветераны состязались в вокальном мастерстве, собственными руками создавали шоколад, деревянные браслеты и рамки для фотографий. Начинающие нефтяники поучаствовали в командообразующем тренинге.

- Встреча «От поколения к поколению» в таком формате проходит уже шестой раз. Для нас, ветеранов, это большой праздник общения, - считаетзаместитель председателя первичной ветеранской организацииаппарата управления Ирина Черных. Впрочем, пенсионеры отрасли не просто отдыхали. Их основная цель – поделиться драгоценным опытом с теми, кому еще много лет предстоит работать на благо предприятия. Вчерашние студенты с большим интересом слушали рассказы опытных коллег о развитии производства и технологий,о взаимоотношениях в коллективе и умении работать в команде. Последнее для сотрудников предприятия особенно важно. Именно в эти дни 30 молодых специалистов стали полноценными членами большого и дружного коллектива АО «Самаранефтегаз». Юноши и девушки, меньше года работающие на предприятии, произнесли клятву и прошли процедурупомазания «черным золотом». В нефтяники их посвятилипредседатель совета ветеранов Владимир Вырыпаев и начальник управления добычи нефти и газа Сергей Ульянов. Но на этом торжественная часть встречи не закончилась: заслуженные награды получили наиболее перспективные представители нового поколения и их опытные наставники.

-Я работаю в АО «Самаранефтегаз» с 2015 года и очень рада, что мой труд отмечен сегодня, - говорит ведущий инженер производственно-технического отдела управления добычи нефти и газа Валерия Долинюк. Девушка стала победителем в номинации «Лучший молодой специалист-2018». – Это большая честь: меня признали лучшей среди многих достойных.

Звание лучшего наставника года получил главный специалист отдела инжиниринга и надежности трубопроводов управления эксплуатации трубопроводов Михаил Бельснер, а лучшим научным руководителем стал начальник сектора автоматизации отдела информационных технологий управления информационных технологий Виктор Андреев.

- Мы работаем не только с молодыми специалистами, но и со студентами вузов, которые потом приходят к нам на предприятие, - рассказывает Виктор Андреев. - Нередко ребята подают интересные идеи или подсказывают, какую литературу почитать. Мы развиваемся и растем вместе.

Ярким событиемпраздника стал КВН. Шутили молодые специалисты зажигательно и почти профессионально – веселые и находчивые доказали, что умеют не только работать, но и творить. Дарья Асташкина, лаборант химического анализа лаборатории №2,прошедшая в этот день церемонию посвящения, стала настоящей звездой вечера. Она получила награду «За лучшую женскую роль».

- Приятно осознавать себя частью большой команды, видеть улыбки и слышать смех и ветеранов, и молодых специалистов. Такие встречи - событие для всех поколений. Тут комфортно и интересно каждому, - уверена Дарья. Победителем КВН стала команда «Центр».

- В мероприятии «От поколения к поколению» все продумано, и даже КВН – это не просто развлечение. Это возможность для развития управленческих навыков у молодежи, получения опыта публичных выступлений. Такие мероприятия позволяют раскрыть потенциал начинающих сотрудников АО «Самаранефтегаз», а главное, ребята получают бесценные знания, которые передает им старшее поколение, - говорит начальник сектора молодежной политики управления развития персонала Наталья Мартьянова. – Благодаря этому мы по праву гордимся прошлым и уверены в завтрашнем дне. И так на протяжении многих лет – от поколения к поколению!