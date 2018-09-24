По фотоследам чемпионата

СЕГОДНЯ 21:23 2018-09-24T22:12:19+03:00

Дума г.о. Самара объявляет конкурс для фотолюбителей. Чемпионат прошел, а кадры остались? Значит, этот конкурс для вас!

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Этим летом Самара пережила ярчайшее событие в своей истории - чемпионат мира по футболу. Редкий самарец выходил в эти дни из дома без фотоаппарата, коллекционируя на его память моменты, о которых можно рассказывать внукам. Но поделиться удачными кадрами городская дума предлагает уже сегодня, приняв участие в фотоконкурсе «Моя Самара - мой чемпионат!». Конкурс проводится по номинациям: «О, спорт - ты жизнь», «Вдохновленные Самарой», «Праздник в фокусе», «Все страны в гости к нам» и «Самара глазами гостей».

- В 2018 году Самара стала одним из городов-организаторов мирового первенства по футболу. Это позволило преобразить столицу региона, сделать ее жизнь яркой, насыщенной событиями. Уверен, самарцы и гости нашего города сделали немало интересных фотоснимков, запечатлели самые яркие эмоции чемпионата. Давайте вместе окунемся в летние воспоминания и еще раз вернемся к этому историческому для нас событию, - призывает председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Подать заявку на участие можно вплоть до 22 октября 2018 года, направив оригиналы фотографий и сопроводительное письмо по электронной почте fotokonkurs@gordumasamara.ru. В письме автор должен указать Ф.И.О., возраст, род занятий, контактные данные, сведения о фотоработах - название, место и дату фотосъемки.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Думы городского округа Самара в разделе «Фотоконкурс «Моя Самара - мой чемпио-

нат!» (именно здесь будут по мере поступления выкладываться в Сеть конкурсные работы) или по телефону (846) 340-03-65.

Оценив оригинальность и художественные достоинства кадров, а также результаты рейтингового голосования посетителей сайта, жюри выберет по три победителя в каждой номинации.

Итоги конкурса будут подведены в срок до 7 ноября: авторов лучших работ наградят дипломами и подарками.