2018-09-24T11:53:48+03:00
Спорт

Крылья Советов - Краснодар 24 сентября 2018: прямая трансляция матча 8 тура РПЛ

Футбол, матч Крылья Советов – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция игры 8 тура РПЛ, которая пройдет 24 сентября 2018 на "Самара Арене". Состав команд, статистика личных встреч
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Крылья встретятся с одним из лидеров чемпионатаКрылья встретятся с одним из лидеров чемпионата
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24 сентября на "Самара Арене" состоится встреча Крылья Советов - Краснодар, онлайн-трансляцию 8 тура РПЛ будет вести "КП-Самара".

После поражения от "Арсенала", "Крылья" возвращаются на домашнюю арену. В Самаре клуб встретится с одним из лидеров чемпионата России. В прошлом туре "быки" выиграли у Анжи со счетом 0:4 - в гостях у махачкалинского клуба. "Крылья", конечно, с "Анжи тоже справились, но дома и всего с перевесом в один мяч.

Скорее всего, дома "Крылья" не смогут одолеть один из сильнейших сегодня клубов премьер-лиги. Прогноз "КП-Самара": счет 1:3. Однако, от "КС" можно ждать борьбы: в команде 13 ноичков, которых клуб представил фанатам на встрече в Загородном парке. Им нужно сражаться за место в основе, а значит, показывать хорошую игру и интересные задумки на поле.

Узнать, что получится у "Крыльев", сможем уже вечером: игра начнется в 19.30 по самарскому времени на "Самара Арене". Рассказываем, как доехать до стадиона.

Статистика личных встреч Крылья Советов - Краснодар

Крылья Советов и Краснодар встречались 13 раз. 5 раз побеждали "Крылья", шесть раз команды играли вничью.В 15 и 16 году выигрывал "Краснодар" с разгромным счетом: 3:0 и 4:0. Две последние игры в 2016 году в премьер-лиге команды сыграли вничью.

Прямая онлайн-трансляция игры Крылья Советов- Краснодар состоится в 19.30 с "Самара Арены" на сайте kp.ru и телеканале Матч ТВ.

Крылья Советов - Краснодар, 24 сентября.

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